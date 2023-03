Britische Akten zeigen „Gruselige, verschwörerische Globalisten“ stecken hinter den Covid-Lockdowns

Beamte der britischen Regierung wollten die Abriegelungen aufheben, wurden aber unter Druck gesetzt, sie fortzusetzen

Ein hervorragend geschriebener und tief durchdachter Beitrag, brillant verfasst von einem prominenten Covid-Skeptiker, eugyppius, sollte jeden dazu veranlassen, sich an unsere jüngste Covid-Geschichte zu erinnern und sie zu überdenken: Artikel hier zu finden in Deutsch übersetzt.

Eugyppius ist einer meiner Lieblingsautoren von Substack. Ich stimme mit vielen seiner früheren Gedanken zu Covid, Gesellschaft und Wissenschaft überein.

Seinem obigen Beitrag kann ich jedoch nicht zustimmen. Ich möchte meine Argumentation darlegen, die zum gegenteiligen Schluss kommt, nämlich:

Die britische Regierung zögerte, die Abriegelung voranzutreiben, wurde aber immer wieder von mächtigen externen Kräften dazu gedrängt, die Abriegelung vorzunehmen. Diese Kräfte wurden von (von eugyppius) treffend benannten „unheimlichen, verschwörerischen Globalisten“ wie Bill Gates, seiner Stiftung und dem Weltwirtschaftsforum bezahlt und koordiniert. Der Zweck der Abriegelungen war es, die Menschen unglücklich zu machen, bis sie geimpft sind.

Der Rest meines Artikels ist absichtlich in einem nicht wertenden Ton geschrieben. Ich werde nicht von „bösen Plänen“, „Entvölkerung“ und anderen Begriffen dieser Art sprechen.

Ich hoffe, zeigen zu können, dass externe private Kräfte die britische Regierung (und andere Regierungen) bei der Umsetzung ihres Pandemieplans beeinflusst haben.

Die Pandemie-Pläne des WEF und von Bill Gates

Sowohl Bill Gates als auch das Weltwirtschaftsforum hatten einen Pandemieplan. Woher wissen wir das? Ganz einfach, ihr Plan war öffentlich. Hier ist das Video vom WEF, in dem Bill Gates seinen Plan erklärt! Die wichtigsten Screenshots sind zu Ihrer Information mit Zeitstempeln versehen:

How is your country tackling the pandemic?



📕 Read more: https://t.co/Mniu9JrSqd pic.twitter.com/kRxh8Jva4y — World Economic Forum (@wef) April 3, 2020

Der Plan war ganz einfach:

Sperren Sie jeden Staat (und jedes Land) ab

Entwickeln Sie den COVID-Impfstoff

Erst wenn der Impfstoff verabreicht ist, können die Menschen wieder arbeiten

Der Plan war bereits vor dem offiziellen Beginn der Pandemie weitgehend in Kraft. Der Event 201, der am 18. Oktober 2019 stattfand und von der Bill and Melinda Gates Foundation und dem Weltwirtschaftsforum gesponsert wurde, veröffentlichte Empfehlungen mit ähnlichen Vorschlägen.

Die Empfehlungen von Event 201 betreffen (1) politische Entscheidungen zur Verlangsamung oder Unterbrechung des Personen- und Warenverkehrs, auch bekannt als „Lockdowns“, (2) Impfstoffe und (3) öffentlich-private Zusammenarbeit.

Geiselnahme der Regierungen durch „öffentlich-private Zusammenarbeit“

In der Abbildung (3) oben ist die öffentlich-private Zusammenarbeit blau unterstrichen. Dies ist ein relativ neues Konzept.

In der Vergangenheit wurden souveräne Regierungen von den Wählern gewählt und entschieden über politische Maßnahmen, die den einheimischen Wählern oder allenfalls den einheimischen Unternehmen gefielen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein neues Konzept globaler Interessengruppen entwickelt. Dabei handelt es sich um große internationale Unternehmen oder private Foren, die nicht durch Wahlen ausgewählt werden, aber einen übergroßen Einfluss auf zuvor souveräne Regierungen haben. Beispiele für die in dem Zitat (3) genannten „globalen Wirtschaftsführer“ sind die Bill und Melinda Gates Foundation, das Weltwirtschaftsforum, Google, Facebook und andere große exterritoriale Organisationen.

Diese nicht gewählten Interessenvertreter spielten während der Pandemie eine große Rolle, indem sie die Regierungen dazu brachten, Abriegelungsmaßnahmen zu ergreifen.

Eugyppius erwähnt, dass Boris Johnsons Wunsch, die Abriegelungen aufzuheben, von der öffentlichen Meinung nicht unterstützt wurde.

