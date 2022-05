Brennende Nahrungsmittelfabriken. Zufall? Treten wir in Phase 2 des „Great Reset“ ein?

2019 gab es nur zwei gemeldete Brände in US-amerikanischen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben

Von Januar 2021 bis zum 21. April 2022 wurden mindestens 20 solcher Brände gemeldet – ein beträchtlicher Anstieg, der sich in den letzten Wochen noch zu beschleunigen scheint

Die Menschen fangen an, diese scheinbar zufälligen Brände und Unfälle zu bemerken, die sich immer häufiger in lebensmittelverarbeitenden Betrieben in den USA ereignen.

In der Zwischenzeit haben führende Politiker auf der ganzen Welt davor gewarnt, dass es aufgrund des Krieges in der Ukraine – die als Brotkorb der Welt gilt – zu Lebensmittelengpässen kommen wird, während Störungen im Schiffsverkehr und gestiegene Düngemittelpreise die Lebensmittelkosten ebenfalls in die Höhe treiben.

Könnte dies alles ein Zufall sein, der die Lebensmittelpreise auf ein Rekordhoch treibt und zu einer Lebensmittelknappheit führt, oder steckt etwas Unheilvolleres dahinter?

Wir leben in einer noch nie dagewesenen Zeit, in der sich seltsame Ereignisse in schneller Folge wiederholen. Im März 2021 verkeilte sich ein riesiges Containerschiff im ägyptischen Suezkanal – und blockierte damit „eine Arterie des Welthandels“, was einen Anstieg der Ölpreise auslöste und zu Auswirkungen auf die Schifffahrt rund um den Globus führte.

Jetzt hat der Krieg die Versorgung weiter gestört und die Preise für Düngemittel und damit auch die Lebensmittelkosten in die Höhe getrieben. In der Zwischenzeit hat Bill Gates in rasantem Tempo Ackerland in den USA aufgekauft und besitzt mehr Ackerland als jeder andere private Landwirt im Land. Führende Politiker auf der ganzen Welt haben davor gewarnt, dass es aufgrund des Krieges in der Ukraine – die als Brotkorb der Welt gilt – bald zu Lebensmittelknappheit kommen wird.

In dem oben gezeigten Video von Really Graceful wird darauf hingewiesen, dass in den USA Fälle von Vogelgrippe aufgetreten sind und die Landwirte infolgedessen Millionen von Geflügel getötet haben. „All diese Vorfälle haben die Preise in Ihrem Lebensmittelgeschäft in die Höhe getrieben, heißt es in dem Video, aber es gibt noch eine weitere Reihe von Ereignissen, die irgendwie noch seltsamer sind – eine Reihe von Bränden in amerikanischen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben.

Brände und Unfälle in lebensmittelverarbeitenden Betrieben: Zufall?

Im gesamten Jahr 2019 gab es nur zwei gemeldete Brände in US-amerikanischen Lebensmittelverarbeitungsbetrieben. Von Januar 2021 bis zum 21. April 2022 wurden mindestens 20 Brände gemeldet – ein beträchtlicher Anstieg, der sich in den letzten Wochen zu beschleunigen scheint.

Hier ist eine Zeitleiste mit einigen der Ereignisse:

August 2019 – Ein Feuer zerstört einen Teil der Rinderfabrik von Tyson Foods in Holcomb, Kansas. Januar 2021 – Ein Feuer zerstörte die Fleischfabrik Deli Star in Fayetteville, Illinois. Bei der Brandbekämpfung verbrauchte die Feuerwehr den größten Teil des Wassers in den Wassertürmen der Stadt, was dazu führte, dass die Bewohner das Wasser abkochen mussten, bis es wieder aufgefüllt werden konnte. Januar 2021 – Das Werk der Washington Potato Company wurde zum Totalschaden erklärt, nachdem ein Feuer im Trockner des Werks ausgebrochen war. Juli 2021 – In einer Kellogg-Fabrik in Memphis, Tennessee, bricht ein Feuer mit drei Alarmen aus, das 170 Einsatzkräfte auf den Plan ruft. August 2021 – Nach einem Brand in der Patak-Fleischverarbeitungsanlage in Cobb County, Georgia, wurden schwere Schäden gemeldet, was zu einer vorübergehenden Schließung führte. September 2021 – In der Rindfleischverarbeitungsanlage von JBS USA in Grand Island, Nebraska, brach ein Feuer mit fünf Alarmen aus. In der Anlage werden etwa 5 % der US-Rinder geschlachtet. „In diesem Jahr wurde die Verarbeitungskapazität bereits durch COVID-Störungen und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften eingeschränkt, und die Branche kann es sich nicht leisten, eine große Verarbeitungsanlage wie diese zu verlieren“, erklärte Steiner Consulting damals gegenüber Reuters. November 2021 – In der Maid Rite Steak Company, einem Fleischverarbeitungsbetrieb in Scott, Pennsylvania, bricht ein Feuer aus. Dezember 2021 – Bei einem Brand in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb in West Side entstand ein Rauchschaden von schätzungsweise über 100.000 Dollar. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand in dem Betrieb beschäftigt. Januar 2022 – Bei einem Brand in der Gefriertrocknungsanlage von Van Drunen Farms Tuthill in Momence, Illinois, entstand erheblicher Schaden, der von einem Firmenvertreter als „Totalverlust“ bezeichnet wurde. Januar 2022 – In der Futtermittelfabrik Cargill-Nutrena in Lecompte, Louisiana, kam es zu einer Explosion und einem Brand, der 12 Stunden lang brannte. Februar 2022 – Ein Feuer in Wisconsin River Meats in Mauston, Wisconsin, verursacht einen nahezu vollständigen Verlust. Februar 2022 – In der Louis Dreyfus Co. (LDC) in Claypool, Indiana, brach ein Feuer aus.17 LDC ist die größte Sojabohnenverarbeitungs- und Biodieselanlage in den Vereinigten Staaten. Februar 2022 – Eine Kesselexplosion löste einen Brand bei Shearer’s Foods in der Nähe von Hermiston, Oregon, aus. Das Unternehmen schätzt, dass es 15 bis 18 Monate dauern wird, bis die Produktion wieder aufgenommen werden kann. In dem Werk werden Snacks wie Kartoffelchips, Tortillas, Vollkornchips, Käselocken/-puffs, Popcorn, Schweineschwarten, Reischips, Waffeln, Kekse sowie süße und herzhafte Kekse hergestellt. März 2022 – Eine Hot-Pockets-Fabrik in Jonesboro, Arkansas, wird geschlossen, nachdem in einem Kühler der Produktionslinie ein Feuer ausgebrochen ist. März 2022 – Ein Großbrand in einem Walmart-Fulfillment-Center in Plainfield, Indiana, führte zur Schließung der Anlage. Im April gab das Unternehmen bekannt, dass es die Einrichtung nicht wiedereröffnen würde, was die Arbeitsplätze von 1.132 Mitarbeitern betraf. Das Zentrum lagerte Lebensmittel, Kleidung und Kartonagen. März 2022 – Feuer in der Maricopa Food Pantry in Maricopa, Arizona, bei dem mehr als 50.000 Pfund (ca. 23 t) Lebensmittel vernichtet werden. März 2022 – Rio Fresh, ein Zwiebellager im Süden von Texas, wird durch einen Brand beschädigt. April 2022 – Bei East Conway Beef & Pork in Conway, New Hampshire, brach ein Feuer aus, das das Gebäude zerstörte und zwei Kühe tötete. April 2022 – Ein Flugzeug stürzt in die Gem State-Verarbeitungsanlage in Heyburn, Idaho, ein. Die Anlage stellte getrocknete Kartoffelflocken, -mehl, -würfel, -scheiben und -schnitzel her. April 2022 – Bei Taylor Farms in Salinas, Kalifornien, brach ein Feuer mit vier Alarmen aus, an dem fast 100 Feuerwehrleute aus 22 Feuerwehreinheiten beteiligt waren. Der Betrieb, der Tütensalate und gehacktes Frischgemüse herstellt, war gerade dabei, den Betrieb wieder aufzunehmen, nachdem er über den Winter geschlossen war. April 2022 – Der Hauptsitz von Azure Standard in Dufur, Oregon, wird durch ein Feuer zerstört. Azure Standard ist der größte unabhängige Vertreiber von Bio- und Gesundheitslebensmitteln in den USA. April 2022 – Bei Perdue Farms in Chesapeake, Virginia, gerät ein Sojabohnenverarbeitungstank in Brand.

Was steckt hinter den steigenden Lebensmittelpreisen?

Die Menschen fangen an, die scheinbar zufälligen Brände und Unfälle zu bemerken, die sich immer häufiger in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben in den USA ereignen. Wie Really Graceful feststellt:

Es sind all diese Faktoren im Spiel, die zu Lebensmittelknappheit und Preissteigerungen führen. Aber sind wir Zeuge von Zufällen und Zufälligkeiten oder ist es Absicht? Versuchen sie, unsere Lebensmittelversorgung zu zerstören? Versuchen sie, unsere Versorgungskette zu sabotieren? Und wen meinen wir mit „sie“? Den Feind von innen oder einen Feind von außen?

Konkrete Antworten auf diese Fragen gibt es leider nicht, aber wir sind Zeugen eines Sturms, der die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt und zu einer Lebensmittelknappheit führt. Der weltweite Lebensmittelpreisindex erreichte im März 2022 mit einem Anstieg von 12,6 % in einem einzigen Monat seinen höchsten Stand. Im Durchschnitt waren die Lebensmittelpreise um ein Drittel höher als im März 2021. In den USA stiegen die Lebensmittelpreise im Jahr 2021 um 9 % und werden in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich um weitere 4,5 bis 5 % steigen.

Der Russland-Ukraine-Konflikt ist sicherlich nicht hilfreich. Wie bereits erwähnt, ist die Ukraine als „Brotkorb“ Europas bekannt und für die Produktion und den Export von 12 % aller auf dem internationalen Markt gehandelten Nahrungsmittelkalorien verantwortlich. Russland ist ebenfalls ein wichtiger Exporteur von Lebensmitteln, und zusammen mit der Ukraine entfallen auf die beiden Länder fast 30 % der weltweiten Weizenexporte, fast 20 % der weltweiten Maisproduktion und mehr als 80 % des Sonnenblumenöls.

Dennoch ist der Ukraine-Konflikt nicht ganz schuldlos. Die Preisinflation war schon lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine in vollem Gange, dank des unkontrollierten Drucks von Fiat-Währungen als Reaktion auf die COVID-Pandemie. Die COVID-Reaktion der Regierungen hat auch die globalen Versorgungsketten durcheinander gebracht und zu Unterbrechungen geführt, die bis heute andauern.

Auch das Klima zeigte sich unkooperativ und verursachte Missernten in der ganzen Welt. China hat beispielsweise gemeldet, dass es in diesem Jahr die niedrigsten Ernteerträge in der Geschichte erwartet, was auf die schweren Überschwemmungen der landwirtschaftlichen Flächen im Herbst 2021 zurückzuführen ist.

Treten wir in Phase 2 des Great Reset Plan ein?

Sie haben vielleicht schon vom Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF) gehört und von dessen Plan, dass Sie „nichts besitzen und glücklich sein“ sollen, der Teil der WEF-Agenda 2030 ist. Im ersten Quartal 2021 wurden 15 % der verkauften Häuser in den USA von Unternehmensinvestoren gekauft – nicht von Familien, die sich ihren amerikanischen Traum erfüllen wollen.

Während sie mit Amerikanern der Mittelschicht um die Häuser konkurrieren, hat der Durchschnittsamerikaner praktisch keine Chance, ein Haus gegen eine Investmentfirma zu gewinnen, die 20 % bis 50 % über dem Verkaufspreis in bar bezahlt und manchmal ganze Stadtteile auf einmal aufkauft, um sie in Mietobjekte umzuwandeln. Es scheint, dass wir schnell in eine Ära eintreten, in der Wohneigentum für viele unerreichbar wird – was dazu führt, dass sie mieten müssen, anstatt zu besitzen, ein erster Schritt zum „Nichts-Besitzen“.

Der Weltkrieg ist jedoch Phase 2 des Plans „The Great Reset“, der die Zerstörung der Versorgungsketten, des Energiesektors, der Nahrungsmittelversorgung und der Arbeitskräfte beinhaltet, um eine Abhängigkeit von der Regierung zu schaffen, die wiederum durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft von privaten Interessen und Zentralbanken übernommen wird. Ein anonymer Korrespondent schrieb kürzlich darüber auf WinterOak.org:

Willkommen in der zweiten Phase des Great Reset: Krieg. Während die Pandemie die Welt an Abriegelungen gewöhnte, die Akzeptanz von experimentellen Medikamenten normalisierte, den größten Vermögenstransfer an Konzerne durch die Dezimierung von KMU [kleine und mittlere Unternehmen] auslöste und das Muskelgedächtnis der Arbeitskräfte in Vorbereitung auf eine kybernetische Zukunft anpasste, war ein zusätzlicher Vektor erforderlich, um den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu beschleunigen, bevor die Nationen „wieder besser aufbauen“ können.

Der Artikel zeigt „mehrere Möglichkeiten auf, wie der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine der nächste Katalysator für die Great Reset-Agenda des Weltwirtschaftsforums ist, die durch ein zusammenhängendes Netz globaler Akteure und ein diffuses Netzwerk öffentlich-privater Partnerschaften erleichtert wird.“

Die Unterbrechung der Versorgungsketten passt genau in diesen Plan, während die Nahrungsmittelknappheit, die durch die vielen diskutierten Faktoren und vielleicht auch durch orchestrierte Angriffe auf Nahrungsmittelfabriken verursacht wird, die Akzeptanz von synthetischen Nahrungsmitteln wie Fleisch aus dem Labor beschleunigen wird, das auch von Great Reset-Frontmännern wie Bill Gates befürwortet wurde.

Natürlich ist es möglich, dass der Aufkauf von Ackerland durch Gates, der Vorstoß des Great Reset, eine Nation von Mietern zu schaffen, die Warnung von Weltführern vor Nahrungsmittelknappheit, ein Krieg und jetzt ein unerklärlicher Sprung und eine scheinbare Beschleunigung der Brände in Lebensmittelfabriken alles nur Zufall sein könnte – oder doch nicht? Was meinen Sie dazu?

