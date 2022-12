Verblüffende Neuigkeiten aus unseren Umfragedaten: Impfung hat 5X mehr Todesfälle verursacht als COVID

Beste Schätzung: zwei Impf-Todesfälle pro 1.000 Geimpfte. Todesfälle durch Impfung >> Todesfälle durch COVID. Niemand ist in der Lage, Joels Analyse zu widerlegen, die zeigt, dass der Impfstoff bestenfalls nichts bewirkt hat (weder sicher noch wirksam).

Zusammenfassung

Diese beiden Umfragen, die jeder nachmachen kann, zeigen, dass die COVID-Impfstoffe sofort gestoppt werden sollten.

Warum zeigt uns niemand seine Umfragen, die beweisen, dass wir falsch liegen? Warum führt kein Mainstream-Journalist oder „Faktenprüfer“ seine eigene Umfrage durch?

Fortsetzung der Umfrage über COVID-Impfstoff-Todesfälle in der medizinischen Praxis

Vor kurzem habe ich meiner ursprünglichen Umfrage unter Gesundheitsdienstleistern einige neue Fragen hinzugefügt.

Die neuesten Ergebnisse sind:

Impfung tötet 2 von 1.000 (entspricht meiner Schätzung von 500.000 Toten in Amerika)

Impfung tötet 30 pro 1.000 der 65-Jährigen und Älteren (siehe RecordID 32)

Impfung hat mindestens 5:1 mehr Menschen getötet als das COVID-Virus (siehe die jüngsten Einträge und auch RecordID 12, der ein Verhältnis von 40:0 zeigt)

5 bis 10% unserer gesündesten Soldaten wurden durch diesen Impfstoff BEHINDERT (siehe Anmerkungen in RecordID 7 in den Ergebnissen)

Mit anderen Worten: Es ist unsinnig, den Impfstoff weiter zu verwenden; er ist zu tödlich, um eingesetzt zu werden.

Warum versucht niemand, meine Umfrage zu wiederholen? Warum ruft mich kein Faktenprüfer an, um die Angaben zu bestätigen? Warum wollen Pfizer oder Moderna nicht beweisen, dass ich falsch liege?

Anmerkungen:

Ioannidis berichtete über eine COVID-IFR von 0,501 % bei 60-69 Jahren. Das bedeutet also, dass die Wahrscheinlichkeit, an dem Impfstoff zu sterben, bei über 60-Jährigen mehr als sechsmal so hoch ist wie bei COVID, da nicht jeder COVID bekommt.

Offensichtlich wurde die Gesamtzahl der COVID-Todesfälle durch die Einbeziehung von „mit COVID“ stark übertrieben. Das Verhältnis von 5:1 zwischen den Todesfällen durch die Impfung und den Todesfällen durch COVID lässt vermuten, dass es rund 100.000 echte COVID-Todesfälle gab, wodurch die Krankheit tödlicher ist als die Grippe.

Follow-up der Umfrage zu allen Todesursachen

Joel Smalley hat soeben ein Follow-up zu seiner Analyse meiner Todesfallstudie veröffentlicht. Joels Analyse: Der Impfstoff war bestenfalls nicht sicher und nicht wirksam, d. h. er war bestenfalls eine völlige Null, aber wahrscheinlicher noch schlimmer für beide.

Nachdem seine erste Analyse veröffentlicht worden war, rief ich Datenwissenschaftler auf, seine Analyse zu kritisieren und uns das richtige Ergebnis zu zeigen. Nur eine Person hat seine Analyse veröffentlicht, aber sie war nicht überzeugend.

Hier ist Joels Folgebeitrag: Maul halten oder aufgeben!

Eine Anmerkung zur Zensur

Zensur und Einschüchterungstechniken (Androhung von Entlassung) sind in keiner zivilisierten Gesellschaft geeignet, einen medizinischen Konsens zu erreichen.

Eine Anmerkung zu Mandaten

Ich dachte, ich hätte in den USA ein „Recht auf Leben“. Wenn Sie wollen, dass ich mich impfen lasse, um „andere zu retten“, sollte das immer MEINE Entscheidung sein, auch wenn die Experten der Meinung sind, dass es vollkommen sicher ist.

Mit einer Gesellschaft, die für Sie eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen vornimmt und von Ihnen verlangt, Ihr Leben zu riskieren, um andere zu retten, selbst wenn es dafür stichhaltige Beweise gibt, stimmt etwas ganz und gar nicht. In diesem Fall wurde meines Wissens nirgendwo ein eindeutiger gesellschaftlicher Nutzen für die Sterblichkeit veröffentlicht, was die Auflagen noch schlimmer macht. Und keine Behörde war bereit, ihre Mandate in Frage zu stellen.

Sogar das BMJ hat gerade einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, dass COVID-Booster für Hochschulen unethisch sind. Die Universitäten haben es ignoriert. Die wissenschaftlichen Argumente, die das BMJ-Papier widerlegen: nichts.

Fortsetzung von Aseem Malhotra

Hier ist sein Patreon-Link, wenn Sie seine Arbeit unterstützen möchten. Es gibt drei Optionen zur Auswahl.

Was seine Position zu anderen Impfstoffen angeht, so hatte er noch keine Gelegenheit, sich eingehend damit zu befassen. Er ist aber ein kluger Kopf.

HINWEIS: Viele Wissenschaftler wollen sich nicht öffentlich zur roten Pille bekennen, weil das ihrer Glaubwürdigkeit bei den Vertretern der blauen Pille schadet. Wenn ein Wissenschaftler sagt: „Ich bin für Impfstoffe, aber dieser hier ist schlecht“, dann ist es viel schwieriger, ihn zu ignorieren oder zu diskreditieren. Ich höre das oft von Wissenschaftlern. Ich werde es dabei belassen.