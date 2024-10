Buch über Pfizers „Verbrechen“

Schwerste „Impf“-Nebenwirkungen waren dem Unternehmen von Anfang an bekannt, sagen 3.250 Experten

Coronaverbrecher entlarvt: Eine Destillierung von 450.000 Seiten Daten, die der Notfallgenehmigung des Covid-„Impf“-Stoffes dienten

Dem Internet sei Dank, dass wir jetzt genau erfahren, was Pfizer wann über Nebenwirkungen seiner Covid-„Impfung“ wusste. Es sieht nicht gut aus für das Unternehmen. Ebenso wenig für die für Verbreitung und Verabreichung zuständigen Politiker und Behörden.

In mehreren Ländern findet eine institutionelle Corona-Aufarbeitung statt. In den meisten Fällen bekommt man den Eindruck, dass es sich nur um ein Schauspiel mit bereits feststehendem Ergebnis handelt. Das Ergebnis soll ungefähr so lauten: Abgesehen davon, dass wir viel schneller und länger hätten in den Lockdown gehen müssen und viel aggressiver die „Impfung“ hätten durchsetzen müssen, haben wir nichts falsch gemacht.