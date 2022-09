Klimahysterie greift um sich, sodass jetzt die erste Stadt in den Niederlanden Werbung für Fleisch verbietet

Das Verbot von gasbetriebenen Personenkraftwagen durch den kalifornischen Demokraten Gavin Newsom im Namen der Rettung des Planeten kann der niederländischen Stadt Haarlem, die westlich von Amsterdam liegt, nichts anhaben. Die Stadt wird die erste in der Welt sein, die Fleischwerbung verbietet, wenn diese Politik im Jahr 2024 in Kraft tritt.

Joe Biden, John Kerry und Leonardo DiCaprio wurden Berichten zufolge gesehen, wie sie zustimmend nickten.

Wie die vegane Nachrichtenseite Plant Based News berichtet, wird das Verbot eingeführt, um den Fleischkonsum zu reduzieren und so die Treibhausgasemissionen von Nutztieren – sozusagen Kuhfürze – zu verringern. Die Werbung wird auf „Stadtbussen, Wartehallen und Bildschirmen in der Öffentlichkeit“ verboten und reiht sich damit in die Liste der bereits verbotenen Werbung für gasbetriebene Autos, das Fliegen und die böse fossile Brennstoffindustrie ein.

Das kann man sich nicht ausdenken. Dank der Planet Looney Tunes Left müssen wir das auch nicht. Hier ist Hollands GroenLinks-Parteiratsmitglied Ziggy Klazes, der das verrückte Verbot erklärt, wie von Plant Based News transkribiert:

Falsch, Ziggy. Sie können den Leuten nicht sagen, dass Sie überzeugt sind, dass eine „Klimakrise“ – auch bekannt als „die existenzielle Bedrohung der Menschheit“ – existiert. Außerdem sind unzählige Wissenschaftler anderer Meinung.

Ein Sprecher der niederländischen Fleischindustrie erklärte, dass die Regierungsbehörden zu weit gehen, wenn sie den Menschen vorschreiben, was das Beste für sie ist“. Kein Scherz? (Siehe: Amerikas Demokratische Partei.)

Wie wir im Juli berichteten, protestierten die niederländischen Landwirte gegen die Schließung von Betrieben durch die Regierung, um „den Planeten zu retten“. Der Plan der Regierung würde die Stickoxid- und Ammoniakemissionen um bis zu 70 Prozent senken. (Kein Wort darüber, ob Al „Polar Ice Caps“ Gore sich vor Freude in die Hose gemacht hat, als er die Nachricht hörte.)

Niederländische Landwirte protestieren vor dem Haus des Ministers für Stickstoff- und Naturpolitik gegen den Plan der Regierung, die Stickstoffemissionen in der Viehwirtschaft zu reduzieren. Der Plan könnte zu einer Verringerung der Viehzucht um bis zu 30 % führen und Betriebe in den Ruin treiben.

