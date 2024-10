Die krebsbekämpfenden und chemoprotektiven Eigenschaften von Ingwer

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Studien haben den Nutzen von Ingwer bei der Behandlung verschiedener Krebsarten aufgrund seiner entzündungshemmenden, antioxidativen und immunregulierenden Wirkung hervorgehoben

Die in Ingwer enthaltenen Wirkstoffe, darunter Gingerol, Shogaol, Zingeron und Paradol, weisen antitumorale Eigenschaften auf, indem sie das Wachstum von Krebszellen hemmen und die Apoptose bei verschiedenen Krebsarten fördern

Studien weisen auf die Wirksamkeit von Ingwer gegen Brust- und Gebärmutterhalskrebs hin, wobei die Extrakte zytotoxische Wirkungen gegen Krebszellen zeigen, während gesunde Zellen geschont werden

Ingwer hilft, die Nebenwirkungen einer Chemotherapie zu lindern, indem er Übelkeit und Erbrechen bei Krebspatienten reduziert und die Wirksamkeit von Chemotherapie-Medikamenten erhöht

Über den Schutz vor Krebs hinaus fördert Ingwer ein gesundes Altern und schützt vor neurologischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen und Fettleibigkeit, während er entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften aufweist

Heilpflanzen werden wegen ihrer Fähigkeit, Krankheiten zu schützen und sogar zu behandeln, immer mehr geschätzt, und eine der beliebtesten ist Ingwer (Zingiber officinale). Ingwer wird traditionell zur Verringerung von Entzündungen und zur Schmerzlinderung eingesetzt, ist aber inzwischen auch für seine schützende Wirkung gegen Krebs bekannt.

Angesichts von mehr als 2 Millionen Krebsfällen, die in diesem Jahr in den USA erwartet werden, ist es wichtig, alternative Therapien zu finden, die gegen diese Krankheit hilfreich sind. In den letzten Jahren haben mehrere Studien die krebsbekämpfende Wirkung von Ingwer nachgewiesen.

Die pharmakodynamischen Wirkungen von Ingwer gegen Dickdarm- und Enddarmkrebs

Im Jahr 2020 gab es weltweit mehr als 1,9 Millionen Neudiagnosen und 935.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Darmkrebs, was ihn zur Krebsart mit der höchsten Inzidenzrate und der zweithöchsten Sterblichkeitsrate macht. Zahlreiche neuere Studien haben ergeben, dass Ingwer therapeutische Wirkungen gegen diese Art von Krebs hat, vor allem aufgrund seiner entzündungshemmenden, antioxidativen und immunregulierenden Wirkung. Eine Studie stellt fest:

„Unbestreitbare Beweise zeigen, dass Ingwer (Zingiber officinale), der weltweit in Lebensmitteln und Getränken als Gewürz verwendet wird, eine einzigartige Quelle bioaktiver Verbindungen ist, die sowohl eine chemopräventive als auch eine chemotherapeutische Wirkung gegen verschiedene Krebsarten haben und in letzter Zeit das Interesse der medizinischen Wissenschaft geweckt haben.

In einer 2024 im Journal of Ethnopharmacology veröffentlichten Übersichtsarbeit wird die Fähigkeit von Ingwer hervorgehoben, Darmkrebs zu hemmen und zu behandeln, indem er die Vermehrung von Krebszellen hemmt, den Zellzyklus blockiert, die Apoptose (den programmierten Zelltod) fördert und die Invasion und Migration von Krebszellen unterdrückt. In dem Bericht, der klinische Studien sowie Tier- und In-vitro-Experimente untersuchte, wurde auch festgestellt, dass Ingwer die krebshemmende Wirkung von Chemotherapeutika verstärkt.

Eine Tierstudie, die die Auswirkungen von Ingwer auf Darmkrebs untersuchte, wurde ebenfalls 2022 in der Zeitschrift Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry veröffentlicht. Die Forscher erzeugten bei Ratten Darmkrebs mit Dimethylhydrazin, einer krebserregenden Chemikalie. Anschließend teilten sie die Versuchspersonen in solche, die das Krebsmedikament Cisplatin erhielten, und solche, die mit ethanolischem Ingwerextrakt behandelt wurden.

