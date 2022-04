Die wirkliche Eine-Welt-Regierungsverschwörung ist die unipolare Hegemonie der USA

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat angekündigt, dass er davon ausgeht, dass die NATO ihre Beziehungen zu ihren „Partnern“ im asiatisch-pazifischen Raum vertiefen wird, weil China die russische Invasion in der Ukraine nicht verurteilt hat.

„Wir sehen, dass China nicht bereit war, die russische Aggression zu verurteilen, und sich Moskau angeschlossen hat, indem es das Recht der Nationen in Frage stellt, ihren eigenen Weg zu wählen“, sagte Stoltenberg am Dienstag auf einer Pressekonferenz. „In einer Zeit, in der autoritäre Mächte die auf Regeln basierende internationale Ordnung in Frage stellen, ist es umso wichtiger, dass die Demokratien zusammenstehen und unsere Werte schützen. Ich erwarte daher, dass wir uns darauf einigen werden, die Zusammenarbeit der NATO mit unseren asiatisch-pazifischen Partnern zu vertiefen, auch in Bereichen wie Rüstungskontrolle, Cyber, Hybrid und Technologie.“

Zu den „asiatisch-pazifischen Partnern“, die Stoltenberg in seiner Rede nannte, gehören „Australien, Japan, Neuseeland und die Republik Korea“. Er nannte auch „Georgien sowie Bosnien und Herzegowina“ als weitere Nicht-NATO-„Partner“ des Militärbündnisses.

Wie der verstorbene Wissenschaftler für die Beziehungen zwischen den USA und Russland Stephen Cohen bereits Jahre vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Jahr 2014 erklärte, betrachtet Moskau die NATO als „amerikanische Einflusssphäre“ und die Ausweitung der NATO und des NATO-Einflusses als Ausweitung dieser Sphäre. Da die „Nordatlantik“-Vertragsorganisation ihren Einfluss und ihre Nähe zu den „Partnern“ rund um China weiter ausbaut, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Peking eine ähnliche Sichtweise einnehmen wird.

General Milley: Das Risiko eines Konflikts zwischen Großmächten nimmt zu. Das Pentagon plant, seine Streitkräfte in der Nähe von China und Russland aufzustocken

Ebenfalls am Dienstag erklärte der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Mark Milley, vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses, dass sich die USA auf einen bedeutenden Konflikt sowohl mit Russland als auch mit China vorbereiten müssen, und griff damit Stoltenbergs Äußerungen über die „regelbasierte internationale Ordnung“ auf.

„Wir stehen jetzt zwei globalen Mächten gegenüber: China und Russland, beide mit beträchtlichen militärischen Fähigkeiten, die beide beabsichtigen, die auf Regeln basierende derzeitige Weltordnung grundlegend zu verändern“, sagte Milley. „Wir treten in eine Welt ein, die immer instabiler wird, und das Potenzial für erhebliche internationale Konflikte nimmt zu, nicht ab.“

Wie wir bereits erörtert haben, bedeuten die Begriffe „regelbasierte internationale Ordnung“ und „regelbasierte globale Ordnung“ in Wirklichkeit nichts anderes als „globale Ordnung mit Sitz in Washington“. Es handelt sich um Wortspiele, die dazu dienen, weniger bequeme Begriffe wie „internationales Recht“ zu umgehen, das sehr klar definiert ist und nicht annähernd so sehr der Kontrolle der USA unterliegt wie diese anderen Begriffe, die nichts anderes bedeuten als das, was das US-Imperium mit ihnen ausdrücken will.

Die Menschen drehten durch, als Präsident Biden im letzten Monat den Begriff „neue Weltordnung“ aussprach, und wurden von den Mainstream-„Faktenprüfern“ schnell darüber informiert, dass dies nicht die seit langem bestehenden Verschwörungstheorien über eine Elite-Agenda zur Schaffung einer Eine-Welt-Regierung bestätigt. In Wirklichkeit handelt es sich bei der wirklichen Agenda zur Schaffung einer Eine-Welt-Regierung jedoch nicht um eine versteckte Verschwörung, an der Geheimgesellschaften und schattenhafte Gestalten mit jüdischen Nachnamen beteiligt sind. Das US-Imperium arbeitet offen daran, den Planeten unter einer einzigen Machtstruktur zu vereinen, die in vielerlei Hinsicht wie eine einzige Regierung funktioniert.

Als die Vereinten Nationen 1945 gegründet wurden, schrieb Albert Einstein hoffnungsvoll über die Möglichkeit einer zukünftigen Eine-Welt-Regierung und glaubte, dass das Haupthindernis für ihre Entstehung die Tatsache sei, dass die Sowjetunion sich weigern würde, ihr beizutreten. Einstein kam daher zu dem Schluss, dass es am besten wäre, wenn sich andere Nationen unter einer „Teilweltregierung … zusammenschließen würden, die mindestens zwei Drittel der wichtigsten Industrie- und Wirtschaftsgebiete der Welt umfasst.“

Und das Interessante daran ist, dass genau das letztendlich auch geschah. Die Vereinigten Staaten sind zusammen mit den Oligarchen und Regierungsbehörden, die sie leiten, zum Zentrum eines riesigen, nicht deklarierten Imperiums geworden, das nicht unter einer offiziellen imperialen Flagge vereint ist, sondern unter einem Netzwerk von Allianzen, Verträgen, „Partnerschaften“, räuberischen Krediten und geheimen Abmachungen, die andere Regierungen dazu ermutigen, sich ihnen in unterschiedlichem Maße anzuschließen, mit dem Wissen, dass sie sich dem Zorn des Imperiums ausgesetzt sehen, wenn sie nicht mitmachen. Nationen wie China, Russland, der Iran, Nordkorea, Kuba, Bolivien, Syrien und Venezuela haben sich gänzlich dagegen gewehrt, unter diesen Machtschirm gebracht zu werden, während der Rest der Welt in unterschiedlichem Maße Mitglied des unerklärten Imperiums geworden ist.

