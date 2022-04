Dein Smartphone wird in ein persönliches Gesundheitsgerät verwandelt: Google und Amazon machen große Schritte im Gesundheitswesen

childrenshealthdefense.org: Wenn Big Tech und große Einzelhandelsunternehmen in das Gesundheitswesen einsteigen, versprechen sie den Verbrauchern Bequemlichkeit und Innovation – aber der Schritt wirft auch Fragen über die ständig wachsende Macht und den Einfluss dieser Unternehmen und ihre wahre Motivation für den Einstieg in das Gesundheitswesen auf.

Google und Amazon haben in den letzten Monaten eine Reihe von Schritten unternommen, um ihre Präsenz im Gesundheitssektor durch Dienste wie Google Health und Amazon Care zu erweitern.

Neben der Einführung technologischer Innovationen, die Smartphones in persönliche Gesundheitsuntersuchungsgeräte verwandeln sollen, kündigten die beiden Technologiegiganten auch eine Reihe neuer Übernahmen und Einstellungen an, um ihre Präsenz im Bereich der Gesundheitsdienste weiter auszubauen.

In der Zwischenzeit ist Walmart, das eher für seine Einzelhandelsdienstleistungen bekannt ist, ebenfalls in die Welt der Online-Gesundheitsdienste eingestiegen und setzt dabei selbst neue technologische Innovationen ein.

Wenn Big Tech und große Einzelhandelsunternehmen in den Gesundheitsbereich einsteigen, versprechen sie Bequemlichkeit und Innovation, die den Verbrauchern zugute kommen sollen.

Diese Schritte werfen jedoch auch Fragen über die ständig wachsende Macht und den Einfluss dieser Unternehmen und ihre wahren Beweggründe für den Einstieg in das Gesundheitswesen auf.

Diese Unternehmen sammeln bereits große Mengen an persönlichen Verbraucherdaten – steigen sie ins Gesundheitswesen ein, um ihren Zugang zu persönlichen Gesundheitsdaten auszuweiten?

Lass dein Smartphone deine Medizin sein – Google verwandelt Smartphones in medizinische Geräte

Auf einer kürzlich abgehaltenen Veranstaltung – „The Check Up“ – skizzierte Google eine neue Zukunft des Gesundheitswesens, bei der technologische Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI) und neue Partnerschaften mit Privatunternehmen eingesetzt werden, um eine breite Palette neuer potenzieller Gesundheitsdienste anzubieten.

Während der von Google organisierten Veranstaltung kündigte der Tech-Gigant Fortschritte im Bereich der Nutzung von KI und „Deep Learning“ an, um eine Reihe von Augenkrankheiten zu bekämpfen – und erklärte, welche Rolle Smartphone-Kameras bei der Erkennung und Behandlung spielen könnten.

Nach Angaben von Google:

Unsere jüngste Forschung befasst sich mit der Erkennung von Diabetes-bedingten Krankheiten anhand von Fotos des äußeren Auges unter Verwendung der in Kliniken vorhandenen Tischkameras.

Angesichts der ersten vielversprechenden Ergebnisse freuen wir uns auf die klinische Forschung mit Partnern wie EyePACS und dem Chang Gung Memorial Hospital, um zu untersuchen, ob Fotos von Smartphone-Kameras dabei helfen können, Diabetes und Nicht-Diabetes-Erkrankungen auch anhand von Fotos des äußeren Auges zu erkennen.

Auch wenn wir uns noch in einem frühen Forschungs- und Entwicklungsstadium befinden, stellen sich unsere Ingenieure und Wissenschaftler eine Zukunft vor, in der die Menschen mit Hilfe ihrer Ärzte von zu Hause aus Gesundheitszustände besser verstehen und Entscheidungen treffen können.

Diese Initiative folgt auf ein verwandtes Projekt von Google, das als Automated Retinal Disease Assessment (ARDA) bekannt ist und den Einsatz von KI beinhaltet.

ARDA „verwendet künstliche Intelligenz, um medizinisches Personal bei der Erkennung von diabetischer Retinopathie zu unterstützen, wobei es in Zukunft möglich sein wird, dass KI-Algorithmen Klinikern bei der Erkennung anderer Krankheiten helfen“, so das Unternehmen.

Laut Google werden derzeit täglich 350 Patienten gescreent, so dass bis heute fast 100.000 Patienten gescreent wurden.