Bemerkenswerterweise stellte sich nach 21 Wochen Behandlung heraus, dass der Ingwerextrakt nicht nur besser wirkte als Cisplatin, sondern auch weder die Nieren noch die Leber schädigte, was auf seine Sicherheit hindeutet.

„Diese Studie hat bewiesen, dass die Antitumoraktivität von GE gegen DMH-induziertes CRC besser ist als die von Cisplatin. GE war auch sicherer als Cisplatin und verursachte keine Hepatotoxizität oder Nephrotoxizität. GE induzierte Apoptose und hat eine karzinostatische Aktivität “, so die Schlussfolgerung der Studienautoren.

Studien untersuchen die krebsschützenden Inhaltsstoffe von Ingwer

Die einzigartige und vielschichtige Zusammensetzung von Ingwer ist für seine positive Wirkung gegen Krebs verantwortlich. Diese Wurzelpflanze enthält mehr als 60 Wirkstoffe mit starker biologischer Aktivität und pharmakologischen Eigenschaften, wie z. B. antioxidativ, antibakteriell und entzündungshemmend, die alle dazu beitragen, die Tumorbildung zu unterdrücken.

In einer Studie aus dem Jahr 2023, die im World Journal of Gastrointestinal Oncology veröffentlicht wurde, wurden die Bestandteile des Ingwers untersucht, die ihm seine antitumorale Wirkung gegen Krebserkrankungen des Verdauungstrakts verleihen, darunter Magen-, Leber-, Kehlkopf-, Dickdarm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Zu diesen positiven Bestandteilen gehören:

– Gingerol – Es wurde festgestellt, dass eine bestimmte Art von Gingerol, das so genannte 6-Gingerol, das Wachstum von Dickdarmkrebszellen verlangsamt, indem es der Wirkung einer Substanz namens Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) entgegenwirkt. PMA aktiviert Proteine, die es Krebszellen ermöglichen, zu überleben und zu gedeihen. Als die Wissenschaftler 6-Gingerol zu PMA-induzierten Darmkrebszellen hinzufügten, griff es in die durch PMA aktivierten zellulären Signalwege ein. Das 6-Gingerol aktiviert auch die Caspasen, Proteaseenzyme, die für die Apoptose unerlässlich sind.

Es wurde festgestellt, dass eine bestimmte Art von Gingerol, das so genannte 6-Gingerol, das Wachstum von Dickdarmkrebszellen verlangsamt, indem es der Wirkung einer Substanz namens Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) entgegenwirkt. PMA aktiviert Proteine, die es Krebszellen ermöglichen, zu überleben und zu gedeihen. Als die Wissenschaftler 6-Gingerol zu PMA-induzierten Darmkrebszellen hinzufügten, griff es in die durch PMA aktivierten zellulären Signalwege ein. Das 6-Gingerol aktiviert auch die Caspasen, Proteaseenzyme, die für die Apoptose unerlässlich sind. – Shogaol – 6-Shogaol aktiviert ebenfalls die Caspasen und trägt so zur Beseitigung von Tumorzellen bei. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es zähe Mahlavu-Zellen – eine Art von Leberkrebszellen, die sehr resistent gegen eine Behandlung sind – abtötet, indem es oxidativen Stress verursacht.

6-Shogaol aktiviert ebenfalls die Caspasen und trägt so zur Beseitigung von Tumorzellen bei. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es zähe Mahlavu-Zellen – eine Art von Leberkrebszellen, die sehr resistent gegen eine Behandlung sind – abtötet, indem es oxidativen Stress verursacht. – Zingeron – Den Forschern zufolge hat diese Verbindung bedeutende pharmakologische Wirkungen. In getrocknetem oder gekochtem Ingwer sind höhere Mengen an Zingeron enthalten als in rohem Ingwer. Zingeron schafft eine unangenehme, stressige Umgebung für Dickdarmkrebszellen. Als Wissenschaftler HCT116-Darmkrebszellen mit dieser Verbindung behandelten, wurden mehr reaktive Sauerstoffspezies (ROS) produziert, die die Mitochondrien schädigen und die natürlichen Abwehrkräfte der Zellen schwächen, so dass diese absterben.

