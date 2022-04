Bucha, Budapest und die sich vervielfältigenden Probleme der echten Kriegsverbrecher

Der russische Präsident Joe Biden hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor kurzem in einer Rede vor der NATO offen als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet. Er wiederholte dies nach den ersten Bildern aus der ukrainischen Stadt Bucha, wo es zu einem angeblichen Massaker an Zivilisten durch russische Soldaten kam.

Wie bei vielen ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit ist es schwer, diese Schuldzuweisungen ernst zu nehmen. Die USA und das Vereinigte Königreich haben in der Vergangenheit viele Operationen unter „falscher Flagge“ zu günstigen Zeitpunkten inszeniert, um diplomatische Empörung hervorzurufen und eine bestimmte politische Agenda voranzutreiben.

Diese Agenda besteht immer darin, mehr Krieg zu rechtfertigen, um mit dem Bösewicht des Tages fertig zu werden. Heute ist es Putin. In der Vergangenheit waren es Saddam Hussein, Slobodan Milosevic oder Bashar al-Assad. Die Taktik ist immer die gleiche. Schockierende Bilder und Filme von echten Gräueltaten gegen Zivilisten und ein endloses Hin und Her von Anschuldigungen und Unterdrückung echter Informationen über das Ereignis.

Traurigerweise steht das im Vordergrund und nicht die Tatsache, dass Zivilisten für politische Zwecke ermordet wurden.

Bucha scheint ganz gut in dieses Muster zu passen, wenn auch etwas grobschlächtiger umgesetzt als Ereignisse dieser Art in der Vergangenheit.

In diesem Fall ist die Zensur fast vollständig, um die „aktuelle Sache“, in diesem Fall Bucha, zu unterstützen. Aber es ist nicht anders als bei den Kampagnen gegen bestimmte Medikamente zur Bekämpfung von COVID-19.

Wenn es um außenpolitische Ziele geht, gibt es bei diesen Ereignissen immer einen gemeinsamen Nenner, um den Bösewicht und insbesondere Putin als einen bösen Verrückten darzustellen: den britischen Geheimdienst.

Vom Giftanschlag auf Sergej Skripal über den Abschuss von MH-17 über der Ukraine bis hin zum Ammoniakgasangriff in Douma – im Mittelpunkt dieser Anschuldigungen steht immer ein Arm der Briten.

Alle Wege zu RussiaGate führen über die Ukraine und den britischen Geheimdienst. Irgendwann muss man dem Aufwiegler einfach ins Gesicht sehen. Jede dieser Geschichten weist logische Ungereimtheiten auf, die so groß sind, dass eine Panzerkolonne hindurchfahren könnte.

Diese werden von investigativen Journalisten, die von den willigen Partnern der Technokraten im Silicon Valley an den Rand gedrängt wurden, um ihren Einfluss auf die Berichterstattung zu minimieren, sorgfältig aufgearbeitet.

Das allein sollte schon als Anscheinsbeweis für ein Fehlverhalten gelten, aber leider ist es das nicht.

Von dem Moment an, als die russischen Truppen am 24. Februar die Grenze zur Ukraine überschritten, gab es eine klare Strategie der russischen Verteidigungs- und Außenministerien, um potenzielle Falschmeldungen öffentlich zu verhindern, bevor sie ausgeführt werden konnten.

Das russische Außenministerium hob das Vereinigte Königreich für seine Hysterie hervor und sagte, wenn es die Führung übernehmen wolle, werde es die schlimmste Behandlung erfahren.

Mit dem Abzug der russischen Truppen aus der Umgebung von Kiew haben sie jedoch wenig Kontrolle über die Vorbereitung der Bühne. Sie können über Bucha glauben, was Sie wollen, es ist mir egal.

In Anbetracht der Erfolgsbilanz der russischen Ankläger vertrete ich den Standpunkt, dass diese Behauptungen öffentlich unumstößlich bewiesen werden müssen, damit ich ihnen ein Wort glauben kann. Hier ist eine Version der Geschichte (Achtung, nichts f schwache Nerven). Englisch hier, Google übersetzt ins Deutsche hier.

So gering ist die Glaubwürdigkeit der Quellen in dieser Sache. Die britische Regierung hat zusammen mit Bidens Außenministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat am aggressivsten auf die russische Militäroperation reagiert. Ihre Geschichte und ihr nackter Hass auf alles, was mit Russland zu tun hat, reicht mehrere Jahrhunderte zurück.

Kurz gesagt, sie haben das Motiv, die Mittel und die Gelegenheit, eine falsche Flagge zu inszenieren, um die öffentliche Stimmung weiter in Richtung einer offiziellen Intervention der NATO in der Ukraine zu treiben, daher ist eine falsche Flagge das wahrscheinlichste Szenario.

