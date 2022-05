Bombastische Studie zeigt, dass mRNA-Impfstoffe die langfristige Fähigkeit zur Bekämpfung von Covid-Infektionen tatsächlich beeinträchtigen können

Eine medizinische Studie, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern mehrerer renommierter Gesundheitseinrichtungen durchgeführt wurde, zeigt, dass mRNA-Impfstoffe die Fähigkeit des Immunsystems, Covid-19 langfristig zu bekämpfen, tatsächlich beeinträchtigen können.

Die Studie analysierte Daten aus der randomisierten Kontrollstudie von Moderna für seinen mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2, die von Juli 2020 bis März 2021 durchgeführt wurde.

Die komplexe Studie mit dem Titel „Anti-Nukleokapsid-Antikörper nach einer SARS-CoV-2-Infektion in der verblindeten Phase der klinischen Studie zur Wirksamkeit des mRNA-1273-Impfstoffs Covid-19“ zeigt, dass geimpfte Personen eine geringere Fähigkeit hatten, bestimmte Arten von Covid-relevanten Antikörpern zu produzieren, als ungeimpfte Personen, die eine natürliche Immunität aus früheren Infektionen hatten.

„Diese Daten zeigen, dass unter den Teilnehmern mit PCR-bestätigter Covid-19-Erkrankung eine Anti-N-Ab-Seropositivität [eine bestimmte Art von Antikörpern] im Median 53 Tage nach der Diagnose bei 40 % der mRNA-1273-Impfstoffempfänger gegenüber 93 % der Placeboempfänger auftrat“, heißt es in der Studie.

Geimpfte Personen wiesen also weniger als die Hälfte der Seropositivitätsrate auf als ungeimpfte Personen mit natürlicher Immunität, heißt es in der Studie. Der von den Autoren beschriebene Effekt wird durch die „Serokonversion“ verursacht, d. h. die Übertragung der Infektion auf den Antikörperschutz im Immunsystem.

„Während eine Zunahme der Seroreversion nicht ausgeschlossen werden kann, ist angesichts des kurzen Zeitrahmens eine durch die Impfung verursachte Verringerung der Serokonversion die wahrscheinlichere Erklärung“, so die Autoren. „Die Anti-N-Seropositivität korrelierte mit dem Krankheitsbesuch und der Anzahl der SARS-CoV-2-Viruskopien, wobei jeder logarithmische Anstieg der Viruskopienzahl die Wahrscheinlichkeit einer Anti-N-Seropositivität bei der PDV nahezu verdoppelte. Da die Viruskopienzahl am Tag des Krankheitsbesuchs bei mRNA-1273-geimpften Covid-19-Fällen nachweislich um das 100-fache niedriger war als bei Covid-19-Placebo-Empfängern, könnte die geringere Anti-N-Seropositivität bei den mRNA-1273-Empfängern zum Teil durch ihre geringere Exposition gegenüber N-Antigen erklärt werden.“

Die Autoren schlugen alternative Erklärungen für dieses Phänomen vor.

„Dennoch bleiben starke Auswirkungen des Impfstoffs bestehen; bei 2,0 log10 Kopien/ml betrug die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit einer Serokonversion 0,15 für geimpfte Covid-19-Fälle im Vergleich zu 0,71 für Covid-19-Empfänger mit Placebo“, so die Studie weiter. „Dies könnte auf einen Unterschied in der Replikation des Lebendvirus zwischen Impfstoff- und Placeboempfängern zurückzuführen sein, der mit dem RT-PCR-Test nicht unterschieden werden kann. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass der Impfstoff die Replikation außerhalb der Nase wesentlich stärker reduziert, wie in einer Studie zur Bewertung des mRNA-1273-Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 in einem nichtmenschlichen Primatenmodell gezeigt wurde. Möglicherweise gibt es weitere Merkmale des anfänglichen Infektionsverlaufs, die die Anti-N-Ab-Serokonversion beeinflussen und die durch die Impfung beeinflusst werden. Interessanterweise erwies sich die durchschnittliche virale Kopienzahl bei den Besuchen nach der Covid-19-Erkrankung als schlechterer Prädiktor für die PDV-Serokonversion.“

Die Forscher fügten hinzu, dass die natürliche Immunitätsrate aufgrund einer früheren Infektion nicht zu 100 % getestet wurde.

„Unsere Studie hat gezeigt, dass Anti-N-Seropositivität als Beweis für eine frühere SARS-CoV-2-Infektion komplex ist und möglicherweise großen Impfstoffeffekten unterliegt“, so die Studie weiter. Mehrere Studien haben berichtet, dass ein gewisser Anteil der PCR-bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen nicht mit einer Serokonversion einhergeht; die Schätzungen reichen von 5 % bis 36 %. Während in einer großen Seroprävalenzstudie in Irland niedrige Raten von Anti-N-Serokonversionen bei vollständig geimpftem (BNT162b2) Krankenhauspersonal beobachtet wurden, liefert unsere Studie den ersten Nachweis aus einer randomisierten, placebokontrollierten Studie mit systematischer Überwachung der Infektion. Dieser Effekt hat Konsequenzen für die Interpretation von Endpunkten in Impfstoffversuchen, Beobachtungsstudien, Serosurveys und für die Überwachung und Reaktion auf die laufende Pandemie.