Die Mitgliedsstaaten des Imperiums haben ihre eigenen offiziellen Regierungen mit ihren eigenen offiziellen Gesetzen und ihren eigenen offiziellen Wahlen (wo zutreffend), aber in internationalen Angelegenheiten bewegen sie sich mehr oder weniger als eine geschlossene Einheit gegen die Nationen, die sich der Aufnahme in den imperialen Blob widersetzt haben. So sieht die unipolare Hegemonie aus, und die USA haben seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine ständige Politik zur Aufrechterhaltung dieser unipolaren Hegemonie betrieben.

Dies ist die wahre Verschwörung der Eine-Welt-Regierung. Diejenige mit der greifbarsten Realität dahinter, die unser Leben am unmittelbarsten beeinflusst. Man muss nicht in einen Haufen paranoider Kaninchenlöcher abtauchen, um das zu erkennen, man muss nur die Nachrichten mit einem Verständnis dafür verfolgen, welche Regierungen Teil dieser gigantischen Machtstruktur sind und welche sich geweigert haben, darin aufgehen zu wollen. Das erklärt so ziemlich alles, was man auf der Weltbühne sieht.

Praktisch jede größere internationale Nachricht ist unter all den imperialen Erzählungen nichts anderes als die Geschichte einer riesigen zentralisierten US-Machtstruktur, die daran arbeitet, immer mehr Nationen unter ihren Schirm zu bringen und jede Nation, die sich weigert, mit allen Mitteln zu zerschlagen. Wenn man das einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr loswerden, weil es sich so konsequent durch das ganze Spektrum zieht. Und wenn man es einmal gesehen hat, werden die großen internationalen Konflikte, auf die sich die imperialen Medien konzentrieren, nie wieder verwirrend sein.

Aus diesem Grund verstärken sie ihre Aggressionen gegen China und bereiten eine Kampagne vor, um dessen Aufstieg zu stoppen, bevor seine Macht eine von den USA dominierte Weltordnung dauerhaft unmöglich macht. Deshalb halten sie an Provokationen fest, vor denen Experten seit langem gewarnt hatten, dass sie zu einem russischen Angriff auf die Ukraine führen würden, und nutzen nun die Invasion, um einen Regimewechsel in Moskau voranzutreiben. Das ist der Grund, warum Nationen wie Pakistan, die dem Imperium zu nahe kommen, mit einem Regimewechsel bedroht werden. Das ist der Grund, warum der imperiale Nachrichtenzyklus uns immer wieder erzählt, Saddam müsse weg, Gaddafi müsse weg, Assad müsse weg, Maduro müsse weg, Kim Jong-Un müsse weg, usw.

Das zentralisierte US-Imperium arbeitet unablässig daran, die Welt unter einer einzigen Machtstruktur zu vereinen, und wenn es eines Tages gelingt, wird das Ergebnis funktional nicht anders sein als eine Eine-Welt-Regierung. Das Problem ist natürlich, dass sich einige Nationen dieser Agenda widersetzen, und diejenigen, die in diesem Widerstand am erfolgreichsten waren, sind mit Atomwaffen bewaffnet. Die Absicht, die totale Weltherrschaft um jeden Preis zu erlangen, setzt buchstäblich das Leben aller Lebewesen auf diesem Planeten aufs Spiel, und die Spannungen an dieser Front nehmen weiter zu.

Militärbündnis zwischen Australien, den USA und dem Vereinigten Königreich zur Entwicklung von Hypersonic Missiles. Die drei Nationen unterzeichneten letztes Jahr den AUKUS-Militärpakt, um die militärtechnische Zusammenarbeit gegen China zu verstärken

Das gesamte Argument für eine „regelbasierte internationale Ordnung“ unter der Führung der Vereinigten Staaten lautet, dass die Welt dadurch friedlicher und harmonischer wird, aber dieses Argument wird durch den omnizidalen Charakter der Maßnahmen, die zur Sicherung dieser Weltordnung ergriffen werden müssen, zunichte gemacht. Die unipolare Hegemonie der USA macht die Welt nicht friedlicher, sie macht sie gefährlicher. Sie kann nicht aufrechterhalten werden ohne ununterbrochene Gewalt und ständig eskalierende nukleare Abschreckung. Die „Pax Americana“ ist eine Lüge.

Die wettbewerbsbasierten Modelle, die für die Menschheit normal geworden sind, werden uns alle auslöschen, wenn wir sie nicht sehr bald ändern. Die Nationen können nicht weiter mit Waffen des Weltuntergangs herumfuchteln, weil ein paar Manipulatoren im US Beltway die Entscheidungsträger davon überzeugt haben, dass sie die Welt beherrschen sollten. Wir können unser Ökosystem nicht weiter in das Räderwerk einer unersättlichen Kapitalismusmaschine einspeisen, die zusammenbricht, wenn sie nicht ständig expandiert.

Wir müssen einen Weg finden, um zu Systemen der Zusammenarbeit untereinander, mit anderen Nationen und mit unserer Umwelt überzugehen. Diese Art, auf diesem Planeten zu leben, ist absolut unhaltbar.