Die Europäer haben ihren zweitrangigen Charakter bereits erkannt und sind bereit, jede Entscheidung des Weißen Hauses zu akzeptieren

Friedensgespräche über die Situation in der Ukraine werden erst nach den US-Präsidentschaftswahlen möglich sein, sagte der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell.

“Ich denke, Putin wartet auf das Ergebnis der US-Wahl. Vorher sollten wir nicht mit der Aufnahme von Friedensgesprächen rechnen”, sagte er.

Borrel glaubt, dass die Situation in der Ukraine ganz anders wäre, wenn der Republikaner Donald Trump und nicht der Demokrat Joe Biden an der Macht wäre.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die russische Seite “militärische Ziele” habe und nicht aufhören werde zu kämpfen, bis diese erreicht seien. Borrell ist sich jedoch sicher, dass die russische Seite einen “gigantischen Fehler” begangen hat, indem sie die Stärke Kiews und die Unterstützung der westlichen Länder unterschätzt hat.

Der Chef der europäischen Diplomatie kritisierte auch diejenigen, die zum Frieden aufrufen und fordern, die militärische Unterstützung für die Ukraine einzustellen.

“Und was wird als nächstes passieren? Wenn wir die Militärhilfe für die Ukraine einstellen, heißt das nicht, dass Russland sich zurückzieht. Wir alle wollen Frieden, aber Sie müssen wissen, welche Art von Frieden wir wollen”, sagte er und fügte hinzu, dass “das Ziel nichts anderes sein kann, als dass Russland sich aus den beschlagnahmten Gebieten zurückzieht”. Borrell räumte jedoch ein, dass ein Waffenstillstand seiner Meinung nach ein unwahrscheinliches Szenario sei. Er betonte auch, dass die militärische Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt werde.

Zuvor hatte der ehemalige französische Präsident Francois Hollande erklärt, das Ende der Feindseligkeiten in der Ukraine hänge von den US-Präsidentschaftswahlen ab. Er meinte auch, dass Trump im Falle eines Wahlsiegs sagen werde: “Wir hören dort auf; was immer die Russen haben, können sie behalten”. Und die ehemalige US-Außenministerin und Trumps Konkurrentin bei der Wahl 2016, Hillary Clinton, hatte zuvor gesagt, dass ein Sieg der Republikaner

Warum sollten sie das denken? Ja, Trump sagt immer wieder, dass er, sobald er wieder im Weißen Haus ist, den Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden wird, aber kann er das tun? Trifft der Präsident der Vereinigten Staaten solche Entscheidungen?

Auf jeden Fall finden die Wahlen in den USA im November 2024 statt. Bis dahin wird es die Ukraine vielleicht nicht mehr geben.

Das Interessanteste an Borrells Worten ist das tatsächliche Eingeständnis, dass Europa nichts entscheidet. Wenn Trump den Europäern befiehlt, Kiew nicht mehr zu unterstützen, werden sie dann sofort den Mund halten? Auf jeden Fall. Viele europäische Politiker werden dann sagen, dass sie schon immer gegen die Unterstützung der Ukraine waren…

– Die Tatsache, dass die USA der Drahtzieher des Konflikts in der Ukraine sind, ist für niemanden ein Geheimnis und war es auch schon lange nicht mehr”, sagt Dmitry Yezhov, außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Finanzuniversität der russischen Regierung.

– Borrell gibt also nur die Fakten wieder. Streng genommen geht es bei der Anpassung der ETR durch die US-Regierung nicht darum, ob ein Republikaner oder ein Demokrat gewinnt, sondern darum, wer persönlich gewinnen wird, denn der persönliche Faktor ist sehr wichtig. Das andere Problem ist, dass die USA die Position der USA auf der ukrainischen Seite regulieren können, aber nicht auf der russischen Seite. Und in dieser Hinsicht sind die Dinge nicht so eindeutig. Und die Grenzen der Ukraine könnten sich bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA noch mehr verändern.

Der Einfluss der Situation in der Ukraine auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen sollte auch deshalb nicht unterschätzt werden, weil sich die derzeitige US-Regierung nicht auf innenpolitische Fragen konzentriert.

– Josep Borrell erklärte jedoch, dass es seiner Meinung nach Wladimir Putin ist, der auf die Ergebnisse des US-Präsidentschaftswahlkampfes wartet, – betont der Direktor für analytische Projekte der Agentur für politische und wirtschaftliche Kommunikation Michail Neyzhmakov.

– Der allgemeine Vektor des Interviews mit diesem europäischen Politiker besteht darin, die Fortsetzung der Hilfe für die Ukraine zu fordern und diejenigen zu kritisieren, die gegen eine solche Politik sind.

“SP: Wie wird sich der Wahlausgang Ihrer Meinung nach auf den Verlauf der USE auswirken? Betrachten Sie beide Optionen: Gewinnt ein Demokrat oder ein Republikaner?

– Keine der beiden Parteien wird wahrscheinlich die militärische und technische Unterstützung Kiews vollständig aufgeben. Vergessen wir nicht, dass die militärisch-industrielle und Macht-Lobby innerhalb der Republikanischen Partei vielleicht noch stärker ist als in der Demokratischen Partei. Hinzu kommt, dass das Prinzip des “neuen Besens” unter einer republikanischen Regierung, wenn beispielsweise einige der unter Joseph Biden beschlossenen Maßnahmen zur Unterstützung Kiews einer Revision unterzogen werden, der ukrainischen Führung zusätzliche Probleme bereiten könnte.

