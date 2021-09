Brief an einen Covidian: ein Zeitreise-Experiment – Die Kriminalisierung der körperlichen Präsenz… und die Macht einer Umarmung

off-guardian.org: Hallo zusammen. Wie ich höre, sind Sie ein Gläubiger. Sie haben einen eifrigen, unerschütterlichen Glauben an das System. Sie vertrauen der Wissenschaft™. Sie halten alles, was über die Grenzen der anerkannten Darstellung hinausgeht, für „Fehlinformationen“, „Verschwörungstheorien“ und „Fake News“.

Du trägst pflichtbewusst dein Abzeichen des Gehorsams. Sie gehen auf soziale Distanz. Sie schotten sich ab, wenn man Ihnen sagt, Sie sollen sich abschotten. Du zeigst andere an, wenn sie gegen diese oder andere geltende Vorschriften verstoßen.

Du warst der Erste in der Schlange, um eine Spritze zu bekommen. Du warst der erste in der Schlange, um eine neue Injektion zu bekommen. Du hast beide Male Tränen der Freude geweint. Sie können es kaum erwarten, Ihre Auffrischungsimpfung zu bekommen.

Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, unabhängige Nachforschungen außerhalb der genehmigten Wege der Täuschung anzustellen, wissenschaftliche Literatur mit Peer-Review zu lesen, die nicht vom pharmazeutischen Arzneimittelkartell finanziert wird, oder die Pressemitteilungen kritisch zu bewerten, die von Ihren „vertrauenswürdigen Führern“, „Experten“ und Mediensprechern nachgeplappert werden.

Sie verlangen, dass jeder, der nicht gläubig ist, sich entweder den Dekreten Ihres Glaubens unterwirft oder von öffentlichen Aktivitäten ausgeschlossen wird, seinen Arbeitsplatz verliert, keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung erhält, seines Rechts auf Protest beraubt, zur Unterwerfung gezwungen und unter Quarantäne gestellt wird.

Sie finden diese Ketzer abscheulich, verachtenswerte Verbreiter von Krankheiten, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Sie hätten nichts dagegen, sie aus Ihrer Gemeinschaft zu entfernen und sie vielleicht in einem speziellen Wartezentrum zu konzentrieren – jedenfalls so lange, bis sie gespritzt werden. Sie empfinden kein Mitleid, wenn sie sterben. Es ist ja schließlich ihre eigene Schuld.

Vielleicht bist du gar nicht so schlecht. Noch nicht. Warten Sie noch ein paar Wochen. Die Propagandisten werden dich umstimmen. Sehen Sie, wie weit Sie schon gekommen sind. Schauen Sie sich an, wie viele Ihrer Rechte Sie freiwillig aufgegeben haben, wie viele Werte Sie im Laufe der Zeit über Bord geworfen haben – im Namen der Sicherheit, im Namen der Sicherheit, im Namen der Gesundheit, im Namen des Gemeinwohls. Sie waren der Meinung, dass es das wert war. Und Sie bereuen es nicht.

Sie wünschen sich nur, dass andere nicht ständig über „muh Freiheiten“, „mein Körper, meine Entscheidung“ und andere dumme, antiquierte Ideen jammern würden. Ist ihnen denn nicht klar, wie egoistisch sie sind? Was für eine Gefahr sie für ihre Mitbürger sind? Dies ist ein Notfall – eine noch nie dagewesene, unkalkulierbare, katastrophale weltweite Krise – und wir werden nie wieder zur Normalität zurückkehren, wenn sie weiterhin stur auf der Wahrung ihrer „Freiheiten“ bestehen. Oder?

Ich wünschte, ich könnte mit Ihrem Ich von vor zwei Jahren sprechen. Wenn diesem Ich gesagt worden wäre, dass die ganze Welt zum Stillstand gebracht und unsere Freiheiten nach Belieben der Regierenden ausgesetzt werden könnten, weil ein Phänomen auftritt, mit dem die Menschen seit Jahrtausenden leben und an das sie sich in zahllosen Variationen angepasst haben, dann würden Sie denken, dass ich eine dystopische Fiktion beschreibe. Ich könnte vielleicht noch mit diesem Ich argumentieren. Stattdessen ist dies wahrscheinlich ein vergeblicher Versuch, eine Geisel, die unter dem Stockholm-Syndrom leidet, von den teuflischen Machenschaften ihres Entführers zu überzeugen.

