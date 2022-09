Booster Huckster: Hat Bourla von Pfizer über seinen positiven COVID-Test gelogen, um Produkte zu verkaufen?

Pfizer-CEO startet angesichts der sinkenden Compliance eine Medienkampagne.

An diesem Wochenende sorgte der CEO von Pfizer, Albert Bourla, für Aufsehen, als er am Samstag bekannt gab, dass er zum zweiten Mal innerhalb von 40 Tagen positiv auf COVID-19 getestet wurde.

I have tested positive for COVID. I’m feeling well & symptom free. I’ve not had the new bivalent booster yet, as I was following CDC guidelines to wait 3 months since my previous COVID case which was back in mid-August. While we’ve made great progress, the virus is still with us. — Albert Bourla (@AlbertBourla) September 24, 2022

Und jetzt ist Bourla plötzlich ein wahnsinniger Test-Hypochonder geworden, obwohl er keine Symptome hat?

Viele im Team Reality machten sich zu Recht über den Pferdedoktor (er ist ausgebildeter Tierarzt) lustig, weil er behauptete, er habe vier Injektionen und mehrere Runden Pfizer-Pillen genommen und trotzdem weiterhin die „Krankheit“ bekommen, die seine Medikamente verhindern sollten.

Man sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die wahren Gläubigen der mRNA die eigentliche Zielgruppe von Bourlas Beitrag sind und nicht diejenigen, die bereits wissen, dass Pfizer ein Schrottprodukt mit schädlichen Nebenwirkungen und negativer Wirksamkeit verkauft. Den mRNA-Anhängern versucht Bourla mit seiner Ankündigung zu zeigen, dass die natürliche Immunität nicht ausreicht, um sich gegen COVID-19 zu schützen, sodass seine Pharmazeutika für sie das einzige akzeptable Mittel im ständigen Kampf gegen ein Virus sind.

Die Leser The Dossier sind nicht das Zielpublikum für Pfizers Schlangenöl-Verkaufsaktion.

Das Zielpublikum sind Menschen wie dieser Mann:

Your correspondent has the triple crown:



👑J&J primary vaccine

👑Moderna OG booster

👑Pfizer bivalent pic.twitter.com/LXWMDEC8Uc — Joshua Eaton (@joshua_eaton) September 19, 2022

In Anbetracht seiner Erfolgsbilanz ist es wahrscheinlicher, dass Bourla überhaupt keinen Test gemacht hat, geschweige denn einen positiven Test. Denken Sie daran, dass dieser Mann bekanntermaßen zögerte, das Produkt seines eigenen Unternehmens zu nehmen.

Bourla und sein Arbeitgeber (Pfizer zahlte die größte Abfindung für Betrug im Gesundheitswesen in der Geschichte der USA) haben sich schon immer gerne an Spekulationen und offenem Betrug beteiligt. Erinnern Sie sich an seine berüchtigte Ankündigung, sein Produkt als „100 % wirksam“ zu bezeichnen.

Excited to share that updated analysis from our Phase 3 study with BioNTech also showed that our COVID-19 vaccine was 100% effective in preventing #COVID19 cases in South Africa. 100%! https://t.co/E2ksTJSopU — Albert Bourla (@AlbertBourla) April 1, 2021

Erst letzten Monat wurde Bourla „positiv getestet“, und er nutzte die Gelegenheit, um in einer langen Rede für das Pfizer-Produkt Paxlovid zu werben.

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid. — Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022

Es zeichnet sich eindeutig ein Muster ab. Was genau ist also der Sinn dieses Kunststücks?

Vor allem die bivalente Booster-Kampagne von Pfizer (die nur an Mäusen getestet wurde) war bisher ein katastrophaler Misserfolg, da sich nur sehr wenige Amerikaner (bisher nur 1,5 % der in Frage kommenden Bevölkerung) dazu entschlossen haben, sich die neueste Runde der mRNA zu injizieren. Wie Sie aus der nachstehenden CDC-Tabelle ersehen können. Der vorübergehende Anstieg der verabreichten Dosen ist weitaus geringer als bei früheren mRNA-Verkaufsaktionen.

#Demoralizing Only „around 1.5%“ of Americans have received the new ‚untested on humans‘ boosters

Dr. Scott Roberts, a Yale Medicine infectious disease specialist, said the relatively low booster uptake was “demoralizing.”https://t.co/YWLKHxuzEL — Jefferey Jaxen (@JeffereyJaxen) September 25, 2022

Der Pfizer-CEO betreibt offenbar ein „Earned Media“-Marketing.

Im Laufe der COVID-Manie hat sich Pfizer in ein COVID-19-Unternehmen verwandelt und dabei Hunderte von Milliarden Dollar an staatlichen Zuschüssen verdient. Ohne „die Pandemie“ sind die Einnahmen von Pfizer nicht über Wasser. Nur mit einer anhaltenden Krise kann Pfizer seine gute Finanzlage aufrechterhalten. Und im Moment bewegt das Pfizer-Kartell kein nennenswertes Produkt, weil die Amerikaner sich nicht mehr für COVID-19 interessieren, was für Bourlas Chefs und Pfizer-Aktionäre ein Grund zur Sorge ist.

Schauen Sie sich einmal an, welche Medienpräsenz ein einziger Twitter-Post und eine Pressemitteilung des Unternehmens erzielt haben.

CNN, Reuters, Sky News, Yahoo, etc:

Pfizer CEO Albert Bourla tests positive for Covid-19 again https://t.co/HJs29NlUTF — Doctyme (@DoctymeInc) September 24, 2022

Pfizer CEO tests positive for COVID for a second time https://t.co/vfuKJAfyfD — Amit Paranjape (@aparanjape) September 25, 2022

Pfizer’s chief executive tests positive for COVID-19 for second time in two months https://t.co/o4YNyzhlpV — Sky News (@SkyNews) September 25, 2022

Die „Earned Media“-Kampagne zahlt sich bei den Stenographen von Big Pharma in den etablierten Medien aus, aber ob sie ausreicht, um mehr Injektionen zu ermöglichen, bleibt abzuwarten.

Sagt Pfizer-Chef Albert Bourla die Wahrheit über seinen positiven Test?