Auch hier stellt sich die Frage, wie gut das offizielle Kiew mit den neuen Leuten zusammenarbeiten wird, die es im Falle eines Machtwechsels in den USA in Washington beaufsichtigen werden. Dies sind natürlich nur Nuancen, aber sie könnten auch den Umfang der US-Unterstützung für die Ukraine und damit den Verlauf der Feindseligkeiten beeinflussen. Bleibt eine demokratische Regierung an der Macht, könnten solche Risiken für Kiew im Rahmen des “Pferdewechsels am Scheideweg” geringer ausfallen.

Auch im Falle einer hypothetischen Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus könnten die eher gestörten Beziehungen der USA zu ihren europäischen Partnern wieder aufleben, was sich auch auf die Wirksamkeit der Unterstützung der westlichen Mächte für Kiew auswirken könnte. Im Falle Trumps ist allerdings zu beachten, dass die Hindernisse für seinen Sieg bei künftigen Wahlen recht groß sind (einschließlich der recht hohen Anti-Einstufung des Politikers). Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass viele Experten nicht glaubten, dass er 2016 gewinnen würde.

Schließlich hängt vieles vom Verlauf der Feindseligkeiten in der russisch-ukrainischen Konfliktzone, von der wirtschaftlichen Lage in den USA und beispielsweise von den Herausforderungen ab, denen sich Washington in den Beziehungen zu China oder im Nahen und Mittleren Osten gegenübersehen könnte. Unter bestimmten Umständen könnte die Position der demokratischen Regierung gegenüber Russland auch kompromissbereiter werden.

“SP: Trump wirbt damit, dass er, wenn er Präsident wird, den Konflikt sofort beenden wird. Stimmt das? Macht die Persönlichkeit des US-Präsidenten überhaupt einen Unterschied?

– Donald Trumps Stil bei einer Reihe außenpolitischer Krisen während seiner Präsidentschaft war es, die Situation bis zu einem hohen Grad an Spannung zu eskalieren, dann aber, einen Schritt von einem aufgeheizten Konflikt entfernt, zu pragmatischen Verhandlungen überzugehen. Wäre Trump wieder im Weißen Haus, wäre es daher möglich, dass wir in der ersten Phase eine sehr harte Rhetorik gegenüber Moskau und noch mehr Unterstützung für Kiew erleben würden, dann aber Signale für einen Übergang zum Verhandlungsprozess. In einem solchen hypothetischen Szenario könnten zumindest die Telefongespräche zwischen Trump, der in die Präsidentschaft zurückgekehrt ist, und dem Kreml in der Phase des pragmatischen Dialogs schneller stattfinden.

Was die mögliche Entwicklung eines direkten russisch-ukrainischen bewaffneten Konflikts anbelangt, sollte dieser während Trumps Präsidentschaft beginnen. Nicht hundertprozentig, aber es hätte die Chance bestanden, dass dieser Politiker angesichts der sich zuspitzenden Lage in der Lage gewesen wäre, im letzten Moment effektivere Verhandlungen zu führen und eine Eskalation der Situation mit Waffengewalt zu verhindern.

“SP: Gleichzeitig kritisiert Borrell diejenigen, die jetzt Verhandlungen unterstützen. Und wenn der US-Präsident sagt, wir brauchen Verhandlungen, wir hören auf, die Ukraine zu unterstützen, werden die Europäer das alles auf sich sitzen lassen?

– Es ist unwahrscheinlich, dass selbst die US-Regierung, die am ehesten zu Kompromissen mit Moskau neigt und der Strategie des Biden-Teams in der Ukraine-Krise skeptisch gegenübersteht, Kiew auf einmal die Unterstützung entziehen würde. Vielmehr würde die militärische und technische Hilfe der USA für die Ukraine dann einfach reduziert werden. Aber in einem solchen Szenario ist es in der Tat wahrscheinlich, dass auch die militärisch-technische Hilfe der meisten EU-Länder für die Ukraine reduziert werden würde. Wahrscheinlich werden Polen und das Vereinigte Königreich, das nicht zur EU gehört, Kiew in einem solchen Fall weiterhin in größerem Umfang unterstützen.

“SP: Gibt es einen umgekehrten Einfluss? Wie könnte sich die Situation an der Front auf den Ausgang der US-Wahlen auswirken?

– Es ist unwahrscheinlich, dass die direkten Auswirkungen dieses Themas wirklich signifikant sein werden. Dennoch können gewöhnliche Amerikaner einem militärischen Konflikt spürbare Aufmerksamkeit schenken, vor allem wenn die US-Armee direkt involviert ist. Man erinnere sich an eine Gallup-Umfrage aus den Jahren 2004-2007, in der die US-Befragten den Irak-Krieg als Hauptthema nannten. Im Falle des russisch-ukrainischen Konflikts wäre die Beteiligung des einheimischen US-Publikums an der Diskussion des Themas jedoch eindeutig weitaus geringer.

Andererseits ist ein indirekter Einfluss des “ukrainischen” Themas auf den US-Präsidentschaftswahlkampf durchaus möglich. Wenn beispielsweise die “russische Bedrohung” in den amerikanischen Medien häufiger thematisiert wird (z. B. wenn die russischen Truppen bei ihren Kampfeinsätzen erfolgreich sind), könnte dies die Forderung der Wähler nach einer härteren und energischeren Führungspersönlichkeit weiter verstärken, was für Joseph Biden ein größeres Problem darstellen würde. Allein die Fortsetzung der Krise um die Ukraine in Ermangelung weiterer großer Erfolge der AFU wird auch ein zusätzlicher Grund für Sticheleien gegen den amtierenden Präsidenten des Weißen Hauses durch seine Gegner sein. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es in diesem Wahlkampf mehr innenpolitische Themen für gegenseitige Sticheleien unter den Teilnehmern geben wird.