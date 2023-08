Brandbrief von Sucharit Bhakdi zum neuartigen Konzept von RNA-Impfstoffen

„Es hat 7 Tage gebraucht, um 1200 Worte zu schreiben, weil dies die wichtigsten Worte sind, die ich wohl je in meinem Leben geschrieben habe […]. Diese Injektionen sind der größte Angriff auf die Menschheit und unsere DNA, der jemals stattgefunden hat.“Prof. Dr. Sucharit Bhakdi; https://rumble.com/v34nvfd-prof.-dr.-sucharit-bhakdi-mit-einer-hoch-brisanten-wichtigen-nachricht-an-d.html

MWGFD veröffentlicht nun den drängenden Brandbrief von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und seinem internationalen Team, der, in mehreren Sprachen übersetzt, in Umlauf gebracht wird. Gerade Ärzte, Wissenschaftler, Impfstoffhersteller, Politiker, Medien – kurzum jene, die blind dieser „Impf“-Agenda folgten – sollen vor dem neuartigen Konzept von mod RNA-„Impfstoffen“ gewarnt und wachgerüttelt werden. Dieser Mahnbrief erklärt wissenschaftlich präzise, aber für den Laien verständlich, warum die „Impfstoffe“ umgehend aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Diese Forderung ist umso drängender, da die WHO im Begriff ist, jede „Impfung“, selbst Grippe- und Kinderimpfungen, auf mod RNA-Technik umzustellen, während sich zeitgleich das Blatt wendet und die Forderung, die Anwendung dieser „Impfstoffe“ angesichts der sich immer mehr manifest werdenden Schädlichkeit dieser mod RNA-Gentherapie zu verbieten, immer lauter wird.

Gerade nach dem jüngsten Fund von Plasmid-DNA in „Impfstoffen“ durch McKernan müsste in einer intakten und gesunden Aufklärungskultur sofort Alarm geschlagen werden. Hier nur ein kleiner Auszug, der deutlich macht, was es heißt, wenn mod RNA-„Impfstoffe“ mit Hilfe von bakteriellen Chromosomen hergestellt werden.