Den Forschern zufolge hat diese Verbindung bedeutende pharmakologische Wirkungen. In getrocknetem oder gekochtem Ingwer sind höhere Mengen an Zingeron enthalten als in rohem Ingwer. Zingeron schafft eine unangenehme, stressige Umgebung für Dickdarmkrebszellen. Als Wissenschaftler HCT116-Darmkrebszellen mit dieser Verbindung behandelten, wurden mehr reaktive Sauerstoffspezies (ROS) produziert, die die Mitochondrien schädigen und die natürlichen Abwehrkräfte der Zellen schwächen, so dass diese absterben. –Paradol – Das in getrocknetem Ingwer enthaltene Paradol hat eine antitumorale und antiproliferative Wirkung. Es bekämpft Bauchspeicheldrüsenkrebs, indem es die Menge des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) reduziert, der das Wachstum der Krebszellen auslöst. Paradol verlangsamt auch die PI3K/AKT-Signalisierung, d. h. die zellulären Kommunikationswege in Krebszellen, die sie zum Wachstum und zum Widerstand gegen den Tod veranlassen.

Außerdem finden sich in Ingwer wichtige Terpenkomponenten wie β-Bisabolene, Curcumen, α-Farnesen und β-Sesquikulen. Nach Ansicht der Studienautoren wird die Extraktion dieser aktiven Komponenten dazu beitragen, effizientere moderne Behandlungen für Magen-Darm-Tumore zu entwickeln.

„Die Wirkstoffe des Ingwers haben die Fähigkeit, mehrere Signalwege wie PI3K/Akt/mTOR, Wnt/β-Catenin, EGFR und NF-κB zu regulieren. Diese Regulierung wird durch Komponenten wie 6-Gingerol, 6-Shogaol, Zingeron und andere erreicht, die direkt oder indirekt auf Signalziele wirken können, was zu einer Antitumorwirkung führt “, so die Schlussfolgerung.

Ingwerextrakt hat zytotoxische Wirkung gegen Brust- und Gebärmutterhalskrebszellen

Die oben genannten Wirkstoffe haben sich auch bei anderen Krebsarten als nützlich erwiesen, darunter Brust- und Gebärmutterhalskrebs, die vor allem bei Frauen vorkommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurde im Jahr 2022 bei 2,3 Millionen Frauen Brustkrebs diagnostiziert. Im selben Jahr wurde bei 660.000 Frauen Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert.

Ein 2021 im International Journal of Molecular Science veröffentlichter Bericht befasste sich mit der Fähigkeit von Ingwer, vor diesen beiden Krebsarten sowie vor anderen Krebsarten zu schützen. Darin wurde ein Experiment aus dem Jahr 2015 vorgestellt, bei dem festgestellt wurde, dass Brustkrebszellen, die mit 6-Shogaol behandelt wurden, den Zelltod erleiden, indem sie die Krebsstammzellen angreifen.

Die Forscher erklärten: „Die Wirksamkeit von 6-Shogaol in Monolayer- und Krebsstammzell-ähnlichen Sphäroiden lässt auf seinen therapeutischen Nutzen bei der Behandlung von Brustkrebs hoffen.“

Ein methanolischer Ingwerextrakt wurde in einer separaten Studie an Gebärmutterhals- und Brustkrebszellen getestet. Die Forscher beobachteten Veränderungen in den Zellen, wie z. B. das Schrumpfen, was auf Apoptose hinweist. Außerdem stellten sie fest, dass der Ingwerextrakt eine dosisabhängige Wirkung hat: Je mehr Extrakt sie verwendeten, desto mehr Krebszellen starben ab.

In einer Studie aus dem Jahr 2020 untersuchten Forscher die Wirkung von Ingwer bei zwei Arten von Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebszellen. Sie fanden heraus, dass Ingwerextrakt Krebszellen eliminiert, ohne gesunde Zellen zu schädigen. Obwohl Brustkrebszellen leichter abgetötet wurden und weniger Extrakt für ihre Wirksamkeit benötigt wurde als Bauchspeicheldrüsenkrebszellen, waren die Wirkungen bei beiden Krebsarten zu beobachten.

