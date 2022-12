«Russland hat keinen Grund, schneller vorzugehen»

Der an der kalifornischen «Stanford Graduate School of Business» mit einem Ph.D. in Business Administration ausgezeichnete und heute an der «Wisconsin School of Business» tätige Finanz-Professor Dmitry Orlov ist gebürtiger Russe und hat seine Basis-Ausbildung in Mathematik an der Staatsuniversität in Moskau absolviert. So kennt er die US-amerikanischen Wirtschaftsmechanismen ebensogut wie die russischen und kann die Folgen der Sanktionen gegen Russland bestens beurteilen. (Photo WSB)