Die Kritik an der Art und Weise, wie Russland den ersten Teil dieses Krieges geführt hat, konzentrierte sich auf die mangelnde Bereitschaft (aber nicht den Widerstand), Zivilisten ins Visier zu nehmen. Kiew hätte leicht eingenommen werden können, wenn die Russen massive Gräueltaten an der Zivilbevölkerung hätten begehen wollen.

Das haben sie aber nicht getan. Das steht im Widerspruch zu den Behauptungen über Bucha. Das bedeutet nicht, dass es sich nicht so zugetragen hat, wie es behauptet wird, aber die Beweislast liegt beim Ankläger (der Ukraine) und seinen Verbündeten (den USA und dem Vereinigten Königreich).

Und der Hauptverstärker dieser Geschichte, das Vereinigte Königreich, hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Vorschläge der Russischen Föderation blockiert, die Vorgänge in Buka zu untersuchen. Das können wir nicht zulassen, der Krieg soll eskalieren.

Denken Sie daran, dass diese Geschichte nur möglich ist, weil die Russen zunächst von der Einnahme Kiews zurückgeschlagen wurden und sich dann aus den umliegenden Gebieten zurückzogen. Sie verlagern ihre Streitkräfte und formieren sich neu für einen großen Vorstoß gegen die ukrainischen Streitkräfte, die im Osten der Ukraine eingeschlossen sind.

Diese Operation wird wahrscheinlich die Reste der dortigen UAF-Truppen auslöschen und die nächste Phase dieses Krieges auf dem Boden in den nächsten Monaten zu einem natürlichen Gleichgewicht bringen.

Es gibt so viele Menschen, deren Verbrechen in der Ukraine durch einen russischen Sieg aufgedeckt werden würden, dass es wirklich existenziell ist, dies zu verhindern. Das geht sogar über die Ideologie des Westens hinaus, der Russland unterwerfen muss, wenn der Davoser Plan für die Weltordnungspolitik Aussicht auf Erfolg haben soll.

Das ist auch eine persönliche Angelegenheit für jeden, von Joe Biden selbst bis hin zu Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen, die an den verschiedenen Plänen, Komplizenschaften und Verbrechen beteiligt sind, die in der Petrischale der Korruption begangen wurden, von der aus sie ihre Angriffe auf den allgemeinen Anstand inszeniert haben.

Wenn ich also sage, dass sie Motiv, Mittel und Gelegenheit haben, dann meine ich das auch so. Das sind dieselben Leute, die Donald Trump wegen eines Telefonanrufs angeklagt haben. Natürlich werden sie die stillen Teile laut aussprechen, was sie Putin antun wollen, weil er ihre großen Pläne durchkreuzt hat.

Das bringt mich zurück zu meinem Artikel von neulich, in dem ich die ungarischen Wahlen prognostiziert habe. Da sich Ungarn jetzt in einer sehr starken Position befindet, habe ich behauptet, dass es diese Position auch einnehmen würde, wenn Viktor Orban die Wahl gewinnen würde, was er auch tat, und zwar mit Nachdruck. Und das bedeutet, dass sich die EU in einer sehr prekären Lage befindet, wenn sie weiterhin eine antirussische Politik unterstützen will.

Mit einem fiskalisch, monetär (sie sind nicht im Euro) und energetisch unabhängigen Ungarn gibt es wenig Argumente für den Verbleib in der EU, wenn Brüssel sie als Mitglieder zweiter Klasse behandelt. Orban und seine Regierung haben sich entschieden geweigert, sich in den Russland/Ukraine-Konflikt einzumischen, obwohl die NATO erheblichen Druck ausgeübt hat.

In Erwartung jeglichen Widerstands gegen die neuen drakonischen und offen gesagt irrsinnigen Sanktionen der EU gegen Russland hat die Europäische Kommission keine Zeit verschwendet, indem sie ankündigte, ein „Rechtsstaatlichkeitsverfahren“ gegen Ungarn einzuleiten, um das Land von jeglichen Geldverteilungen innerhalb des Blocks auszuschließen.

Die Europäische Kommission wird in Kürze einen mächtigen neuen Mechanismus in Gang setzen, um Ungarn wegen der Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeitsstandards der Union die Mittel zu streichen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag. Die Ankündigung kommt zwei Tage, nachdem der ungarische Premierminister Viktor Orbán eine vierte Amtszeit in Folge in einer Wahl gewonnen hat, die internationalen Beobachtern zufolge durch ein ungleiches Spielfeld zugunsten der regierenden Fidesz-Partei getrübt wurde…

… Von der Leyen sagte, ihr Team habe Ungarn am Dienstag über seine Entscheidung informiert, nachdem es die Antworten Budapests auf ein informelles Schreiben geprüft habe, das die Kommission im vergangenen November verschickt hatte, um Informationen über ihre Bedenken bezüglich der Rechtsstaatlichkeit zu erhalten. Wir haben das Ergebnis dieser Fragen sorgfältig geprüft“, sagte von der Leyen vor dem Europäischen Parlament. „Unsere Schlussfolgerung ist, dass wir zum nächsten Schritt übergehen müssen.