Boris Johnson erwog eine vorzeitige Aufhebung der Abriegelungsmaßnahmen, entschied sich jedoch dagegen, nachdem ihm gesagt wurde, dass er damit „der öffentlichen Meinung zu weit voraus wäre„.

Doch wie entstand diese „öffentliche Meinung“?

Akteure des globalen sozialen Netzwerks blockieren unerwünschte Opposition

Globale Interessengruppen wie Google und Facebook verboten Proteste und Seiten, die sich gegen die Abriegelung richteten, so dass die Gegner der Abriegelung ihren Widerstand nicht äußern konnten:

WEF-Mitglied Mark Zuckerberg, der Facebook kontrolliert, setzte ein solches Verbot um. Solche Verbote haben zweifelsohne dazu beigetragen, dass die „öffentliche Meinung“ eindeutig zugunsten von Sperrungen gelenkt wurde.

Bill Gates sponserte die Medien

Die Medien, die mit der Bildung der „öffentlichen Meinung“ beschäftigt waren, wurden großzügig von der Bill and Melinda Gates Foundation unterstützt. Die BMGF gab 319 Millionen Dollar an eine Reihe von Nachrichtenmedienorganisationen. Zu den von Bill Gates gesponserten britischen Medien gehören:

The Daily Telegraph – 3.446.801 $

The Guardian (einschließlich TheGuardian.org)- $12.951.391

Rockhopper Productions (U.K.) – 2.480.392

Financial Times – $2.309.845

BBC

Pandemie-Modellierung mit einer Agenda

Die britische Regierung verwendete während der Pandemie „Pandemiemodelle“, die die prognostizierten Todesfälle absichtlich zu hoch ansetzten, wie dieser Bericht über Pandemic Files zeigt:

Haben die Modellierer die prognostizierten Todesfälle unbeabsichtigt zu hoch angesetzt? War das nur ein Haufen Akademiker, die überreagiert haben?

Nein, das war es nicht.

Die wichtigsten Institutionen, die „Pandemiemodelle“ entwickelten, waren Johns Hopkins und das Imperial College. Johns Hopkins war ein wichtiger Akteur im Bereich der Pandemievorsorge, der die oben erwähnte Veranstaltung 201 sponserte und von der Bill and Melinda Gates Foundation 1.048.972.282 Dollar erhielt. Das Imperial College mit Sitz im Vereinigten Königreich erhielt von Bill Gates 318.891.807 Dollar. Ich werde den Rest auslassen, um den Umfang meines Beitrags überschaubar zu halten.

Die von den Modellierern erstellten übermäßigen Todesvorhersagen waren Teil des Plans derjenigen, die sie finanzierten. Die Modelle trugen dazu bei, Abriegelungen und menschliches Elend aufrechtzuerhalten, bis eilige „Impfstoffe“ verabreicht werden konnten.

Die Regierungen wurden im Amt belassen

Nicht alle Regierungen folgten im Gleichschritt den Plänen von Bill Gates, dem Weltwirtschaftsforum und anderen „globalen Interessengruppen“. Tansanias Präsident Magufuli weigerte sich, den Pandemie-Richtlinien zu folgen.

Die von Bill Gates gesponserte Zeitung The Guardian veröffentlichte einen Leitartikel, in dem es hieß: „Es ist an der Zeit, dass Afrika den Impfgegner-Präsidenten von Tansania einkassiert“.

Einen Monat später, am 17. März, war Magufuli unter verdächtigen Umständen tot.

Im Vereinigten Königreich verunglimpfte die Presse, die die Abriegelung befürwortete, ständig Boris Johnson.

WEF-Mitglieder üben Druck auf Boris Johnson aus

Ein Mitglied des WEF, Nicola Sturgeon, zwang Boris Johnson auf widerwärtige Weise dazu, Masken in Schulen vorzuschreiben, obwohl es dafür keine wissenschaftlichen Beweise gibt:

Der Plan ist aufgegangen

Bill Gates, das Weltwirtschaftsforum, Facebook und andere „gruselige Globalistenverschwörer“ hatten Erfolg. Die Sperrungen wurden in verschiedenen Ländern so lange aufrechterhalten, bis die Menschen geimpft werden konnten.

Den Rest der Geschichte kennen Sie. Die Impfstoffe haben die Pandemie nicht gestoppt. Die Abriegelungen wurden noch etwas länger aufrechterhalten und dienten als Vorwand, um widerstrebende Menschen zum Impfen zu zwingen. Impfstoffe würden „die Übertragung stoppen“, wurde uns gesagt.

