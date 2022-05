Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein aktualisiertes Dokument über ihren Plan veröffentlicht, bei internationalen Notfällen Macht über die Mitgliedsstaaten auszuüben.

Die aktualisierten Vorschläge wurden am Freitag von der korrupten Organisation veröffentlicht, die China immer noch nicht für die Entstehung des Wuhan-Coronavirus verantwortlich gemacht hat. (kann aber auch die USA sein)

Am Samstag sprach The Gateway Pundit mit Den Michele Bachmann über die jüngsten Verhandlungen auf der 75. jährlichen Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation.

Laut Dean Bachmann könnte es sehr gut bedeuten, dass wir einer Kugel ausgewichen sind. Die Änderungsanträge zur Abgabe der Souveränität der USA an die WHO wurden am Freitag nicht angenommen. Nach den Regeln der WHA-Versammlung müssen die Änderungsanträge vier Monate vor der WHO-Versammlung eingebracht werden, sodass es noch Monate dauern kann. Interessant ist jedoch, dass das, was gestern angenommen wurde, noch niemand zuvor gesehen hatte. Es wurde also nicht vier Monate im Voraus vorgeschlagen. Sie haben es einfach vorgelegt und verabschiedet. Und er ist vage. Dies war der einzige Vorschlag, der zu Punkt 16.2 der Tagesordnung angenommen wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es also so aus, als ob wir gestern noch einmal davongekommen sind.

Die gute Nachricht ist, dass es im Kongress Republikaner gibt, die gegen diese wahnsinnige antiamerikanische Resolution kämpfen.

Senator Rick Scott hat ein Gesetz zur Einschränkung der Befugnisse der Weltgesundheitsorganisation eingebracht.

Die Senatoren Ron Johnson und John Hoeven arbeiten Berichten zufolge an einer WHO-Gesetzgebung.

Und Staaten wie Florida arbeiten an Möglichkeiten, die WHO-Tyrannei gegen ihre Bürger zu begrenzen.

Hier ist eine Kopie der letzten WHO-Vereinbarung, die am Freitag veröffentlicht wurde.