An der Einschätzung der EU ist nichts „sorgfältig“. Ungarn und Polen wurden gezwungen, diese neuen Regeln in einer großen politischen Schlacht mit der EU im Jahr 2021 über ihren Green New Deal zu akzeptieren. Er war nicht in einer starken Position, um dies zu verhindern, und das bedeutete, dass wir heute hier landen würden, wenn er die Wiederwahl gewinnt.

Die formelle Anklage der Europäischen Kommission gegen Ungarn wegen des Pelzgesetzes ist ein ähnliches Vorgehen wie das gegen Polen wegen seines verhassten Gesetzes zur Abberufung des Obersten Gerichtshofs. Sie zwingen Ungarn die ultimative Entscheidung auf, weil die EU nur mit einem Misstrauensantrag nach Artikel 7 und dem Ausschluss aus der Union drohen kann.

Der Geldbetrag, den sie Orban als Zuckerbrot in Form von COVID-Hilfsfonds in die Hand drücken, beträgt gerade einmal 30 Silberlinge, und er weiß das. Wenn man die Sache also bis zum Ende durchspielt, muss Orban genau hier ansetzen. Er muss die EU dazu zwingen, das zu tun, was Mark Rutte letzten Monat gesagt hat, sie rauszuschmeißen oder nachzugeben.

Heute steht die Europäische Kommission vor der wirklichen Bedrohung: Ungarn hat nicht die Absicht, sich an die neuen Sanktionen zu halten, und Orban begrüßt von der Leyens Schritt, Ungarn zu tadeln und ihm die Mittel aus dem EU-Haushalt zu entziehen.

Ungarn wird ein Land sein, das jetzt einzahlt, aber außer der Peitsche nichts zurückbekommt.

Aber solange Ungarn Mitglied der Europäischen Kommission ist, kann und wird es gegen alles, was Von der Leyen sich ausdenkt, um Russland zu bestrafen, ein Veto einlegen, um schwache EU-Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen.

Die EU-Kommission glaubt, an Ungarn ein Exempel statuieren zu können, aber in Wirklichkeit wird sie Orban im Europäischen Rat eine noch stärkere Hand geben, die er ausspielen kann. Jetzt kann er in Budapest bleiben und den Ungarn sagen, dass die EU nicht mehr für die Ungarn arbeitet und sie besser dran wären, wenn sie sich von ihrem Joch befreien würden.

Hung-exit, irgendjemand?

Wahlen haben Konsequenzen, wenn man den Ausgang nicht kontrollieren kann. Deshalb schreien die Neocons und Kriegsverbrecher wie Hillary Clinton, Lindsey Graham und Joe Biden, dass irgendetwas oder irgendjemand etwas tun muss, um Putin zu stoppen, dessen Operation in der Ukraine immer noch das Potenzial hat, alles zu enthüllen.

Das ist der Grund, warum Bucha so willkürlich inszeniert und uns aufgeschwatzt wurde.

Die katastrophalen Ergebnisse in Ungarn am Sonntag waren ein schwerer Schlag für das Vertrauen und die Solidarität in der EU. Zwölf Jahre, in denen wir Orban einen Nazi nannten und gleichzeitig echte Nazis der vierten Generation in der Ukraine unterstützten, sind mit einem Wimmern zu Ende gegangen.

Von der Leyen ist eine Idiotin, wenn sie die Waffe der Rechtsstaatlichkeit“ gegen Orban einsetzt und dabei die angeblichen Ereignisse in Buka benutzt. Sie benutzt sie als Vorwand, um die europäische Wirtschaft auf Anweisung ihrer Davoser Handlanger absichtlich zu zerstören. Deren Kalkül ist einfach: die gesamte Weltwirtschaft niederbrennen, um Putin, Xi und alle anderen zu bestrafen, die nicht mit der Komintern übereinstimmen.

Es entlarvt die Komplizenschaft der EU im Krieg gegen Russland als willige Partner der USA und des Vereinigten Königreichs, denn wenn sie weiterhin Tugenden signalisieren wollten, würden sie verrückte neue Sanktionen vorschlagen und Ungarn ein Veto dagegen einlegen lassen.

Aber jetzt können wir nur zu dem Schluss kommen, dass sie genau das wollten.

Das wirft ein bezeichnendes Licht auf die immer wahrscheinlicher werdende Niederlage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegen Marine LePen in Frankreich, die in einer weitaus stärkeren Position wäre, die EU-Solidarität aufzubrechen und sie politisch einzufrieren, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die finanzielle Anfälligkeit Europas noch nie so groß war.

In der Zwischenzeit sagt Putin immer wieder: „Haben Sie Gold oder Rubel?“, und Orban bereitet ein kaltes Gericht politischer Rache an den fiesesten Leuten in Europa vor. Wenn diese Maus brüllt, werden sie vielleicht endlich zuhören müssen.