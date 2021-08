Bürger in Australien erleidet „Herzinfarkt“ nach Verhaftung wegen Nichttragens einer Gesichtsmaske

Auf Instagram sind schockierende Bilder eines älteren Mannes aufgetaucht, der in der australischen Stadt Brisbane von Polizeibeamten in Handschellen abgeführt wurde.

In Brisbane gilt derzeit eine strenge Abriegelung. Beim Verlassen des Hauses muss immer ein Mundschutz getragen werden. Obwohl der Mann eine Ausnahmegenehmigung mit sich führte, wurde er verhaftet, schreibt Rebel Media.

Er kooperierte, während sein Partner die Fragen der Polizei beantwortete, um zu verhindern, dass er abgeführt wurde. Daraufhin soll er einen Herzanfall erlitten haben, woraufhin die Polizei ihm die Handschellen abnahm.

I’ve lost faith in humanity.. elderly gentleman in Queensland was arrested for no mask (he has a mask exemption). He was walking in Brisbane Botanical Gardens. Due to the arrest the gentleman suffered a seizure and went into cardiac arrest.#EnoughIsEnough pic.twitter.com/oyrgXVI7sC