Denken Sie an die Zeit vor ein paar Jahren zurück – sagen wir, an den Sommer 2019. Was haben Sie damals gemacht? Wie sah Ihr Leben aus? Wie haben Sie sich in Bezug auf Ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gefühlt? Was hat Sie interessiert? Wie haben Sie Ihre Zeit verbracht? Was waren Ihre Grundwerte? Was würden Sie darüber denken, wie Sie heute denken, fühlen und sich verhalten?

Das ist die Person, mit der ich sprechen möchte – nicht Ihr jetziges Ich. Ich bin sicher, dass Ihr 2019er-Ich fasziniert wäre, zu hören, was Ihr heutiges Ich zu sagen hat – obwohl ich bereit wäre, ein paar tausend inflationäre Dollar darauf zu wetten, dass es nicht erkennen würde, was aus Ihnen geworden ist.

Und ich spreche nicht von Ihnen persönlich. Sie sind wahrscheinlich eine nette Person, die das tut, was sie für das Beste hält. Ich verstehe, woher Sie kommen. Ich verstehe, warum so viele wohlmeinende Menschen so empfinden wie Sie.

Ich spreche zu allen, die die Begründungen für den Umbau unserer Welt in ein Freiluftgefängnis unkritisch hinnehmen. Ich spreche zu allen, die schlafwandelnd in ihre eigene Versklavung hineinlaufen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten als der, auf die sie programmiert worden sind.

Wären wir nicht einem globalen Fall des Baader-Meinhof-Phänomens ausgesetzt, der von Experten für Massenkontrolle wie dem Behavioural Insights Team – auf der Website der britischen Regierung unverschämt als „Nudge Unit“ bezeichnet – inszeniert und in den Medien und sozialen Medien umgesetzt wurde, würden Sie immer noch so leben und Ihr Leben lieben wie vor zwei Jahren. Wir alle wären es.

Aber dann hätten wir nicht freiwillig unsere Rechte aufgegeben, eines nach dem anderen, aus Angst. Wir hätten nicht angefangen, unsere Mitmenschen als Biowaffen zu betrachten, für die man sich schämen, die man ächten und die man eliminieren muss.

Die medizinische Segregation spaltet eine ohnehin schon zersplitterte Bevölkerung noch weiter und macht uns noch leichter kontrollierbar. Das psychologische Trauma dieser Isolation und Zersplitterung ist unabsehbar, und das volle Ausmaß des Schadens wird wahrscheinlich erst in Jahrzehnten erfasst werden.

In diesem Video spricht Dr. Reiner Fuellmich zu den Zuhörern einer Londoner Demonstration (weitere Einzelheiten über die heldenhafte Arbeit von Dr. Fuellmich und dem Berliner Corona-Untersuchungsausschuss finden Sie in dieser Zusammenfassung der Empfehlungen). Gegen Ende (@ 9:02) erzählt er eine Geschichte, die ein deutscher Arzt mit seinem Team geteilt hat:

Er wollte Geld an einem Geldautomaten abheben und ging zu diesem Zweck in die Eingangshalle einer Bank. Dort stand eine ältere Frau mit einer Maske, die ängstlich vor ihm zurückwich, weil er keine Maske trug. Sie sagte, er müsse eine Maske tragen, weil sie sonst Angst habe, sich und dann ihren Mann anzustecken. Der Arzt sagte ihr: „Nein, sie braucht keine Angst zu haben. Und dann ging er auf sie zu, nahm ihr die Maske ab und nahm sie in den Arm. Die Frau begann zu weinen und sagte, dass sie seit mehr als einem Jahr niemand mehr umarmt habe.“

Finden Sie das nicht auch herzzerreißend?

Bei einer anderen Demonstration hielt eine ältere Frau im Rollstuhl ein Schild hoch, auf dem zu lesen war: „Lieber sterbe ich an COVID als an Einsamkeit“ – ein Gefühl, das von Millionen Menschen in Pflegeheimen auf der ganzen Welt geteilt wird. Welches Recht haben Sie, diese Entscheidung für sie zu treffen, für sie – oder für jeden von uns?

Versetzen Sie sich in Ihr Selbst von vor zwei Jahren zurück und sehen Sie, was sie darüber denkt, dass Handlungen wie Umarmen, Lächeln, Küssen und Singen kriminalisiert werden. Ansteckende Krankheiten gab es damals auch schon. Aber wir waren noch nicht darauf konditioniert, uns vor der körperlichen Anwesenheit des anderen zu fürchten.