„Da die Selektivität für Krebszellen, die hohe Verträglichkeit für den Menschen und die geringe Toxizität für normale Zellen ideale Eigenschaften für potenzielle chemopräventive und therapeutische Mittel gegen Krebs sind, kann der Ingwerextrakt nach weiteren Tierstudien und Versuchen am Menschen (insbesondere unter Verwendung der gereinigten Wirkstoffe) als neuartiges chemopräventives und therapeutisches Mittel in Betracht gezogen werden.“

Ingwer schützt vor den Nebenwirkungen der Chemotherapie

Die verfügbaren konventionellen Behandlungsmethoden für Krebs sind oft aggressiv und giftig, ganz zu schweigen von den Kosten. Die Chemotherapie, eine der häufigsten Behandlungen, denen sich Krebspatienten unterziehen, zerstört die Krebszellen und verhindert, dass sie sich ausbreiten.

Chemotherapeutische Medikamente sind jedoch sehr stark und bringen unangenehme und schwächende Nebenwirkungen mit sich. Einer Studie zufolge hatten 88 % der Patienten, die sich einer Chemotherapie unterzogen, eine oder mehrere Nebenwirkungen. Müdigkeit war das häufigste Symptom (80 %), gefolgt von Übelkeit und Erbrechen (48 %) und schließlich Schmerzen (48 %).

Da Krebspatienten während der aggressiven Chemotherapie gut ernährt sein und Energie tanken müssen, ist die Linderung dieser Nebenwirkungen eine Notwendigkeit – und die Verwendung von Ingwer ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen. Studien haben ergeben, dass Ingwer vor den Nebenwirkungen der Chemotherapie schützt.

Eine Studie aus dem Jahr 2022, die von Forschern der Universität Daejeon in Korea durchgeführt wurde, untersuchte vier randomisierte, kontrollierte Studien mit insgesamt 337 Patientinnen, von denen einige nach Abschluss der Chemotherapie Ingwer erhielten, andere nicht.

Die Studienautoren fanden heraus, dass bei Brustkrebspatientinnen, die Ingwer erhielten, die akute, durch die Chemotherapie ausgelöste Übelkeit und das Erbrechen (CINV) verzögert auftraten und weniger schwerwiegend waren als bei denen, die keinen Ingwer zu sich nahmen. Außerdem traten keine schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit Ingwer auf.

Während die oben genannte Studie die positiven Auswirkungen von Ingwer nach einer Chemotherapie zeigte, unterstreicht eine frühere Untersuchung, dass die Einnahme von Ingwer vor oder während einer Chemotherapie ebenfalls immense Auswirkungen hat.

Demnach führte die tägliche Einnahme von Ingwerextrakt drei Tage vor der Chemotherapie zu einer signifikanten Erhöhung der antioxidativen Aktivität und einer Verringerung der oxidativen Marker bei Patienten, die eine Chemotherapie mit mittlerem bis hohem emetogenen Potenzial erhalten, im Vergleich zu einem Placebo. Darüber hinaus waren die Verbindungen 6-Gingerol und 6-Shogaol in der Lage, die Multidrug-Resistenz von Krebszellen zu überwinden, was die Wirksamkeit der Chemotherapie erhöht.

„Ingwerderivate besitzen ein hohes Potenzial an chemopräventiven Eigenschaften, wie z. B. Zellzyklus-Stillstand, verstärkter Zelltod (Apoptose, Autophagie und Autose) sowie Störung der Redox-Homöostase. Darüber hinaus hemmen sie die Angiogenese, die Bildung von CSCs und den EMT-Prozess. Daher beeinflusst diese natürliche Verbindung direkt und indirekt das Überleben von Tumorzellen und hemmt Invasions- und Metastasierungsprozesse, ohne signifikante toxische Auswirkungen auf normale Zellen “, so die Schlussfolgerung der Forscher.

