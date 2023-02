Britische Akademiker fordern jetzt Rationierungen ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg zur Bekämpfung des Klimawandels

Wissenschaftler der Universität Leeds fordern, dass die Regierungen zur Bekämpfung des Klimawandels Rationierungssysteme für Waren wie Fleisch, Kleidung und Treibstoff wieder einführen.

In einer diese Woche veröffentlichten Studie fordern die Wissenschaftler eine Rückkehr zur staatlichen Rationierung ähnlich wie im Zweiten Weltkriegs, da diese als politische Option zur Eindämmung des sogenannten Klimawandels vernachlässigt worden sei. Sie glauben, dass eine Rationierung dazu beitragen könnte, die Treibhausgasemissionen schnell und gerecht zu reduzieren.

Breitbart berichtet: In der Studie, die in der Zeitschrift Ethics, Policy & Environment veröffentlicht wurde, heißt es: „Rationierung wird oft als unattraktiv angesehen und ist daher keine praktikable Option für politische Entscheidungsträger. Es ist wichtig zu betonen, dass dies für viele derjenigen, die eine Rationierung erlebt haben, nicht der Fall war. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen der Rationierung selbst und der Knappheit zu betonen, auf die die Rationierung eine Antwort war. Natürlich begrüßten die Menschen das Ende der Rationierung, aber in Wirklichkeit feierten sie das Ende der Knappheit und die Tatsache, dass die Rationierung nicht mehr notwendig war.“

Die Forscher erklärten weiter, dass Regierungen gezielt „ausgewählte Güter wie Flüge, Benzin, Haushaltsenergie oder sogar Fleisch und Kleidung“ rationieren könnten und dass die Menge an Benzin, die eine Person pro Monat verbrauchen kann, und die Anzahl der Flüge pro Jahr begrenzt werden könnten.

Dr. Nathan Wood, einer der Hauptautoren der Studie, sagte: „Das Konzept der Rationierung könnte nicht nur bei der Eindämmung des Klimawandels helfen, sondern auch bei einer Reihe anderer sozialer und politischer Fragen – wie der aktuellen Energiekrise.“

Die Energiekrise in Großbritannien, die zu einem großen Teil auf die grüne Agenda der Regierung und das Versäumnis zurückzuführen ist, einheimische natürliche Ressourcen wie Atomkraft und Fracking für Erdgas zu entwickeln und das Land dadurch anfällig für internationale Preisschocks zu machen, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht werden, hat bereits dazu geführt, dass einige Supermärkte diese Woche mit der Rationierung von Obst und Gemüse begonnen haben.

Die Wissenschaftler aus Leeds argumentieren, dass die Menschen während des Zweiten Weltkriegs keine Einwände gegen Rationierungen hatten, weil sie eine notwendige Reaktion auf die Knappheit von Gütern waren. Wenn die Menschen also wieder davon überzeugt wären, dass es eine natürliche Knappheit gibt, könnten sie erneut Rationierungsmaßnahmen akzeptieren.

Das Papier schlug vor, dass der Staat die Knappheit künstlich herbeiführen könnte, indem er Maßnahmen wie das Verbot oder die Beschränkung oder das Verbot des Imports fossiler Brennstoffe ergreift, sodass die Regierung behaupten könnte, die Rationierung sei notwendig, um „die Knappheit zu verwalten“.

Das klingt ganz klar wie ein Teil der Great Reset Agenda…..

Erst letzten Monat hat Jim Hagemann Snabe, Vorsitzender des größten europäischen Industrieunternehmens, die Idee propagiert, Fleisch durch synthetische Proteine zu ersetzen.

Er sagte auf einem Podium des Weltwirtschaftsforums, dass mindestens eine Milliarde Menschen aufhören sollten, Fleisch zu essen, um das Klima zu retten.