Google plant, dieses Angebot weltweit zu erweitern:

Unsere Lösung wird zur Erkennung von diabetischer Retinopathie in Indien und Thailand eingesetzt, und wir beabsichtigen, auch in Europa zu expandieren. Wir arbeiten mit mehreren Partnern zusammen, um diese Lösung auf der ganzen Welt verfügbar zu machen, vor allem in Gebieten, die einen schlechteren Zugang zur fachärztlichen Versorgung haben.

Bei „The Check Up“ kündigte Google auch eine weitere Möglichkeit an, ein Smartphone in ein persönliches Gesundheitsgerät zu verwandeln – indem es Smartphones in Stethoskope verwandelt, die Kreislaufunregelmäßigkeiten wie Herzgeräusche erkennen können:

„Unsere Funktion, mit der Sie Ihre Herz- und Atemfrequenz mit der Kamera Ihres Telefons messen können, ist jetzt auf über 100 Modellen von Android- und iOS-Geräten verfügbar …

„Unsere neueste Forschung untersucht, ob ein Smartphone Herzschläge und Herzgeräusche erkennen kann. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase der klinischen Studien, aber wir hoffen, dass unsere Arbeit die Menschen dazu befähigen kann, das Smartphone als zusätzliches Werkzeug für zugängliche Gesundheitsuntersuchungen zu nutzen.“

Diese Bemühungen sind Teil der von Google selbst als „unternehmensweites Bestreben, Milliarden von Menschen zu helfen, gesünder zu leben“ bezeichneten Google Health-Initiative.

Das Unternehmen bezeichnet Google Health als einen Weg, die Gesundheit zu fördern und die Gesundheitsversorgung zu verbessern – und gleichzeitig seine Mission zu ergänzen, „die Informationen der Welt zu organisieren.“

Google sagte:

Wir entwickeln Technologielösungen, die es Pflegeteams ermöglichen, eine bessere, schnellere und besser vernetzte Pflege zu leisten. Wir arbeiten an Produkten und Funktionen, die es den Menschen ermöglichen, gesünder zu leben, indem sie ihnen die Informationen, Unterstützung und Verbindungen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Und wir erforschen den Einsatz von künstlicher Intelligenz, um bei der Krebsdiagnose, der Vorhersage von Patientenergebnissen, der Verhinderung von Erblindung und vielem mehr zu helfen.

Google Health bietet eine ganze Reihe von Diensten an, die sich an Verbraucher, Pflegekräfte, Forscher und „gesunde Gemeinschaften“ richten.

Zu diesen Diensten gehören:

Fitbit Smartwatches.

Google Fit, eine mobile App, die mit der Weltgesundheitsorganisation als Teil des Aktivitätsziels „Heart Points“ zusammenarbeitet.

DermAssist, eine App, die als „eine geführte Hautsuch-App von Google Health beschrieben wird, die Ihnen hilft, nach ein paar Fragen und drei schnellen Fotos personalisierte Informationen über Ihre Hautprobleme zu finden“.

Nest Hub, das ein „Mini-Radar zusammen mit Mikrofonen, Temperatur- und Lichtsensoren verwendet, um Ihre Schlafgewohnheiten zu analysieren und Ihnen Vorschläge zu machen, wie Sie Ihre Nachtruhe verbessern können“.

Care Studio, das als „klinische Software zur Vereinheitlichung von Gesundheitsdaten“ beschrieben wird.

Kürzlich hat Google die Fähigkeiten dieses Tools durch den Einsatz von KI erweitert, um die klinischen Notizen von Ärzten zusammenzufassen und in einen Kontext zu stellen, und Care Studio in die Plattform für elektronische Gesundheitsakten integriert, die von Meditech verwendet wird, einem Anbieter von Software und Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister.

Google Cloud für Gesundheitswesen und Biowissenschaften, das Cloud-Computing-Dienste für Gesundheitsdienstleister anbietet.

Genomforschung und die Entwicklung von DeepVariant, einem „Open-Source-Variantenaufrufer, der ein tiefes neuronales Netzwerk verwendet, um genetische Varianten aus DNA-Sequenzierungsdaten der nächsten Generation aufzurufen, wodurch die Genauigkeit bei der Identifizierung von Variantenpositionen erheblich verbessert und die Fehlerquote um mehr als 50 % reduziert wird“.