Ingwer fördert gesundes Altern und Langlebigkeit

Während diese Studien den Nutzen von Ingwer gegen verschiedene Krebsarten hervorheben, wird die therapeutische Verwendung dieser vielseitigen Wurzelpflanze schon seit langem geschätzt, insbesondere in den asiatischen Kulturen. In der traditionellen chinesischen, indischen und ayurvedischen Medizin wird Ingwer verwendet, um durch seine schleimlösende Wirkung den Schleim zu lösen und auszuscheiden. Seine Fähigkeit, Schmerzen zu lindern, Verdauungsprobleme zu behandeln und Übelkeit zu lindern, ist ebenfalls bekannt.

Eine in der Fachzeitschrift Oxidative Medicine and Cellular Longevity veröffentlichte Übersichtsarbeit besagt, dass Ingwer zu einem gesunden Altern beiträgt und vor altersbedingten Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und Demenz, Herz-Kreislauf-Problemen, Atemwegserkrankungen und Magen-Darm-Erkrankungen schützt.

„Altern ist ein komplexer Prozess, der durch zahlreiche und voneinander abhängige genetische, zelluläre und Umweltfaktoren bestimmt wird. Ingwer, eines der am häufigsten verwendeten Naturprodukte sowohl für gastronomische als auch für medizinische Zwecke, hat nachweislich antioxidative, entzündungshemmende, infektionshemmende und chemopräventive Eigenschaften “, so die Forscher.

In einer früheren Tierstudie hatten Versuchspersonen, denen Ingwerextrakt verabreicht wurde, weniger Ablagerungen von β-Amyloid-Proteinen, die zur Alzheimer-Krankheit beitragen. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass 6-Shogaol die Gehirnzellen durch seine anti-neuroinflammatorischen Wirkungen schützt.

Eine weitere Tierstudie unterstrich die Bedeutung einer optimalen Darmfunktion für neurodegenerative Erkrankungen. Bei Mäusen, die Darmschäden im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit aufwiesen, konnte Ingwer Entzündungen reduzieren, Nervenzellen schützen und die Integrität der Darmschleimhaut erhalten. Darüber hinaus wird auch die Fähigkeit von Ingwer gelobt, das Risiko von Fettleibigkeit zu verringern. Die Forscher sagten:

„Jüngste Studien legen nahe, dass die Darmmikrobiota ein wichtiges Ziel bei der Behandlung von Fettleibigkeit sein könnte. In einer kürzlich durchgeführten Studie wurde berichtet, dass die Einnahme von Ingwer bei Ratten, die mit einer fettreichen Diät gefüttert wurden, das Körpergewicht, die Fettleber und die Insulinresistenz reduziert, indem die Darmmikrobiota wiederhergestellt wird.“

Wozu ist Ingwer sonst noch gut?

Es wird Sie freuen zu erfahren, dass Ingwer nicht nur zum Schutz vor Krebs und zur Unterstützung eines gesunden Alterns eingesetzt wird, sondern auch eine Reihe anderer Vorteile für den ganzen Körper bietet:

Verringerung von Entzündungen und Schmerzen bei Erkrankungen wie Dysmenorrhoe und Osteoarthritis

Förderung der Gefäßerweiterung, um den Blutdruck zu kontrollieren

Stimulierung des Fettabbaus zur Unterstützung des Gewichtsmanagements

Linderung von Reisekrankheit, Übelkeit und Kopfschmerzen

Unterstützung der kardiovaskulären Gesundheit

Senkung des Blutzuckerspiegels zum Schutz vor Diabetes

Ingwer ist ein kulinarischer Schatz; gekocht und zu Ihren Lieblingsgerichten hinzugefügt, verleiht er Ihnen eine köstliche, aber milde Schärfe und einen angenehmen Duft. Es gibt keinen Grund, nicht mehr davon in Ihre täglichen Mahlzeiten einzubauen, und wenn Sie ein paar Tipps brauchen, finden Sie hier ein paar Anregungen:

Geben Sie ein paar Stücke frischen Ingwer in eine Tasse und übergießen Sie sie mit heißem Wasser, um einen duftenden Ingwertee zuzubereiten.

Fügen Sie frischen Ingwer, gerieben oder fein gehackt, oder pulverisierten Ingwer zu Ihrem Curry oder Wok hinzu

Geben Sie eine kleine Menge frischen Ingwer in Ihren morgendlichen Smoothie