But I was told that the vaccine was going to stop transmission. pic.twitter.com/SATGdW2QPa — Jay (Parody) (@jayhafe) February 27, 2023

Die Menschen standen also pflichtbewusst Schlange, um sich impfen zu lassen. Sie waren wütend auf die ignoranten Ungeimpften, die sich weigerten, „auf die Wissenschaft zu hören“. Terry Register war einer von Tausenden solcher Menschen. Er wurde geimpft und geboostet und verkündete dies stolz in den sozialen Medien, indem er seinen „I got my Covid booster“-Aufkleber zeigte.

Terry Register war ein guter Mensch. Er hat seinen Teil dazu beigetragen, die Menschheit zu retten. Es ist nicht Terrys Schuld, dass es nicht geklappt hat und er zu einer Nummer in der Übersterblichkeitsstatistik wurde.

Die meisten Menschen sind zum Glück noch unter uns, aber sie alle wurden von „globalen Interessengruppen“, von Bill Gates gesponserten Nachrichtenmedien und von der BMGF bezahlten Modellierern, deren falsche Vorhersagen die Regierungspolitik beeinflussten, in die Irre geführt.

Die Pandemie geht weiter. Durch Covid infizieren sich immer wieder Menschen neu. Die hohe Übersterblichkeit in den hochgeimpften Ländern hält an. Die Globalisten wollen „die Pandemie hinter sich lassen“ und ihre Bemühungen auf den Klimawandel konzentrieren.

Sie möchten, dass wir ihre Rolle bei der Covid-Katastrophe vergessen. Sollen wir das?

Waren die Regierungen „einfach nur dumm“, oder wurden sie Opfer eines schattenhaften Einflusses?

Sagt Eugyppius wortgewandt:

Es irritiert immer einige Leute, wenn ich das sage, aber es ist einfach die Wahrheit: Die Leute, die für die letzten drei Jahre der wirtschaftlichen Zerstörung, der psychologischen Verletzungen und der pharmazeutischen Massenexperimente verantwortlich sind, sind gefühllos und böse, aber sie sind auch einfach wirklich dumm. Nichts von alledem hatte irgendeinen Sinn, nichts von alledem war für irgendetwas gut, und das ist die bitterste Pille von allen. Jede einzelne Person in diesen Textnachrichten, von Johnson über Hancock bis hin zu anderen Ministern, zufälligen Experten und allen anderen, hat absolut keine Ahnung, was sie tut oder was der Zweck ihrer Einschränkungen ist.

Ich stimme Eugyppius zu, dass die Leute in den Regierungen, wie Matt Hancock oder Boris Johnson, die nutzlose Abriegelungen durchführen und die Menschen zwingen, unbewiesene Impfstoffe zu nehmen, dumm sind.

Ich stimme nicht mit Eugyppius‘ Aussage überein, dass die schrittweise Umsetzung der Abriegelungen in allen Ländern ein Unfall war und eine „Frucht von seichten Regierungsfunktionären mit geringer Leistung, die einen Planungshorizont von höchstens zwei Wochen haben„.

Stattdessen wurden die Ereignisse des Jahres 2020 im Voraus von skrupellosen Covid-Globalisten geplant und umgesetzt, die ihre Pläne über korrupte, von ihnen bezahlte Medien, soziale Mediengiganten, die Diskussionen unterdrücken, und gekaperte Wissenschaft und Pandemiemodellierung zur Förderung ihrer Pläne umsetzten. Dadurch wurden die dummen Menschen in den Regierungen effektiv kontrolliert.

Politico-Artikel

Ich bin nicht der einzige, der glaubt, dass Bill Gates und seine Mitverschwörer die Pandemie an sich gerissen haben. Politico veröffentlichte einen brillanten Artikel darüber, wie Bill Gates die globale Covid-Reaktion übernahm.

Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie den Politico-Artikel!

Sagen Sie Ihre Meinung

Ich lade alle ein, meinen Beitrag zu DEBATTIEREN. Äußern Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Sagen Sie uns, was Sie über die Sperrungen denken:

Waren sie das Ergebnis der Dummheit lokaler Regierungen, die sich in den meisten Ländern der ersten Welt zufälligerweise in perfektem Gleichschritt manifestierten, oder

Waren die Abriegelungen das Ergebnis von „unheimlichen, verschwörerischen Globalisten“, die einen gut durchdachten Pandemieplan ausführten, der dazu führte, dass die Regierungen ihrem Druck nachgaben?

Meinungsverschiedenheiten und Meinungsverschiedenheiten sind auf meinem Substack vollkommen akzeptabel. Kommentieren Sie ruhig!