Wachstum durch Partnerschaften und Übernahmen

Google baut auch seine Partnerschaften im Gesundheitswesen aus.

So kündigte das Unternehmen bei „The Check Up“ eine Partnerschaft mit Northwestern Medicine an, um eine KI-Technologie zu entwickeln, die pränatale Ultraschallbilder lesen kann.

Google sagte dazu:

Wir arbeiten an grundlegenden, frei zugänglichen Forschungsstudien, die den Einsatz von KI zur Unterstützung von Anbietern bei der Durchführung von Ultraschalluntersuchungen und Bewertungen validieren.

Wir freuen uns, mit Northwestern Medicine zusammenzuarbeiten, um diese Modelle weiterzuentwickeln und zu testen, damit sie über verschiedene Erfahrungsstufen und Technologien hinweg verallgemeinert werden können.

Die Fachzeitschrift Becker’s Hospital Review berichtet, dass Google „auf Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen abzielen wird, in denen es an medizinischem Fachpersonal mangelt, das für das Lesen von Bildgebungsdaten ausgebildet ist.“

Dies ist eine Ergänzung zu Googles kontinuierlichen Investitionen in KI-Startups im Gesundheitswesen.

Laut Becker’s hat Google seit 2019 die meisten Investitionen und strategischen Partnerschaften in der Arzneimittelforschung und -entwicklung getätigt und sich damit einen Platz in diesem Bereich geschaffen.“

Im Jahr 2021 war „Google Ventures Teil einer Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Millionen Dollar für das Startup Insitro, das mit maschinellem Lernen Medikamente entwickelt“, gefolgt von Investitionen in vier KI-Startups im Jahr 2022.

Insgesamt, so Becker’s, war Google Ventures der aktivste Investor im Bereich der digitalen Gesundheit im Jahr 2021 und schloss 22 Deals ab.“

Zu diesen Initiativen gehörten AlphaFold, das mit Hilfe von KI Proteinstrukturen aus ihren Aminosäurebausteinen abbildet, und Isomorphic Labs, das KI auf den Prozess der Arzneimittelentdeckung anwendet.

„Diese Investitionen“, so Becker’s, „signalisieren, dass Google in den Bereichen KI und Pharmazeutika in die vorderste Reihe drängt, und wenn man sich das Verhaltensmuster ansieht, sind sie noch lange nicht zu Ende.“

Amazon verspricht „virtuelle Pflege“ in allen 50 Staaten

Durchgesickerte Audiomitschnitte eines „All-Hands“-Treffens bei Amazon im November 2021 enthüllten, dass CEO Andy Jassy Amazon Care – die Gesundheitsinitiative des Unternehmens – als „eine der ‚Innovationen‘, die ihn am meisten begeistert“ bezeichnete.

Während des Treffens sagten die Führungskräfte, dass Amazon Care „Patienten mit Ärzten über Text und Video verbindet“ und in einigen Gebieten „Rezepte verschickt und eine Krankenschwester zu den Menschen nach Hause schickt.“

Das Unternehmen enthüllte Pläne, Amazon Care mit seinen bestehenden Online-Apotheken- und Gesundheitsdiagnose-Diensten zu verschmelzen, und sagte, es wolle sein Primärversorgungsgeschäft „durch Partnerschaften und neue Dienste erweitern.“

Was ist Amazon Care? Amazon Care wird vom Unternehmen als „eine neue Art der Gesundheitsversorgung“ bezeichnet, die „um Sie, Ihr Leben und Ihren Zeitplan herum aufgebaut ist“ und im September 2019 eingeführt wurde.

Das Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, „das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein“, beschreibt es als Versuch, „die patientenorientierteste Gesundheitsversorgung zu den Kunden zu bringen, wann und wo sie sie brauchen.“

Das Unternehmen sagte, Amazon Care „kombiniert das Beste aus virtueller Pflege und persönlichen Dienstleistungen … da immer mehr Organisationen nach bequemen, umfassenden und qualitativ hochwertigen Lösungen für die Gesundheitsversorgung suchen.“

Es bietet Dienstleistungen wie „Kliniker nach Ihrem Zeitplan“, die online verfügbar wären, „Pflege, die zu Ihnen kommt“ über „Nachsorgebesuche zu Hause“ für „Labore, Tests und Behandlungen“, „bequeme Testoptionen“ für COVID und „engagierte Pflegeteams“ an und fügt hinzu, dass es „[w]orking in lockstep [Hervorhebung hinzugefügt] mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihren wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden.

