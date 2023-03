Sie ist ein chronisches Gift, das die amerikanische Hegemonie in ihr System implantiert und versucht, Streitigkeiten in China zu schüren.

Peking hat seine Bemühungen zur Entwicklung eigener Chatbots mit künstlicher Intelligenz beschleunigt, da chinesische Nachrichtenmedien befürchten, dass die Vereinigten Staaten ChatGPT zur Gehirnwäsche der chinesischen Bevölkerung einsetzen werden.

Seit das von Microsoft unterstützte Start-up OpenAI im November letzten Jahres ChatGPT vorgestellt hat, haben viele chinesische Unternehmen angekündigt, dass sie ihre Chatbots im Jahr 2023 auf den Markt bringen wollen.

Der chinesische Suchgigant Baidu will die internen Tests seines KI-Chatbots namens Ernie Bot bis Ende März abschließen. Andere wichtige Akteure sind Alibaba, Tencent und JD.com.

Auch das chinesische Ministerium für Wissenschaft und Technologie will die Entwicklung von KI-Technologien durch staatliche und private Unternehmen unterstützen.

„ChatGPT hat viel Aufmerksamkeit erregt, da es Big Data, Rechenleistung und KI-Technologien integriert und auch die Berechnungsmethoden verbessert hat“, sagte Wang Zhigang, Minister für Wissenschaft und Technologie, am Rande der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses am Sonntag.

Wang sagte, das Ministerium habe viele Vorbereitungen getroffen, um Chinas KI-Technologie zu fördern, die in vielen anderen Bereichen, einschließlich der akademischen Forschung, eingesetzt werden kann.

„KI-Chatbots beruhen auf denselben Prinzipien, aber sie sind unterschiedlich leistungsfähig“, sagte Wang und merkte an, dass jeder Fußball spielen könne, es aber nicht einfach sei, so gut zu spielen wie der argentinische Profifußballer Lionel Messi.

Wangs Aufrufe kamen, nachdem die staatlichen Medien im letzten Monat behauptet hatten, ChatGPT könne ein Risiko für die nationale Sicherheit Chinas darstellen.

China Daily schrieb am 20. Februar in einem Weibo-Beitrag, dass die US-Regierung ChatGPT nutzen könnte, um Desinformationen in China zu verbreiten und globale Narrative für ihre eigenen geopolitischen Interessen zu manipulieren. Wenn ChatGPt Fragen zu Xinjiang-Themen gestellt werden, sei der Bot auf der Linie Washingtons.

Derzeit können Menschen auf dem Festland nur über virtuelle persönliche Netzwerke (VPNs) oder Apps von Drittanbietern auf ChatGPT zugreifen.

Nikkei berichtete am 22. Februar, dass Chinas Aufsichtsbehörden große Technologieunternehmen, darunter Tencent Holdings und Ant Group, angewiesen hätten, auf ihren Plattformen keinen Zugang zu ChatGPT-Diensten anzubieten. Es hieß, dass Technologieunternehmen den Regulierungsbehörden Bericht erstatten müssen, bevor sie ihre eigenen Chatbots einführen.

Aufgrund der strengeren Vorschriften hat Tencent dem Bericht zufolge kürzlich die Bereitstellung von Drittanbieterdiensten für ChatGPT eingestellt.

Chinesische Kommentatoren sind überzeugt, dass China seine eigenen Chatbots entwickeln sollte, da ChatGPT, das Analysen auf der Grundlage englischer Materialien liefert, nicht für das Land geeignet ist.

Ein in Henan ansässiger Kolumnist schreibt in einem am 27. Februar veröffentlichten Artikel, dass China viele Influencer oder sogenannte „Big V“ (verifizierte Social-Media-Nutzer) wegen unangemessener Äußerungen verboten hat, aber der Einfluss von ChatGPT auf das Land hat alle diese Meinungsführer übertroffen.

„Vieles deutet darauf hin, dass ChatGPT ein politisches Werkzeug der USA ist, um China zu beeinflussen“, sagt der Autor. „Es ist wie Opium, ein chronisches Gift. Obwohl es die amerikanische Hegemonie nicht hart verkauft, implantiert es ein solches Konzept in sein System und versucht, Streitigkeiten in China zu schüren.“

Er sagt, ChatGPT neige dazu, sich negativ über China zu äußern, z. B. indem es behauptet, China sei der größte Treibhausgasemittent der Welt, ohne andere Berichte zu zitieren, die besagen, dass die USA der größte Emittent sind.

Ein in Peking lebender Schriftsteller sagt, ChatGPT mache oft Fehler, wenn er Fragen auf Chinesisch beantwortet. So verwechsle der Chatbot manchmal chinesische Gedichte mit internationalen Musikern und gebe zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Antworten.

Seiner Meinung nach hat der Ernie Bot von Baidu unter den anderen Anbietern das größte Potenzial, sich auf dem chinesischen Markt durchzusetzen.

Liu Qingfeng, Vorsitzender von iFlytek, einem Unternehmen für intelligente Sprache und künstliche Intelligenz, sagt, dass die meisten bestehenden chinesischen Chatbots noch nicht die erforderlichen Tests bestanden oder ein umfangreiches Vortraining durchlaufen haben, was bedeutet, dass sie ChatGPT weit hinterherhinken.

„Wenn unser Land jetzt nicht aufholt, werden wir im globalen Wettbewerb um Informationen, digitale Wirtschaft, Mensch-Computer-Interaktion und wissenschaftliche Forschung auf der Strecke bleiben“, sagt Liu.

Jiao Licheng, Direktor der Fakultät für Informatik und Technologie der Xidian-Universität, sagt, dass die KI-Technologie eine Kombination aus verschiedenen Fächern wie Informatik, Sprache, Soziologie, Biologie und politischer Ökonomie ist – aber China verfügt nicht über genügend Talente mit übergreifendem Wissen.

Zhang Yunquan, ein Forscher an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, meint, dass der Mangel an High-End-Chips in China ein größeres Problem zu sein scheint.

Laut Zhang haben chinesische Chips noch nicht den Standard der A100- oder H100-Chips von Nvidia Corp. erreicht. Er sagte, China müsse seine Investitionen in die Herstellung von KI-Chips erhöhen.

Im vergangenen September forderte die US-Regierung Nvidia auf, seine A100- und H100-Chips nicht mehr nach China und Russland zu exportieren. Die USA schränkten auch den Verkauf des KI-Chips MI250 Accelerator von AMD nach China ein.

Nvidia hat Berichten zufolge den A800, der 30 % langsamer als der A100 ist, für China maßgeschneidert, aber das Produkt ist nach wie vor unterversorgt.

Microsoft sagte im November letzten Jahres, dass es seinen KI-Cloud-Server mit Zehntausenden von A100- und H100-Chips bauen würde.