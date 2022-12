Die geschmacklose Weihnachtsbotschaft kommt dieses Jahr aus Kanada

Theresa Tam, Kanadas führende Infektionsexpertin, postete in den sozialen Medien eine verblüffende Weihnachtsbotschaft, die an einem Tag mehr als eine Million Mal aufgerufen wurde und dabei haben sie haben einen weiteren neuen Tiefpunkt erreicht.

In dem Video ruft Tam angeblich am Nordpol an und bekommt die Frau des Weihnachtsmanns an die Strippe. Sie teilt ihr mit, dass die Impfungen, einschließlich Auffrischungsimpfungen und Grippeimpfungen, auf dem neuesten Stand sind. „Wir fühlen uns gesünder als je zuvor“, sagt sie.

Nichts für schwache Nerven:

Parents and Caregivers, I had a great chat with Mrs. Claus about things we can do to make this a happy and healthy holiday season. Here’s the scoop from the #NorthPole: pic.twitter.com/pgKY5NPEyV