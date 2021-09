Polizei, Feuerwehrleute in LA bilden eine Gruppe zum Widerstand gegen die Impfpflicht

„Unser Ziel ist es, die vorgeschriebenen Impfungen für alle städtischen Angestellten sowie für die Bürger dieses großartigen Landes zu stoppen.

Polizisten und Feuerwehrleute in Los Angeles haben eine Widerstandsgruppe gegen die COVID-Impfpflicht für Staatsbedienstete in der Stadt gegründet und erklären, dass sie „die Menschenrechte, die verfassungsmäßigen Rechte, die Bürgerrechte und die bürgerlichen Freiheiten als souveräne, natürliche, freie Menschen und amerikanische Bürger aufrechterhalten wollen.“

Wie die LA Times berichtet, haben sich zwei verschiedene Gruppen von Polizisten und Feuerwehrleuten zusammengeschlossen, um sich gegen die Impfpflicht auszusprechen.

Firefighters 4 Freedom“ gab auf ihrer Website eine Erklärung ab, in der es heißt: „Unser Ziel ist es, die vorgeschriebenen Impfungen für alle städtischen Angestellten sowie für die Bürger dieses großartigen Landes zu stoppen. Wir wollen Bildung und Wahrheit zu den Menschen bringen, ohne zensiert zu werden“.

In der Erklärung heißt es weiter, die Gruppe glaube an „das Recht auf Arbeit, freien Willen, persönliche Entscheidung, medizinische Freiheiten und Zustimmung ohne Zwang, Vergeltung, Drohungen, Disziplinarmaßnahmen oder Kündigung“.

Firefighters 4 Freedom, a group of LA city firefighters and police officers, plans to sue the city over the new requirement that city employees be vaccinated. https://t.co/JItyzZBs6J