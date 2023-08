Krieg ist riesiges Geschäft! Die Rüstungsindustrie der USA und der NATO erzielt im Stellvertreterkrieg mit Russland einen Rekordumsatz von 400 Milliarden Dollar!

Die westlichen Waffenhersteller lassen die Sektkorken knallen, denn sie haben im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 400 Milliarden Dollar erzielt. Medienberichten zufolge wird diese Rekordmarke zum Jahresende noch einmal um satte 50 Milliarden Dollar übertroffen.

Die Ukraine mag einem Blutbad gleichen, wie wir im Editorial der vergangenen Woche festgestellt haben. Aber offenbar schwimmen die westlichen Militärkonzerne in einer Flut von Gewinnen und Börseninvestitionen.

Die meisten dieser lukrativen neuen Geschäfte stammen aus dem Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine, der nun in sein zweites Jahr geht. Von diplomatischen Bemühungen des Westens oder des von ihm unterstützten Kiewer Regimes, das Blutvergießen zu beenden, ist nichts zu spüren.

Die Hauptnutznießer, die finanziell von der Ukraine profitieren, sind bei weitem amerikanische Unternehmen. Dazu gehören Giganten wie Lockheed Martin, Boeing und RTX (früher Raytheon). Aber auch Rüstungshersteller aus anderen NATO-Staaten verzeichnen steigende Gewinne: BAE aus Großbritannien, Airbus aus Frankreich, den Niederlanden und Spanien, Leonardo aus Italien und das deutsche Unternehmen Rheinmetall.

In dieser Woche hat die Regierung von Joe Biden weitere 24 Milliarden Dollar an Steuergeldern für die Ukraine beantragt. Es ist schwer, den Überblick über das Geld zu behalten, das aus NATO-Ländern fließt, um das Nazi-Regime in Kiew zu unterstützen. Selbst die NATO-Behörden scheinen die genauen Zahlen nicht zu kennen, so groß ist die grassierende Korruption, die unweigerlich mit der enormen Verteilung der Gelder einhergeht. Aber die Schätzungen über die gesamte Hilfe der USA und der NATO für die Ukraine reichen von 150 bis 200 Milliarden Dollar allein im letzten Jahr.

Wir haben es hier mit einem dreisten Geschäft zu tun, bei dem die amerikanische und europäische Öffentlichkeit die Umleitung ihrer eigenen Steuergelder in die Kassen der Rüstungskonzerne subventioniert. Und es gibt keine demokratische Wahl in dieser Angelegenheit. Es ist ein fait accompli. Oder anders gesagt: Erpressung.

Teil dieses gigantischen Betrugs sind natürlich auch die saftigen finanziellen Kürzungen für den inneren Kreis des Kiewer Regimes, einschließlich seines Marionettenpräsidenten Wladimir Zelenski und des unverschämt schmierigen Verteidigungschefs Aleksy Reznikov. Es wird geschätzt, dass die Spitzen des Regimes mindestens 400 Millionen Dollar aus dem Waffenbasar in die Ukraine geschleust haben. Reznikow brüstete sich sogar damit, dass sein Land als Testgelände für NATO-Waffen diene.

Vor fast einem Jahrhundert machte der ehemalige US-Marinekorps-General Smedley D. Butler den Satz „Krieg ist ein Geschäft“ als Titel seines klassischen Buches populär, in dem er anprangerte, wie der amerikanische Kapitalismus auf obszöne Weise von militärischen Invasionen und Tötungen profitiert.

Butlers Kritik ist heute so aktuell wie eh und je, wie der Konflikt in der Ukraine zeigt.

In westlichen Medienberichten wird zunehmend – wenn auch zaghaft – zugegeben, dass der Krieg für das Kiewer Regime und damit auch für die NATO-Mächte eine Katastrophe ist. Die Zahl der Toten unter den ukrainischen Streitkräften könnte sich seit Beginn des Konflikts im vergangenen Februar auf bis zu 400.000 belaufen. Die mit Spannung erwartete ukrainische Gegenoffensive, die Anfang Juni begann, hat trotz der horrenden Verluste und trotz der gigantischen Waffenlieferungen, Ausbildung und logistischen Unterstützung durch die NATO zu keinen Gebietsgewinnen geführt.

Ein Bericht der Washington Post von dieser Woche zeigt, dass die meisten Ukrainer an dem zermürbenden Krieg und den endlosen Verlusten verzweifeln. Sie sehen keinen Sinn in der Fortsetzung der Feindseligkeiten, da die von der NATO unterstützten Streitkräfte nicht in der Lage sind, gegen die gut befestigten russischen Verteidigungslinien vorzurücken.

Angesichts dieser düsteren Realität lassen die Vertreter der USA und Europas jedoch weiterhin den Hahn offen und lassen, das Blut fließen.

NATO-Führer wie der polnische Präsident Andrzej Duda drängten letzte Woche darauf, mehr Waffen in die Ukraine zu schicken, obwohl er die bisherige militärische Niederlage einräumte.