Für einige erinnert der Begriff „Lockstep“ an einen Bericht der Rockefeller Foundation aus dem Jahr 2010, „Scenarios for the Future of Technology and International Development“, in dem vier Zukunftsszenarien vorhergesagt wurden, darunter „Lock Step“ – beschrieben als „[eine] Welt mit strengerer staatlicher Kontrolle von oben nach unten und autoritärerer Führung, mit begrenzter Innovation und wachsendem Widerstand der Bürger.“

Laut Amazon:

Amazon Care bietet sofortigen Zugang zu einer breiten Palette von dringenden und primären Versorgungsleistungen, einschließlich COVID-19- und Grippetests, Impfungen, Behandlung von Krankheiten und Verletzungen, präventive Versorgung, sexuelle Gesundheit und Rezeptanfragen und -nachfüllungen.

Wenn Probleme nicht per Video gelöst werden können, schickt Amazon Care eine Krankenschwester zu einem Patienten nach Hause, um dort zusätzliche Pflege zu leisten, wo eine persönliche Betreuung möglich ist – von routinemäßigen Blutabnahmen bis zum Abhören der Lunge eines Patienten.

Amazon verspricht „virtuelle Pflege in allen 50 [US]-Bundesstaaten“ und ist damit „das erste Mal, dass ein großes Technologieunternehmen direkt in das Geschäft mit Gesundheitsdienstleistungen einsteigt.“

Amazon Care ist nicht nur für Verbraucher gedacht, sondern richtet sich auch an Arbeitgeber.

Silicon Labs, TrueBlue und Whole Foods Market (im Besitz von Amazon) haben sich der Reihe von Unternehmen angeschlossen, die ihren Mitarbeitern Amazon Care landesweit anbieten.

Amazon Care wird „als Zusatzleistung am Arbeitsplatz“ für Arbeitgeber angeboten, die „verzweifelt nach einer Alternative“ zur „galoppierenden Inflation der Gesundheitskosten“ suchen, und greift „eine kritische Lücke in der heutigen Telemedizin auf: den Zugang zu medizinischem Fachpersonal in 60 Sekunden oder weniger“.

Auf diese Weise legt Amazon Care die Messlatte für etablierte Gesundheitsdienstleister höher, indem es „lange Warte- und Reisezeiten“ durch einen Service eliminiert, der mit „Amazon Prime-Lieferung am selben Tag auf Steroiden“ verglichen wird, so Healthcare IT News.

Alexa“ um medizinische Hilfe bitten?

Ähnlich wie bei Google Health nutzt Amazon Partnerschaften, um viele dieser Gesundheitsdienste anzubieten.

So arbeitet das Unternehmen beispielsweise mit Care Medical zusammen, einem Team von Ärzten, das Ihnen bei der medizinischen Grundversorgung und der Notfallversorgung hilft.

„Care Teams helfen Ihnen bei der medizinischen Grundversorgung und der Gesundheitsvorsorge. Sie fördern Gesundheit und Wohlbefinden durch Krankheitsprävention und helfen bei der Behandlung von Langzeiterkrankungen.

„Care Teams bestehen aus Ärzten mit hausärztlichem Hintergrund, die sich darauf konzentrieren, eine Beziehung zu Ihnen aufzubauen, um Ihnen die benötigte Pflege zu bieten und Ihre Gesundheitsziele zu verstehen.“

Amazon kündigte auch eine Partnerschaft mit Teladoc an, einem Telemedizin-Unternehmen, das „virtuelle Gesundheitsdienste über Amazons Alexa anbieten wird“, ein weiteres Beispiel dafür, wie Amazon seine Produktangebote nutzt – in diesem Fall seinen intelligenten Lautsprecher Echo und den virtuellen Assistenten Alexa.

Laut Healthline werden „Verbraucher in der Lage sein, Alexa um nicht-notfallbedingte medizinische Hilfe zu bitten und mit einem Teladoc-Gesundheitsexperten verbunden zu werden“, und fügt hinzu, dass „das Unternehmen plant, virtuelle Videobesuche über Alexa anzubieten“.

Schätzungsweise 40 Millionen Menschen in den USA haben jetzt einen Amazon Echo, und wie Healthline berichtet, wird eine Alexa-ID benötigt, um auf diesen telemedizinischen Dienst zugreifen zu können.

