Gesetzentwurf zum Verbot der Ausgabe von CBDC durch die US-Federal Reserve wurde eingebracht

Der Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, Tom Emmer (R-MN), hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die Federal Reserve daran hindern soll, eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) herauszugeben, die seiner Meinung nach die finanziellen Aktivitäten der Amerikaner überwachen könnte.

„Heute habe ich den CBDC Anti-Surveillance State Act eingeführt, um die Bemühungen nicht gewählter Bürokraten in Washington, DC zu stoppen, den Amerikanern ihr Recht auf finanzielle Privatsphäre zu nehmen“, schrieb Emmer, ein überzeugter Verfechter von Kryptowährungen.

Today, I introduced the CBDC Anti-Surveillance State Act to halt efforts of unelected bureaucrats in Washington, DC from stripping Americans of their right to financial privacy. 👇 pic.twitter.com/lONbHFZMk7