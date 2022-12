Budget für Entschädigungsprogramme bei Impfschäden steigt von 1 Million auf 5 Millionen Dollar im Jahr 2023

childrenshealthdefense.org: Laut Wayne Rohde, Mitbegründer des Vaccine Safety Council of Minnesota, zeigen Zahlen, die durch eine Anfrage zur Informationsfreiheit erlangt wurden, dass das Budget der Health Resources and Services Administration für die Entschädigung von Impfschäden (COVID-19) im Steuerjahr 2023 von etwa 1 Million Dollar auf 5 Millionen Dollar steigen wird.

Ein Antrag im überparteilichen 1,7-Billionen-Dollar-Gesamtausgabengesetz, der eine Erhöhung der Mittel für Impfschäden um 15 % vorsieht, hat bei einigen Gesetzgebern Fragen aufgeworfen, wie Newsweek heute berichtete.

Laut Wayne Rohde, einem Experten für Entschädigungen bei Impfschäden, ist die geforderte Erhöhung um 15 % jedoch Routine.

Interessanter sei, so Rohde gegenüber The Defender, dass das Budget der Health Resources and Services Administration (HRSA) für die Entschädigung von Impfschäden im Haushaltsjahr 2023 von etwa 1 Million Dollar auf 5 Millionen Dollar und das Budget für Personal und Vertragspartner von 5 Millionen Dollar auf 9,5 Millionen Dollar steigen werde.

Rohde, Autor von „The Vaccine Court 2.0“, Mitbegründer des Vaccine Safety Council of Minnesota und der Autism Advocacy Coalition of Minnesota sowie nationales Beratungsmitglied von Health Choice, sagte, er habe von der Erhöhung durch Informationen erfahren, die er im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten habe.

Die HRSA, die dem US-Gesundheitsministerium untersteht, verwaltet zwei Entschädigungsprogramme für Impfschäden: das National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) und das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP).

Das VICP ist ein spezielles, verschuldensunabhängiges Gericht, das beim U.S. Court of Federal Claims angesiedelt ist und Schadensersatzansprüche für 16 gängige Impfstoffe bearbeitet. Bis heute hat es Tausenden von Menschen aufgrund von Impfschäden mehr als 4 Milliarden Dollar zugesprochen.

Das VICP deckt keine COVID-19-Impfstoffverletzungen ab – diese fallen unter das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), das im Rahmen des Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act eingerichtet wurde.

Das PREP-Gesetz läuft jedoch im März 2024 aus, sodass COVID-19-Impfstoffverletzungen dann unter das VICP fallen würden.

Nur etwa 8 % der Personen, die sich in der Vergangenheit mit Impfstoffverletzungen an das CICP gewandt haben, haben jemals eine Auszahlung erhalten, und es gibt keinen Schutz durch das US-Rechtssystem.

Zwischen 2010 und Dezember 2022 wurden 11.431 Anträge beim CICP eingereicht – 10.899 dieser Anträge auf Schadensersatz bezogen sich auf den Impfstoff COVID-19 und Gegenmaßnahmen, einschließlich Tests und Behandlung.

Von den 10.899 Klagen wegen COVID-19-Gegenmaßnahmen beziehen sich 7.624 auf Verletzungen/Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe und 3.275 auf Verletzungen/Todesfälle durch andere COVID-19-Gegenmaßnahmen.

Keiner der 10.899 Anträge auf Entschädigung für COVID-19-Gegenmaßnahmen wurde vollständig entschädigt, so Rohde, der sagte, dass 10 der Anträge für eine Entschädigung genehmigt wurden, aber nach einer Überprüfung abgelehnt wurden.

Die HRSA veröffentlicht erneut COVID-bezogene Entschädigungsanträge. Daten vom Dezember 2022. 10.899 Petitionen. Noch immer wurde kein einziger Fall vollständig entschädigt. 10 Anträge waren förderfähig, aber nach einer Überprüfung der medizinischen Kosten oder des entgangenen Arbeitseinkommens hatten die Geschädigten kein Glück. Das ist wirklich erbärmlich.

