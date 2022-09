Die Frage, wie das US-Militär seine Reihen füllen kann, ist ein Herkulesproblem, das die Armeeführung noch viele Jahre lang beschäftigen wird.

Die Rekrutierungszahlen für die Armee sind auf einem historischen Tiefstand, da die Amerikaner entweder zu fett oder zu kriminell sind, um die Nation zu verteidigen, warnte ein Armeegeneral. Bedeutet dies eine drohende Katastrophe für die atomare Supermacht?

Rom ist durch die Überdehnung seiner Grenzen zusammengebrochen; Amerika hingegen könnte durch die Überdehnung seiner Taille zusammenbrechen.

Generalleutnant Xavier Brunson, der Befehlshaber der Joint Base Lewis-McChord im Bundesstaat Washington, erklärte, warum die Rekrutierungszahlen so niedrig sind, nachdem die Armee bekannt gegeben hatte, dass sie ihr Rekrutierungsziel von 485.000 Rekruten im Jahr 2022 nicht erreichen wird und es um satte 20.000 Rekruten verfehlt.

Einige der Herausforderungen, die wir haben, sind Fettleibigkeit, Vorerkrankungen, Verhaltensprobleme, Kriminalität, Menschen mit Straftaten und Drogenkonsum“, sagte Brunson gegenüber Spokesman Review.

Hier einige ernüchternde Statistiken zu den Fettleibigkeitsraten in den Vereinigten Staaten.

In allen Bundesstaaten und Territorien waren mehr als 20 % der Erwachsenen fettleibig. 20% bis weniger als 25% der Erwachsenen waren in drei Staaten (Colorado, Hawaii, Massachusetts) und im District of Columbia fettleibig; 25% bis weniger als 30% der Erwachsenen waren in elf Staaten fettleibig.

30% bis weniger als 35% der Erwachsenen waren in 20 Staaten, Guam und Puerto Rico fettleibig; 35% oder mehr Erwachsene waren in 16 Staaten fettleibig (Alabama, Arkansas, Delaware, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas und West Virginia).

Der Mittlere Westen (34,1 %) und der Süden (34,1 %) wiesen die höchste Prävalenz von Fettleibigkeit auf, gefolgt vom Westen (29,3 %) und dem Nordosten (28,0 %).

Die Situation an der Kriminalitätsfront ist nicht weniger vielversprechend. Daten des World Prison Brief schätzen die Inhaftierungsrate in den USA auf 639 Insassen pro 100.000 Einwohner (Stand 2018), das sind 13 % mehr als im nächstgelegenen Land, El Salvador (564 Insassen pro 100.000 Einwohner).

Neben der Armee erhalten auch die Marine, die Luftwaffe und die Marinestreitkräfte weniger Rekruten.

Experten verweisen auf die Zunahme von Fettleibigkeit und Drogenmissbrauch als Folge der COVID-19-Pandemie, insbesondere auf die Abriegelungen, die die Menschen wochenlang in ihren Häusern festhielten.

Das ist kein Problem der Armee, das ist ein amerikanisches Problem“, betonte der General.

Inzwischen sieht die amerikanische Jugend eine militärische Laufbahn nicht mehr als Mittel zum Lebensunterhalt an.

Etwa 73 Prozent der jüngeren Generation im Alter von 18 bis 25 Jahren – der sogenannten „Generation Z“ – gaben an, dass sie über die Armee Bescheid wissen, doch eine kürzlich von der US-Armee durchgeführte nationale Umfrage ergab etwas anderes.

Die Umfrage ergab, dass die Jugendlichen nur wenig über die Leistungen der Armee wussten, einschließlich Hauskauf, Vorruhestand und Bildungsleistungen. Um die Rekrutierungszahlen zu erhöhen, plant die Armee nun, „die Tore zu öffnen“ und neue Wege zu finden, um Jugendliche anzuziehen, insbesondere angesichts des niedrigsten Rekrutierungsdefizits seit dem Vietnamkrieg. Aber die Aufgabe wird nicht leicht sein.

Am beunruhigendsten für die Rekrutierer der Armee ist die Tatsache, dass nur 23 % der Personen im dienstfähigen Alter tatsächlich qualifiziert sind“, so Brunson.

Die Ankündigung, dass weniger Rekruten rekrutiert werden, kommt, nachdem Tausende von ungeimpften Soldaten der Army National Guard und der Army Reserve vom Militärdienst ausgeschlossen wurden, nachdem sie sich geweigert hatten, die COVID-19-Impfung zu erhalten.

Im Juli waren etwa 40.000 Soldaten der Nationalgarde und 22.000 Soldaten der Reserve nicht geimpft worden.

Mehr als 10.000 Soldaten beantragten eine medizinische oder religiöse Ausnahmegenehmigung, von denen nach Angaben der US-Armee im August nur 61 dauerhaft und 17.046 vorübergehend genehmigt wurden. Etwa 16.000 Soldaten verweigern die Impfung weiterhin.

Laut General James McConville, dem Stabschef der US-Armee, werden auch finanzielle Anstrengungen unternommen, um die Zahl der Rekruten zu erhöhen, indem Anwerbungsprämien von bis zu 50.000 Dollar und Prämien von bis zu 35.000 Dollar für Soldaten angeboten werden, die sich innerhalb von 45 Tagen abmelden.

Die Frage, wie das US-Militär die nötige Mannstärke aufbringen kann, um seine Reihen zu füllen, ganz zu schweigen von der Bedienung der immer komplexeren Militärtechnologie, ist ein herkulisches Problem, das die Armeeführung noch viele Jahre lang beschäftigen wird und gleichzeitig das gefährlichste Sicherheitsrisiko für die USA seit vielen Jahren darstellt.