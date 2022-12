Winterhilfe für die Ostfront

Der Zynismus dieser fingierten humanitären Kampagne, an der sich alle großen Institutionen des kollektiven Westens beteiligen, ist erschreckend.

Ursprünglich sollte der Titel dieses Textes „für die Ukraine“ lauten, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich mich korrigieren muss. Die Ukraine als solche ist hier irrelevant, und niemand im Westen würde sich die Mühe machen, Winterhilfe zu sammeln und zu versenden, wenn der Empfänger nur die Ukraine oder ihre bedauernswerten Einwohner wäre. Die Maschinerie der Winterhilfe, die vermutlich aus Mitleid in Gang gesetzt wird, hat nichts damit zu tun, Menschen in Not zu helfen. Sie ist von denselben Überlegungen motiviert und wird von genau denselben strategischen Imperativen geleitet wie vor achtzig Jahren, als die Operation Barbarossa im schrecklichen Winter 1941/1942 im Osten stecken blieb.

Diesmal beschränken sich die „humanitären“ Hilfsaktionen zur Verbesserung der Lage an der Ostfront nicht auf Nazideutschland und seine propagierte Bevölkerung. Es handelt sich um ein gesamteuropäisches Projekt, das von der Nachfolgeorganisation durchgeführt wird, die ironischerweise praktisch identisch mit dem von den Nazis besetzten Europa jener Zeit ist.

In der Tat läuft die Maschinerie der Winterhilfe auf Hochtouren, wobei der symbolträchtige Unterschied darin besteht, dass ihr symbolischer Hauptsitz diesmal nicht in Berlin, sondern im vermeintlichen geistigen Zentrum des heidnischen Europas, dem Vatikan, liegt. Der Mantel mag etwas anders aussehen, aber der Kampf gegen Russland und die von ihm verkörperte Zivilisation bleibt derselbe. Die Hilfe, die der vereinigte Westen unter humanitärem Deckmantel sammelt, ist nicht für den Scheinstaat Ukraine oder zur Linderung der Leiden seiner unglücklichen Bürger bestimmt, die in diesem Winter die eisigen Folgen der verbrecherischen Torheit ihrer ausländischen Satrapen ertragen müssen. Sie dient der Stärkung der kollektiven Ostfront des Westens und ist zynisch kalkuliert, um das ukrainische Kanonenfutter einigermaßen warm und bereit zu halten, noch ein wenig länger selbstmörderisch zu kämpfen, während nach einer militärischen oder politischen Lösung oder beidem für einen vorweggenommenen, offensichtlich schiefgegangenen Blitzkrieg gesucht wird.

Das Ausmaß dieses Unterfangens wurde von der pathetischen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, die zweifellos alles ist, was Andrej Martjanow von sich behauptet, und wahrscheinlich noch mehr, so umrissen: „Deutschland unterstützt die Ukraine mit umfangreichen Hilfslieferungen für den bevorstehenden Winter. Es würden Generatoren, Heizungen und Pumpen, aber auch Sanitärcontainer, Zelte und Decken geliefert.“

Eine frühere Version finden Sie hier:

Und auch dies, wobei Annalenas Vorgänger Reichsleiter Dr. Robert Ley bei einer früheren Sammelaktion für die Front die Ehre gab:

Im Zusammenhang mit diesen „humanitären“ Bemühungen kann der Vatikan natürlich nicht zurückbleiben. So hat er angekündigt, dass sein „Wohltätigkeitsbüro eine Sammelaktion für Thermohemden für die Menschen in der Ukraine durchführt, die inmitten des Krieges mit einer Energiekrise konfrontiert sind“. Der Heilige Vater, der sich keinen Fototermin entgehen ließ, besuchte selbst die Helfer, um ihnen seinen Segen und seine Ermutigung zu geben, während sein unierter Kleriker Wjatscheslaw Grynewytsch vom ukrainischen Zweig der Caritas um Unterstützung für die humanitäre Aktion warb.

Inmitten dieser rührenden Manifestationen des Wohlwollens des Heiligen Stuhls verschließt das Europa, das historisch gesehen das geistige Revier des Vatikans war, nun den ukrainischen Flüchtlingen den Zugang, die sich wahnhaft vorstellen, dass der Winter in den „stabilen und wohlhabenden“ europäischen Ländern für sie wärmer sein könnte. Sie täten gut daran, sich dieses Märchen von ihren europäischen Kontakten, sofern sie welche haben, bestätigen zu lassen, bevor sie sich in diesem Winter auf den Weg machen, um im Westen eine warme Zuflucht zu suchen. Die weitverbreitete Weigerung Europas, noch mehr ukrainische Schutzsuchende aufzunehmen, deutet außerdem darauf hin, dass die heutigen Europäer trotz aller humanitären Beteuerungen des Vatikans nicht allzu sehr darauf erpicht sind, die Aufforderung Christi zu erfüllen: „Wenn sie dir dein Hemd nehmen wollen, gib ihnen auch deinen [warmen Winter-]Mantel“.

Das europäische Winterhilfstheater ist in Wirklichkeit eine Wiederholung ähnlicher Sammelaktionen, die von den deutschen Behörden organisiert wurden, um das Elend der an der Ostfront festsitzenden Nazi-Truppen zu lindern. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass sich die Winterhilfe damals an die eigenen Soldaten richtete, von denen viele, wenn nicht sogar die meisten, bereitwillige Unterstützer oder zumindest passive Teilnehmer des letztlich katastrophalen Ostfrontfeldzugs waren. Wie das Propagandaplakat der Nazis richtig feststellt, handelte es sich um ein „Volk, das sich selbst hilft“. Das wäre nur recht und billig, wenn die Deutschen zu Hause bereit wären, zitternd ihre eigenen Wintersocken und Mäntel zu verschenken, um die SS-Grenadiere im Osten warm zu halten. Im vorliegenden Fall ist der Zweck der Hilfsaktion jedoch ein ganz anderer. Es geht nicht darum, den eigenen Leuten oder überhaupt jemandem aus Nächstenliebe zu helfen, in diesem Fall den ahnungslosen Ukrainern. Was die entbehrliche ukrainische Zivilbevölkerung betrifft, so soll sie befriedet werden, indem ihre Toleranzschwelle für unnötige Entbehrungen erhöht wird, und im Falle der Kanonenfutter-Soldaten sollen sie motiviert werden, die sinnlosen Kämpfe in etwas größerem Komfort noch ein wenig länger zu ertragen, um dummerweise noch mehr Leben zu verschwenden.

Der Zynismus dieser vorgetäuschten humanitären Kampagne, an der sich alle großen Institutionen des kollektiven Westens, einschließlich des Vatikans, beteiligen, ist erschreckend.