Once again, HRSA publishes COVID related compensation petitions. Dec 2022 data. 10,899 petitions. Still not one case has been fully comp. 10 claims were eligible but after a review of medical exp or lost employment income, no such luck for the injured. This is really pathetic. pic.twitter.com/3nTW9hGG5t — Wayne Rohde (@waynerohde) December 17, 2022

15 % mehr Mittel im Haushaltsgesetz „kein neues Geld

Der Abgeordnete Dan Bishop (R-N.C.) kritisierte die in dem Gesetzentwurf enthaltene Erhöhung der Mittel um 15 %, wie Newsweek berichtete.

„Erwarten Sie einen 15%igen Anstieg der Impfschäden?“ fragte Bishop in einer Reihe von Tweets, die den Inhalt des Gesetzentwurfs kritisierten.

Last year's administrative expenses for the vax injury trust fund were $13.2 million – now it's $15.2 million.



That's a 15% increase. Anticipating a 15% increase in vaccine injuries?



It also authorizes "sums as may be necessary" for vaccine injury/death claims. pic.twitter.com/HtoUnniRxt — Rep. Dan Bishop (@RepDanBishop) December 20, 2022

Laut Rohde handelt es sich bei der im Gesetzentwurf vorgesehenen Erhöhung um 15 % jedoch nicht unbedingt um neue Mittel. Rohde sagte, dass der Gesetzentwurf 15,2 Millionen Dollar für die Verwaltungskosten des Vaccine Injury Compensation Program Trust Fund vorsieht, aus dem das VICP finanziert wird.

Jedes Jahr stellt der Kongress Mittel aus dem Treuhandfonds bereit, um die Verwaltungskosten der drei Bundesbehörden zu decken, die mit dem VICP zu tun haben: die HRSA, die Abteilung für Delikte des US-Justizministeriums und das Bundesgericht, bei dem alle Petitionen verhandelt werden.

Jedes Jahr beantragen diese Behörden eine Aufstockung ihres Budgets für das kommende Jahr, so Rohde.

Nach Ansicht der Impfgeschädigten hat das VICP als prozessuales, kaputtes System, das sie gegen gut finanzierte Regierungsprogramme, Behörden und Gesundheitsbeamte ausspielt, kläglich versagt.

Die Auszahlungen, einschließlich der Anwaltskosten, werden durch eine Steuer von 75 Cent pro Impfstoff finanziert und es gibt eine Obergrenze von 250.000 Dollar für Schmerzensgeld. Die Verfahren werden oft zu langwierigen, umstrittenen Expertenschlachten, und der Rückstau an Fällen ist beträchtlich.

Es wird erwartet, dass der Senat in dieser Woche als erstes über das Haushaltsgesetz abstimmt und es dann zur Genehmigung an das Repräsentantenhaus weiterleitet, bevor die Finanzierung der Regierung am 23. Dezember ausläuft. Es wird erwartet, dass Präsident Biden das Gesetz unterzeichnet.

Das ist eine Sauerei

Die von Rohde entdeckte Aufstockung des HRSA-Budgets sieht einen Anstieg der Schadensersatzforderungen vor, aber sie reicht nicht annähernd an das heran, was notwendig wäre, um die Impfgeschädigten zu entschädigen, so Rohde gegenüber The Defender.

„Was wir noch nicht gesehen haben und wonach ich gesucht habe, ist, ob sie einen Fonds einrichten werden, um für Impfschäden zu zahlen“, sagte er. „Es gibt keinen Treuhandfonds, um für COVID-19-Impfstoffverletzungen zu zahlen, wie es ihn für traditionelle Impfstoffe gibt, es gibt keinen Finanzierungsmechanismus.“

Rohde zufolge ist das VICP bereits unterbesetzt und unterfinanziert. Er schätzt, dass nach dem Auslaufen des PREP-Gesetzes, wenn COVID-19-Impfstoffe in das VICP aufgenommen werden, zusätzliche Mittel in Höhe von 30 bis 40 Millionen Dollar erforderlich wären, nur um die Gerichtskosten zu decken – ohne die notwendigen Mittel für das Justizministerium und die HRSA.

„Das ist ein Schlamassel, bei dem es interessant sein wird, ihn zu lösen“, sagte er.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 9. Dezember 2022 1.469.237 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Kontext der COVID-19-Impfstoffe an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt.