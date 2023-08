BRICS bestätigt offiziell, dass sie keine Entdollarisierung anstreben und nicht antiwestlich eingestellt sind

Andrew Korybko

„Die Alt-Medien waren geschockt, als die BRICS-Bank bestätigte, dass sie sich an die westlichen Sanktionen halten würde“, und nun hat die Alt-Medien-Gemeinschaft (AMC) zwei weitere Wahrheitsbomben erhalten, nachdem andere führende Politiker bestätigt hatten, dass sie nicht entdollarisiert werden wollen und nicht antiwestlich sind. Der südafrikanische Finanzminister Enoch Godongwana sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters Anfang des Monats, dass der Schwerpunkt der Gruppe auf der Ausweitung der Verwendung nationaler Währungen und nicht auf der Entdollarisierung liege.

Der gleiche Artikel zitierte Leslie Maasdorp, den Finanzchef der New Development Bank (NDB, auch bekannt als BRICS-Bank), mit den Worten: „Die operative Währung der Bank ist der Dollar, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Im Dollar liegen die größten Liquiditätsreserven… Man kann nicht aus dem Dollar-Universum aussteigen. Man kann das Dollaruniversum nicht verlassen und in einem Paralleluniversum operieren“. Die offizielle Bestätigung, dass die BRICS-Staaten den Dollar nicht abschaffen wollen, führte direkt zur nächsten Klarstellung, dass sie nicht antiwestlich sind.

Der südafrikanische Botschafter bei den BRICS, Anil Sooklal, korrigierte vor wenigen Tagen in einem Interview mit Bloomberg falsche Wahrnehmungen über die globale Rolle der Organisation, indem er sagte: „Es gibt eine unglückliche Erzählung, die sich entwickelt hat, dass die BRICS antiwestlich sind, dass die BRICS als Konkurrenz zur G7 oder zum globalen Norden gegründet wurden, und das ist falsch. Unser Ziel ist es, die Agenda des globalen Südens voranzubringen und eine globale Architektur zu schaffen, die inklusiver, repräsentativer, gerechter und fairer ist.

Im Zusammenhang mit diesem Ziel bestätigte er auch, was Godongwana und Maasdorp Anfang des Monats gesagt hatten, nämlich dass die BRICS nicht den Wunsch hätten, den Dollar zu entdollarisieren. In Sooklals Worten: „Der Handel mit lokalen Währungen steht fest auf der Tagesordnung (aber) es gibt keinen Tagesordnungspunkt Entdollarisierung auf der BRICS-Agenda. BRICS ruft nicht zur Entdollarisierung auf. Der Dollar wird eine wichtige Weltwährung bleiben – das ist eine Tatsache. Es ist verständlich, dass diese Enthüllungen über die BRICS das durchschnittliche AMC-Mitglied überwältigen.

Schließlich wurden viele von ihnen von hochrangigen Meinungsmachern zu der Annahme verleitet, dass diese Gruppe dem Dollar aus Hass auf den Westen den Todesstoß versetzen will, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, nachdem was führende Beamte in den vergangenen drei Wochen enthüllt haben. Die Präsidentin der BRICS, Dilma Rousseff, hat bestätigt, dass sie die antirussischen Sanktionen des Westens respektiert; Godongwana, Maasdorp und Sooklal haben bestätigt, dass sie den Dollar nicht entdollarisieren wollen; und letztere haben auch bestätigt, dass sie nicht antiwestlich sind.

Die BRICS können immer noch „die Agenda des globalen Südens vorantreiben und eine inklusivere, repräsentativere, gerechtere und fairere globale Architektur aufbauen“, wie Sooklal trotz der „politisch unbequemen“ Fakten, die sie gerade genannt hat, klarstellte. Hier liegt der Kern der Fehleinschätzung, die Russland Anfang des Monats zu korrigieren versuchte, nachdem es endlich erkannt hatte, dass seine Soft-Power-Interessen durch die unrealistischen Erwartungen seiner Anhänger gefährdet waren.

Eine kritische Masse der AMC wurde davon überzeugt, dass BRICS etwas sei, was es nicht ist, und zwar durch eine Kombination aus gut meinenden, aber naiven Einflussnehmern, die ihre Wunschvorstellungen über BRICS verbreiten, und anderen, die dies böswillig tun, um Einfluss zu gewinnen, ihre Ideologie zu fördern und/oder zu betrügen. Parallel dazu verbreiteten einige Mainstream-Medien (MSM) dieses Lagers Panikmache über die BRICS mit dem Hintergedanken, die Menschen im Westen gegen sie aufzuhetzen, was aber auch den populistischen Behauptungen der AMC falschen Glauben einflößte.

Im Nachhinein ist es leicht zu verstehen, warum so viele auf die falsche Darstellung hereingefallen sind, die BRICS wollten aus Hass auf den Westen dem Dollar den Todesstoß versetzen. Sie wollten nicht, dass die unrealistischen Erwartungen ihrer Anhänger zu einer tiefen Enttäuschung führen, die sie wiederum anfällig für feindliche Vorschläge macht, und sie wollten auch nicht, dass der Westen überreagiert.

Das erste mögliche Ergebnis, das ohne die oben erwähnten Klarstellungen hätte eintreten können, wäre die Gefahr gewesen, dass die BRICS-Unterstützer so verzweifelt gewesen wären, dass sie entweder apathisch gegenüber den BRICS geworden wären oder sich vielleicht sogar gegen die BRICS gewandt hätten, weil sie sich getäuscht gefühlt hätten. Zweitens hätten einige im Westen ihre Druckkampagnen gegen die BRICS und ihre Partner verstärken können, einschließlich Erpressung, politischer Einmischung und der Androhung von Sanktionen, um den Block auf seinem Weg zu stoppen.

Nachdem sie die Fehlinformationen entlarvt haben, die sowohl von der AMC als auch von den Medien über ihre Organisation verbreitet wurden, die jeweils eine völlig entgegengesetzte Agenda verfolgten, aber verdächtigerweise auf praktisch identischen Narrationen beruhten, sind die BRICS-Vertreter nun zuversichtlicher, dass diese Worst-Case-Szenarien abgewendet werden können. Dieser Realitätscheck ernüchtert ihre Anhänger und bereitet sie auf einen längeren Übergang zur Multipolarität vor, während er gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit verringert, dass der Westen auf die Ziele ihrer Gruppe überreagiert.

Die Ereignisse der letzten achtzehn Monate seit Beginn der russischen Sonderoperation haben den Westen davon überzeugt, dass der globale Systemübergang zur Multipolarität unumkehrbar ist, weshalb er nun bereit ist, Reformen seiner Hegemonialmodelle in Betracht zu ziehen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, die ehemalige Direktorin für Europa und Russland im Nationalen Sicherheitsrat der USA, Fiona Hill, und der Präsident für globale Angelegenheiten von Goldman Sachs, Jared Cohen, haben dies Mitte Mai am selben Tag angedeutet.

Sie sind überzeugt, dass der Westen mit dem globalen Süden auf einer gleichberechtigteren Ebene zusammenarbeiten muss, was bedeutet, dass er einige seiner eklatantesten Ausbeutungspraktiken reduzieren muss, um nicht noch mehr Herzen und Köpfe an die chinesisch-russische Entente zu verlieren. Zu diesem Zweck sind sie bereit, allmähliche Veränderungen des globalen Finanzsystems zu akzeptieren – BRICS-Vertreter haben bestätigt, dass sie dies im Sinn haben -, aber sie werden entschlossen auf jede revolutionäre Entwicklung reagieren, die diesen Übergang drastisch beschleunigen könnte.

Mit anderen Worten, die BRICS wollen „auf Nummer sicher gehen“, weil alle Mitglieder mit Ausnahme Russlands in komplexen wirtschaftlichen und finanziellen Interdependenzen mit dem Westen stehen, von dem nicht erwartet wird, dass er auf ihre stückweisen Reformen überreagiert, da sie von den eigenen politischen Entscheidungsträgern inzwischen als unvermeidlich angesehen werden. Unter diesen vier Mitgliedern dominieren zwei Denkschulen, die von China und Indien vertreten werden und deren unterschiedliche Sichtweisen hier ausführlich dargestellt wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass China die Internationalisierung des Yuan vorantreiben und die BRICS in die Belt and Road Initiative (BRI) integrieren möchte, während Indien den nationalen Währungen Vorrang einräumen und die BRICS offiziell von der BRI getrennt halten möchte. Beide sind sich jedoch einig, dass die Veränderungen im globalen Finanzsystem schrittweise erfolgen müssen, um keine für beide Seiten nachteiligen Überreaktionen des Westens zu provozieren, mit dem sie – mit Ausnahme Russlands – in komplexen Interdependenzbeziehungen stehen.

Jeder hat das Recht, sich seine eigene Meinung über die soeben beschriebene Realität zu bilden, aber die Fakten, die in dieser Analyse zur Untermauerung der damit verbundenen Beobachtungen angeführt werden, können nicht geleugnet werden. Alle einflussreichen Persönlichkeiten in der AMC, die immer noch die entlarvte Erzählung verbreiten, dass die BRICS aus Hass auf den Westen dem Dollar den Todesstoß versetzen wollen, sind unehrlich. Diejenigen unter ihren Zuhörern, die es inzwischen besser wissen, sollten höflich die Fakten unter ihren Beiträgen überprüfen, um zu verhindern, dass andere in die Irre geführt werden.