Die Entmenschlichung ist weitaus effektiver, wenn wir einander nicht ins Gesicht sehen, die Hände nicht berühren, nicht persönlich miteinander sprechen und uns nicht umarmen können.

Und jetzt rät die australische Gesundheitsministerin von New South Wales, Kerry Chant, den Menschen: „Fangen Sie kein Gespräch an.“

Wovor haben sie Angst, dass wir uns gegenseitig etwas erzählen? Wenn die Menschen nicht mehr persönlich miteinander sprechen, kann die gesamte Kommunikation durch Big Tech vermittelt werden, die dann entscheiden, was sie als „sicher“ für Sie empfinden.

Jeder Aspekt der weltweit erlassenen Vorschriften zielt darauf ab, uns zu trennen und ein Apartheidsystem zu schaffen, das abweichende Meinungen verbietet und die Verfolgung derjenigen fördert, die den Staat in Frage stellen.

Bitte denken Sie an die Menschlichkeit derer, die Sie nach und nach dazu konditioniert werden, sie zu verunglimpfen – bis zu dem Punkt, an dem Sie sich damit abfinden, dass sie mit Geldstrafen belegt, vom Zugang zu lebensnotwendigen Gütern ausgeschlossen, verhaftet und in Gefangenschaft gehalten werden. Das geschieht auch anderswo. Machen Sie sich nicht vor, dass es hier nicht passieren kann – wo auch immer das für Sie sein mag.

Ich umarme Sie in diesem virtuellen Raum 🤗.

Ich verlasse euch mit diesem Musikvideo von Inge & the TritoneKings. Inge Ginsberg, eine nicht-agerische Holocaust-Überlebende, die mit ihrer Heavy-Metal-Band auftritt, teilt eine Botschaft, die wir heute dringend hören müssen (Text unten).

Ich hoffe, Sie werden zuhören.

Das Universum hallt zurück

Das Universum schallt zurück

Lasst mich noch eine Weile hier bleiben

Ich habe eine Botschaft für die Menschheit

Lernt die Weisheit unserer Vorväter.

Seid kein Opfer des Systems.

Seid nicht wie Schafe.

Seid nicht schlafend.

Seid wach.

Die Ketten musst du sprengen!

Wenn ihr Hass sät, wird das Universum zurückschlagen!

Strahlt Liebe aus. Das Universum schallt zurück!

Unser Vertrauen wurde gebrochen.

Die Tyrannen wurden gerettet.

Aber das Volk hat gesprochen.

Wir werden nicht euer Sklave sein!

Folgt nicht einer Herde.

Folgt eurem Weg.

Lass deine Stimme hören.

Entfesselt euren Zorn!

Wenn ihr Hass sät, wird das Universum zurückschreien!

Strahlt Liebe aus. Das Universum schallt zurück!

Das ist die Lektion, die wir verdienen.

Aus der Vergangenheit müssen wir lernen.

Wenn du Hass säst, dann hallt das Universum zurück!

Strahlt Liebe aus. Das Universum schickt ein Echo zurück!

So lange haben wir gewartet.

Holen wir uns die Macht ZURÜCK!

Diese mutige Frau, die in ihren 99 Jahren unsägliches Leid überlebt hatte, erlag am Ende der Einzelhaft. So heißt es in ihrem Nachruf in der New York Times:

Im Frühjahr 2020 lebte sie in der Zürcher Pflegeeinrichtung, als sie sich mit dem Coronavirus infizierte. Die Pandemieeinschränkungen hielten die Bewohner oft davon ab, sich gegenseitig zu sehen oder Besucher zu empfangen, und die Isolation forderte ihren Tribut.

„Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie an Langeweile, Einsamkeit und Depression gestorben ist“, sagte da Silva.

Er und Frau Caruso blieben telefonisch mit ihr in Kontakt, und die drei begannen, einen weiteren Song für die Band mit dem Titel Never Again“ zu schreiben, der ebenfalls auf Frau Ginsbergs Erfahrungen während des Holocausts zurückgeht.

„Jeder meiner Songs hat eine Botschaft“, sagte Frau Ginsberg in der Dokumentation. „Zerstöre nicht, was du nicht ersetzen kannst.“ Sie fügte eine zweite Botschaft hinzu: „Du kannst den Tod nicht vermeiden, also lache darüber.“

Für Inge, für dich selbst, für die ganze Menschheit, bitte beherzige ihre Botschaft:

Wer Hass sät, wird vom Universum erwidert!

Strahlt Liebe aus. Das Universum schallt zurück!