Diese Partnerschaft wird so beschrieben, dass jedes Unternehmen „etwas hat, was das andere braucht“.

Amazon Care arbeitet auch mit Moving Health at Home zusammen, einer „Interessengruppe für häusliche Pflege“, die „die häusliche Pflege fördern will.“

Die Dienstleistungen von Amazon Care werden durch Amazon Pharmacy ergänzt, einen Service, der es laut Unternehmen „den Kunden leichter macht, die benötigten Medikamente zu erschwinglichen Preisen zu erhalten.“

Amazon Pharmacy wurde im November 2020 eingeführt und wird als Versuch angepriesen, „die kundenorientierteste Apotheke der Welt in einer Branche aufzubauen, die oft unbequem und verwirrend ist“, mit dem Ziel, „den Kunden den Zugang zu ihren Medikamenten und deren Bezahlung zu erleichtern und ein einfaches Einkaufserlebnis zu bieten, das so einfach ist wie jeder andere Kauf auf Amazon.“

Durch die Nutzung von Diensten, die den Kunden an anderer Stelle im Amazon-Ökosystem angeboten werden, wie Amazon Prime, sagte Amazon, dass durch Amazon Pharmacy „ausgewählte Medikamente für Prime-Mitglieder für nur 1 Dollar pro Monat erhältlich sind“, mit weiteren Einsparungen, die den Kunden durch die Verwendung der Amazon Prime Rabattkarte für verschreibungspflichtige Medikamente angeboten werden.

Die Huron Consulting Group sagte, dass Amazon über viele Optionen verfügt, um seine gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette als Teil seiner Gesundheitsangebote zu nutzen und die Aktivitäten und Gewohnheiten seiner Kunden genau zu beobachten:

Alexa oder Echo könnten den Ärzten bei der Bestellung von Rezepten Zeit sparen, indem sie die Bestellungen einfach einsprechen, anstatt sie abzutippen. Amazons umfangreiches Lieferkettennetzwerk könnte es den Patienten ermöglichen, auf verschiedene Weise auf ihre Rezepte zuzugreifen, einschließlich des traditionellen Versandhandels, der zweitägigen Lieferung per Post für Prime-Mitglieder, der zweistündigen Lieferung mit Prime Now in ausgewählten Städten und der sofortigen Abholung in Amazon Lockers oder in Whole-Foods-Läden – wenn Apotheken installiert sind.

Darüber hinaus könnte Amazons bestehende Funktion „Abonnieren und Sparen“ genutzt werden, um Nachfüllungen zu automatisieren. Verschreibungsdaten können in Amazon-Profilen zusammengefasst werden, wodurch der Einzelhändler mehr Kundendaten erhält, um Trends zwischen Einkäufen und Gesundheitszustand zu erkennen.

Amazons umfangreiche Ressourcen – darunter 450 Whole Foods Market-Filialen, Online-Datenplattformen, eine E-Commerce-Website, virtuelle persönliche Assistenten, eine umfangreiche Lieferkette und 80 Millionen Amazon Prime-Mitglieder – versetzen den Einzelhändler in die Lage, die Gesundheitsbranche zu stören.

Laut Huron könnten Gesundheitsinformationen – einschließlich Verschreibungen, medizinische Erinnerungen, die auf Alexa oder Echo eingestellt sind, und sogar Krankenakten – den Verbrauchern Einblicke verschaffen, sobald Amazon im Gesundheitsbereich tätig ist.

„Anhand dieser Daten könnte Amazon Lebensmittel, Vitamine, rezeptfreie Medikamente und andere verwandte Produkte vorschlagen, die den Verbrauchern beim Umgang mit ihrer Gesundheit helfen könnten“, so Huron.

„In einigen Fällen könnten diese Empfehlungen Produkte betreffen, von denen die Kunden gar nicht wissen, dass sie sie brauchen.“

Amazon Pharmacy hat vor kurzem auch Funktionen wie einen Preis-Checker für Versicherungen eingeführt, der es „Kunden einfacher macht, den Preis von Medikamenten zu finden und zu vergleichen“, und „verbesserten Zugang“ für Amazon Prime-Mitglieder, „die auf Insulin Lispro angewiesen sind, um Diabetes zu managen.“

Wie Amazon Care ist auch Amazon Pharmacy das Produkt einer Partnerschaft – mit Inside Rx, einem Sparprogramm für verschreibungspflichtige Medikamente.