Die Serokonversionsraten wurden auch durch die Viruslast beeinflusst, so die Studie.

„Etwa 60 % der Teilnehmer aus der Placebo-Kohorte, die eine sehr milde Infektion mit geringer Viruslast hatten, wiesen Anti-Nukleokapsid-Antikörper auf, verglichen mit etwa 10 % der geimpften Personen“, heißt es in einer Analyse der Studie. „Bei den Personen mit höherer Viruslast – die eher als milde als sehr milde Fälle eingestuft werden – entwickelten 71 % der Ungeimpften Anti-Nukleokapsid-Antikörper, während es in der Impfgruppe nur 15 % waren.“

Eine Johns-Hopkins-Studie zeigte jedoch, dass 99 % der ungeimpften Personen, die bekanntermaßen an Covid-Infektionen erkrankt waren, eine robuste „natürliche Immunität“ aufwiesen, die mindestens 650 Tage lang nicht abnahm. Die Rate der Anti-Nukleokapsid-Antikörper lag bei 96 %, die auch nach 650 Tagen noch eine Serokonversion aufwiesen.

Die Autoren erörterten weiter, warum Durchbruchsinfektionen (BTIs) offenbar mit geringeren Raten serokonvertieren als ungeimpfte frühere Infektionen.

„Wir stellten fest, dass Teilnehmer mit einer vor der Impfung festgestellten Infektion und solche mit einer vor der vollständigen Impfung serologisch diagnostizierten Infektion während des Beobachtungszeitraums (bis zur PDV) seropositiv blieben“, so die Autoren. „Die Verringerung der Serokonversionsraten war bei denjenigen am deutlichsten, die die Kriterien für den primären Endpunkt Covid-19-Fall erfüllten, d. h. 14 oder mehr Tage nach der Vollimpfung erkrankten. Ob PCR-positive, asymptomatische Durchbruchsinfektionen mit reduzierten Raten serokonvertieren, muss in Kohorten mit systematischen asymptomatischen Tests untersucht werden.“

Ende März sagte die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, aus, dass 95 % der Amerikaner einen gewissen Schutz gegen Covid-19 haben.

„Wir wissen auch, dass in diesem Land aufgrund der Impfungen, der Auffrischungsimpfungen und des Schutzes vor früheren Krankheiten, der infektionsinduzierten Immunität (natürliche Immunität), etwa 95 % der Menschen in diesem Land einen gewissen Schutz haben“, sagte sie.

Die CDC veröffentlichte im Januar eine Studie mit dem Titel „COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis – California and New York, May-November 2021“. Die Ergebnisse, dass die natürliche Immunität einen besseren Schutz bietet als die geimpfte Immunität, wurden von Agence France-Presse berichtet.

„Während der letzten Welle des Coronavirus in Amerika, die durch die Delta-Variante ausgelöst wurde, waren Menschen, die nicht geimpft waren, aber Covid überlebten, besser geschützt als diejenigen, die geimpft waren und sich vorher nicht infiziert hatten“, berichtete AFP.

Die CDC gab an, dass es in den Vereinigten Staaten im September 2020 mehr als 146,6 Millionen frühere Infektionen gab. Ausgehend von der Berechnung, dass auf jeden gemeldeten Fall vier Infektionen kommen, und den derzeit gemeldeten 80 Millionen „Fällen“ würde dies bedeuten, dass die Zahl der Vorinfektionen und der natürlichen Immunität möglicherweise bei 320 Millionen Menschen liegt.

Wie Becker News bereits berichtete, hat eine von der CDC in Zusammenarbeit mit den Universitäten Yale, Harvard und Stanford geförderte Datenbank gezeigt, dass die überwältigende Mehrheit der Amerikaner eine natürliche Immunität gegen frühere Infektionen besitzt.

In der großen Mehrheit der US-Bundesstaaten lag die Zahl der Vorinfektionen zwischen 70 % und 94 %. Nur Hawaii hatte Daten zu früheren Infektionen, die unter 50 % lagen. Der Durchschnitt der Vorinfektionen aller US-Bundesstaaten lag bei 78 %. Nach den Wellen der Omikron und BA.2-Variante wird dieser Prozentsatz sicher noch viel höher liegen.

Die vorläufigen Schlussfolgerungen der medizinischen Studie müssen noch von Fachkollegen geprüft werden; die Testergebnisse werden jedoch mit Sicherheit zu noch mehr Kontroversen über die laufenden Auffrischungsimpfungen führen. Die aktuellen Covid-19-Varianten treten in eine endemische Phase ein und können nun gefahrlos mit der saisonalen Grippe verglichen werden.