Es überrascht nicht, dass auch Zelensky und seine Kumpane mehr NATO-Waffen fordern, während sie gleichzeitig behaupten, niemals mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandeln zu wollen. Es gibt Leute, die wollen, dass dieser Konflikt weitergeht, weil sie eine irrationale Russophobie haben und weil er einfach zu lukrativ für sie ist.

Was hat das mit Demokratie zu tun? Gar nichts. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Amerikaner gegen weitere Militärhilfe für die Ukraine ist. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass auch die meisten Europäer entschieden gegen das Anheizen eines blutigen Krieges sind, in dem sich die ukrainischen Leichen immer weiter auftürmen. Ferner birgt die Fortsetzung dieses Konflikts die ungeheure Gefahr, dass er zu einem totalen Krieg zwischen den USA und Russland, den weltweit größten Atommächten, eskaliert und außer Kontrolle gerät.

Vor dem Hintergrund der monströsen Profiteure von Gewalt und Tod verschärft sich die durch Armut und Entbehrung verursachte soziale und wirtschaftliche Krise in den westlichen Ländern. Im vergangenen Jahr wurde in den Vereinigten Staaten eine Rekordzahl von 49.000 Selbstmorden verzeichnet, die auf die wachsende akute materielle und psychologische Not zurückzuführen sind. Trotz der massiven unbefriedigten menschlichen Grundbedürfnisse in ihren eigenen Gesellschaften haben sich die westlichen Führungseliten dafür entschieden, einen Stellvertreterkrieg mit Russland anzuheizen. Die in dieser Woche von der Biden-Administration geforderte Hilfe für die Ukraine übersteigt die Mittel, die seine Regierung für Hawaii und andere US-Bundesstaaten vorgesehen hat, die in diesem Sommer von Stürmen und Waldbränden heimgesucht wurden.

Noch schlimmer ist, dass der Konflikt in der Ukraine hätte vermieden werden können, wenn sich die westlichen Staaten mit Russland zusammengetan hätten, um seine geostrategischen Sicherheitsbedenken gegenüber der jahrzehntelangen NATO-Erweiterung und der von den USA angeführten Verschlechterung der Rüstungskontrollverträge zu zerstreuen. Noch ist es möglich, diesen Konflikt schnell zu beenden, wenn der Diplomatie Vorrang eingeräumt würde.

Aber die USA und ihre europäischen Lakaien haben der Diplomatie keinen Impuls gegeben. Sie haben sich an ihren wahnhaften Propagandageschichten von der „Verteidigung der Ukraine gegen eine russische Aggression“ berauscht. Die Russophobie unter westlichen Politikern und Medien ist inzwischen so weitverbreitet, dass es unmöglich scheint, dass sich vernünftiges Denken durchsetzt. Westliche Medien zensieren eklatant alle Berichte, die den Nazi-Charakter des Kiewer Regimes aufzeigen, einschließlich seines sogenannten jüdischen Präsidenten, der die ukrainischen Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs beim Nazi-Holocaust lobt.

Leider sind auch die astronomischen Profite aus dem Krieg in der Ukraine ein großes Hindernis für eine friedliche Lösung. Westliche Rüstungskonzerne gehören zu den einflussreichsten Lobbygruppen, die die Stimmen von Gesetzgebern kaufen können. Der militärisch-industrielle Komplex (MIK) kontrolliert effektiv die Regierungspolitik und die Medienberichterstattung in den westlichen Staaten. Der ruchlose Einfluss, den Smedley Butler in den 1930er-Jahren und später Dwight Eisenhower in den 1960er-Jahren beobachteten, ist heute noch mächtiger und heimtückischer. Der MIK hat heute viel mehr Schichten und Dimensionen. Und das gilt nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für alle westlichen kapitalistischen Ökonomien. Diese Ökonomien sind in Wirklichkeit Kriegsökonomien, die von und für Rüstungskonzerne geführt werden, die die Politik und den öffentlichen Diskurs durch Werbung in den Konzernmedien und die Finanzierung von Think Tanks dominieren. Kurz gesagt, der westliche Kapitalismus ist sowohl Sponsor als auch Süchtiger des Krieges.

Die Fortsetzung des Blutvergießens und der Zerstörung in der Ukraine ist verwerflich. Aber schändlicherweise wird es weitergehen, weil die westlichen Kräfte, die es vorantreiben, keinen anderen Weg kennen. Sie sind gefangen in einem süchtig machenden Schlachthaus, das sich über jede Moral, Legalität und demokratische Prinzipien hinwegsetzt.

Es scheint keinen anderen Weg zu geben, als diesen Krieg zu beenden, indem Russland das Naziregime in Kiew vollständig vernichtet. Wenn die NATO-Gegenoffensive bald ins Stocken gerät, muss Russland das Naziregime ein für alle Mal zerschlagen. Die Westmächte und ihre Kiewer Kabale sind unfähig – und unwürdig – einen anderen Weg einzuschlagen.