In einer weiteren Partnerschaft hat Amazon Pharmacy kürzlich MedsYourWay entwickelt, eine verschreibungspflichtige Sparkarte für Versicherte von „Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Blue Cross Blue Shield of Nebraska, Blue Cross Blue Shield of Alabama, Florida Blue und Blue Cross and Blue Shield of Kansas.“

Partnerschaften mit Datenverarbeitungsunternehmen

Amazon baut seine Präsenz auch in anderen Bereichen des Gesundheitswesens aus.

So hat Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Plattform des Unternehmens, seine Partnerschaften mit großen Unternehmen und Organisationen des Gesundheitswesens in der ganzen Welt ausgebaut, darunter Moderna, der National Health Service im Vereinigten Königreich und die Regierung von New South Wales (Australien).

Wie The Defender im Januar berichtete, verfügt das von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention verwendete Vaccine Administration Management System über „robuste Sicherheit, die mit Amazon Web Services geteilt wird“, während AWS auch einer der Unterstützer der SMART Health Card ist, einer privaten Impfpassinitiative, die von mehreren Ländern und US-Bundesstaaten übernommen wurde.

Neben AWS gehört auch Google zu den Unterstützern der SMART Health Card, und zwar durch seine Beteiligung an der Vaccine Credential Initiative, der Einrichtung, die die Entwicklung und Einführung der Karte unterstützt.

Darüber hinaus erhielt AWS 2014 von der CIA einen Vertrag über Cloud-Computing-Dienste im Wert von 600 Millionen US-Dollar, und 2020 vergab die CIA ihren Commercial Cloud Enterprise-Vertrag an fünf Unternehmen: AWS, Google, IBM, Microsoft und Oracle.

Ähnlich wie Google hat auch Amazon in gesundheitsbezogene persönliche Wearable-Technologie investiert, und zwar durch die Entwicklung des Halo-Bandes, das „eine Vielzahl von Diensten bietet, darunter die Analyse von Schlaf, Körperzusammensetzung, Ernährung und Aktivitätsverfolgung.“

Amazon hat über AWS auch einen Beschleuniger für das Gesundheitswesen ins Leben gerufen, mit dem erklärten Ziel, „innovative Startup-Lösungen zu kultivieren und zu fördern, die das vierfache Ziel einer verbesserten Patientenerfahrung, einer verbesserten Klinikerfahrung, besserer Gesundheitsergebnisse und niedrigerer Pflegekosten erreichen.“

Über diesen Accelerator beschreibt AWS auch seine Absicht, mit öffentlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens zusammenzuarbeiten, indem es erklärt: „AWS wird Unternehmen des öffentlichen Gesundheitswesens dabei unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.“

Um die Bedeutung von Daten hervorzuheben, vielleicht als Hauptmotivation für solche Initiativen im Gesundheitswesen seitens Amazon und anderer Big-Tech-Unternehmen, hat Amazon vor kurzem auch ein „Stealth Lab“ entwickelt, das als 1492 bekannt ist und über das wenig bekannt ist.

Berichten zufolge entwickelt das Labor „Tools zur Auswertung von Daten aus elektronischen Gesundheitsakten, neue Telemedizintechnologien und Gesundheitsanwendungen für seine bestehenden Produkte“.

Ein weiterer Vorstoß von Amazon und AWS in den Bereich der Gesundheitsdienste ist der Datenverwaltungsdienst Amazon Health Lake, der es Gesundheitsorganisationen ermöglicht, „Informationen in einem zentralisierten, durchsuchbaren See [Datenbank] zu sammeln und sie mithilfe von maschinellem Lernen und FHIR [Fast Healthcare Interoperability Resources] zu normalisieren.“

Walmart: von Big Retail zu Big Healthcare?

Im Gegensatz zu Google und Amazon betreibt Walmart bereits Apotheken in seinen stationären Einzelhandelsgeschäften. Jetzt steigt das Unternehmen in den Bereich der Online-Gesundheitsdienste ein.

Laut Becker’s war das Gesundheitsgeschäft im vierten Quartal 2021 Walmarts am schnellsten wachsende Sparte, nachdem das Unternehmen sich auf Telemedizin konzentriert und Apothekern und Technikern erlaubt hat, auf dem höchsten Niveau ihrer Lizenz zu praktizieren.

Ein Beispiel für die Investitionen von Walmart in diesem Bereich ist Epic, sein Dienst für elektronische Patientenakten, der bereits in mehr als 2.000 Krankenhäusern und mehr als 45.000 Kliniken in den USA eingesetzt wird.

John Furner, Präsident und CEO von Walmart U.S., sagte in einer kürzlich abgehaltenen Telefonkonferenz mit Investoren, dass „das Gesundheitsgeschäft unser am schnellsten wachsendes Zusatzgeschäft im vierten Quartal 2021 war“, während Walmart 2021 einen Umsatz von 572,8 Milliarden Dollar mit solchen Dienstleistungen erzielte.

Bedenken über Marktkonzentration, Zensur und die Zukunft des Gesundheitswesens

Natalie Schibell, Senior-Analystin für das Gesundheitswesen bei Forrester Research, beschrieb die Entwicklung hin zur Telemedizin als einen Trend, der während der Pandemie begann:

Die Pandemie hat dazu geführt, dass jeder alles auf Knopfdruck zur Verfügung hat. Jetzt müssen die Unternehmen des Gesundheitswesens also relevant und wettbewerbsfähig bleiben.

Das ist der Trend für die Zukunft: „Pflegevermittlung über ihre Fingertipps“.

Dr. Ahmed Banafa, Professor und Experte für Cybersicherheit an der San Jose State University in Kalifornien, nannte Faktoren wie den weit verbreiteten Personalmangel und die alternde US-Bevölkerung als Faktoren, die das Wachstum der Telemedizin vorantreiben, und fügte hinzu, dass Krankenhäuser und Versicherungsgesellschaften durch die Reduzierung der persönlichen Besuche viel Geld sparen könnten.

Health Care IT News schwärmte von Amazon Care:

Da die Arbeit von zu Hause aus immer mehr an Bedeutung gewinnt, könnten Arbeitgeber, die die Gesundheit ihrer viel beschäftigten Mitarbeiter erhalten wollen, in Amazon Care eine attraktive Kombination aus Schnelligkeit, Bequemlichkeit und Seelenfrieden finden.

Das Gesundheitswesen wird bereits an den Rändern gestört, da die ersten digitalen Unternehmen ihre Präsenz in der Primär- und Notfallversorgung ausbauen und die Verbraucher nach der Pandemie mit der virtuellen Versorgung vertraut werden.

Das Gesundheitswesen befindet sich in einem sehr frühen Stadium der Umstellung auf ein völlig neues Versorgungsmodell. Wenn Amazon derjenige ist, der den großen Durchbruch bringt, auf den wir gewartet haben, dann soll es so sein. Irgendjemand muss etwas tun.

Im Gegenzug wurde Amazons Partnerschaft mit Teladoc als „Teil eines wachsenden Trends zur virtuellen Gesundheitsversorgung“ beschrieben.

Doch nicht jeder sieht den Vorstoß von Big Tech in das Gesundheitswesen positiv.

Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte gegenüber The Defender:

Ich bin besorgt, vor allem angesichts des Ausmaßes der Zensur bei Google, dass sie in den Bereich der Gesundheitsfürsorge vordringen und möglicherweise Informationen über alternative Therapien unterdrücken.

Dr. Madhava Setty, ein zertifizierter Anästhesist und leitender Wissenschaftsredakteur von The Defender, sagte:

Ich sehe das Gesundheitswesen auf die gleiche Weise wie den Aktienmarkt und den US-Dollar. Alles ist extrem anfällig und hängt von dem Vertrauen ab, das die Menschen in es setzen.

Wenn diese großen Medienplattformen sie [die großen Tech-Gesundheitsdienste] bestätigen, werden sie mit all ihren Mängeln (einschließlich des enormen Interessenkonflikts an der Spitze) auf unbestimmte Zeit fortbestehen. Wenn sie sie tatsächlich als das bezeichnen, was sie sind, geraten wir in eine echte Krise.

Andere äußerten kartellrechtliche Bedenken aufgrund der beträchtlichen Marktmacht, die Unternehmen wie Google und Amazon in der Gesundheitsbranche und in den verschiedenen anderen Branchen, in denen sie tätig sind, potenziell erlangen könnten.

Ein Bericht von Politico vom 30. März, in dem Amazons Eintritt in den Gesundheitsmarkt als „Goldrausch“ beschrieben wird, zitiert Idris Adjerid, einen Professor für Wirtschaftsinformatik an der Virginia Tech, und Stacy Mitchell, einen Kartellrechtler, der Ko-Direktor der gemeinnützigen Organisation Institute for Local Self-Reliance ist.

Beide äußerten sich insbesondere zu Amazons Bestrebungen im Gesundheitsbereich skeptisch.

Laut Adjerid verschafft Amazons Fähigkeit, Dienstleistungen über seine verschiedenen Geschäftsbereiche und Tätigkeitsfelder hinweg zu integrieren, dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, was in Anbetracht der früheren Geschichte des Unternehmens, seine umfassende Marktmacht auszunutzen, bedenklich ist.

Mitchell sagte, wenn Amazon in den Bereichen der Telemedizin und des Gesundheitswesens im Allgemeinen erfolgreich ist, könnte es seine beträchtliche Marktmacht nutzen, um ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Unternehmen und den Einzelpersonen und Unternehmen, die seine Dienste in Anspruch nehmen, zu schaffen, wodurch diese benachteiligt werden und möglicherweise gegen das Kartellrecht verstoßen.

Mitchell fügte hinzu, dass Amazon bei seinen Unternehmungen im Gesundheitsbereich beträchtliche Geldsummen verliert, sich dies aber leisten kann, wodurch Wettbewerber mit weniger Ressourcen benachteiligt werden.

Eleanor M. Fox, Professorin für Handelsregulierung an der New York University School of Law, sagte kürzlich in einem Interview mit The Defender, dass ein erfolgreicher Kartellrechtsfall schwer zu erreichen ist.

Das liegt daran, dass das Gesetz die Marktmacht eines Unternehmens nicht begrenzt, sondern prüft, ob die Verbraucher geschädigt und Wettbewerber aktiv ausgeschlossen wurden.

Fox erklärte:

In fast allen Rechtsordnungen sagt [das Kartellrecht] nicht, dass man zu viel Marktmacht hat. Es könnte z. B. das Verhalten der großen Technologieplattformen kontrollieren, wenn diese ihre Marktmacht nutzen, um dem Wettbewerb und den Verbrauchern zu schaden.

Wenn Google zum Beispiel die Macht und den Einfluss hat, alle anderen vom Markt fernzuhalten … wäre das illegal, wenn es den Markt blockiert, anstatt auf der Grundlage seiner Leistungen zu konkurrieren.

Wenn Amazon zum Beispiel Monopolmacht hat, muss ein Kläger, der dies beweisen will, zuerst diese Hürde nehmen. Hat Amazon eine Monopolstellung? Sie versuchen es in einigen Fällen in den Vereinigten Staaten, aber es ist eine schwierige Hürde und es hängt davon ab, wie man Monopolmacht definiert … Wir müssen zuerst Monopolmacht beweisen.

Wenn ein Unternehmen so wächst, dass es auf den Markt reagiert, bedeutet das, dass es den Menschen gibt, was sie wollen. Es gibt ihnen also mehr von dem, was sie wollen, wenn sie erfinderischer sind, und es wird größer, und es könnte sogar einen Monopolanteil bekommen, was nach dem Kartellrecht alles als gut angesehen wird.

Aber wenn es die Macht hätte, zu verordnen, dass niemand sonst … ein Konkurrent von ihm werden kann, und es eine Blockade gegen diesen Konkurrenten errichtet, wäre das illegal.

Es könnten sich jedoch rechtliche Änderungen ergeben, da vorgeschlagene Gesetze darauf abzielen, den Kartellschutz zu stärken, so Fox:

Es gibt eine Menge anstehender Gesetze, die diese konservative Natur unseres Gesetzes anerkennen und versuchen, es zu erweitern und elastischer zu machen und mehr Handlungen abzudecken, [wie] das Klobuchar-Grassley-Gesetz [vorgeschlagen im Oktober 2021] gegen eine kleine Gruppe großer Plattformen, weil sie sich selbst gegenüber all ihren Konkurrenten auf ihren Plattformen bevorzugen.

Es überrascht nicht, dass „große Tech-Firmen Milliarden von Dollar ausgeben, um zu versuchen, die Verabschiedung des Gesetzes zu verhindern“, so Fox.