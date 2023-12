Bundesrichter ordnet Offenlegung von Jeffrey Epsteins „Klientenliste“ an und entsiegelt 180 geschwärzte Namen

Ein Bundesrichter hat die Offenlegung von Jeffrey Epsteins „Klientenliste“ angeordnet, indem er Dutzende Dokumente entsiegelte, die die Namen von 180 einflussreichen Personen enthüllen, die mit dem in Ungnade gefallenen Finanzier in Verbindung stehen.

Die Dokumente sollen die zuvor unkenntlich gemachten Namen von mehr als 180 Personen enthalten, die auf die eine oder andere Weise mit Epsteins Sexhandel in Verbindung stehen.

Zu den geschwärzten Namen gehören Mitarbeiter, Opfer, Ermittler und Journalisten, die über den Fall berichtet haben.

Einige Namen bleiben jedoch unter Verschluss, darunter die von minderjährigen Opfern, die nie öffentlich über den Fall gesprochen haben.

Ein weiterer Name, der unter Verschluss bleibt, ist der einer Person, die nach Ansicht des Richters von einem Journalisten fälschlicherweise als mutmaßlicher Täter identifiziert wurde.

Mindestens eine Person hat das Gericht gebeten, ihren Namen nicht zu veröffentlichen, da sie dadurch Gefahr laufen würde, körperlich verletzt zu werden.

Diejenigen, die mit Epsteins Sexhandel in Verbindung gebracht werden, sollten jedoch endlich in den Dokumenten genannt werden.

US-Bezirksrichterin Loretta Preska begründete dies am Montag in einer 51-seitigen Verfügung.

Die Anordnung erging im Kontext eines Prozesses aus dem Jahr 2015 zwischen Epsteins Anklägerin Virginia Roberts Giuffre und der ehemaligen Geliebten und Komplizin des verstorbenen Pädophilen, Ghislaine Maxwell.

Der Fall wurde 2017 abgeschlossen.

Bei Anhörungen in den Jahren 2021 und 2022 deutete der Richter jedoch an, dass die Namen nicht auf unbestimmte Zeit unter Verschluss bleiben würden.

Giuffre, die jetzt in ihren Dreißigern ist, behauptete, dass Epstein und Maxwell mit ihr Menschenhandel betrieben hätten, als sie 17 Jahre alt war.

Sie behauptete, sie sei von Epstein zu einflussreichen Eliten verschleppt und dort vergewaltigt worden.

Als einen dieser Vergewaltiger identifizierte Giuffre den britischen Prinzen Andrew.

Der britische König musste Giuffre eine nicht genannte Entschädigung zahlen, die in die Millionen gehen soll.

Einige der Namen wurden in einigen Dokumenten zurückgehalten, gehören aber zu Personen, die entweder öffentlich über ihre Verbindung zu Epstein gesprochen haben, bereits in anderen Gerichtsdokumenten oder in Maxwells Prozess identifiziert wurden.

Die Anordnung beinhaltete einen zweiwöchigen Aufschub, um allen Personen, deren Namen offengelegt wurden, Zeit zu geben, Berufung einzulegen.

Zu den weiteren Dokumenten, die in dem Fall bereits freigegeben wurden, gehören Teile der Aussage von Rinaldo Rizzo, einem ehemaligen Privatkoch des Hedgefonds-Managers Glenn Dubin, aus dem Jahr 2016.

Rizzo behauptete, Epstein und Maxwell hätten Dubin mit einem verwirrten 15-jährigen schwedischen Mädchen besucht.

Epstein starb 2019 in einer Gefängniszelle in Manhattan, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels wartete.

Sein Tod wurde als Selbstmord eingestuft.

Epstein beging keinen Selbstmord.

Das bestätigten Bundesermittler in einem 128-seitigen Bericht, der im Juni veröffentlicht wurde.

Epstein, der in Florida wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden war, starb im Metropolitan Correctional Center in New York.

Der Bericht stellte zwar Versäumnisse der Gefängnisbehörde und ihres Personals fest, fand aber keine Beweise, die der Einstufung von Epsteins Tod als Selbstmord widersprechen.

„Während das OIG (Office of the Inspector General) zu dem Schluss kam, dass das Personal des MCC New York erhebliche Versäumnisse begangen hatte, fanden wir keine Beweise, die die Schlussfolgerung des FBI widerlegten, dass es kein Verbrechen im Zusammenhang mit Epsteins Tod gab“, heißt es in dem Bericht.

„Wir haben zum Beispiel keine Beweise dafür gefunden, dass sich während des relevanten Zeitraums andere Personen als die Häftlinge, die in den ihnen zugewiesenen Zellen eingesperrt waren, im SHU-Bereich aufgehalten haben, in dem Epstein untergebracht war“.

Maxwell verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe wegen Sexhandels.

Trotz ihrer Verurteilung weigerte sich die Staatsanwaltschaft, bekannt zu geben, an wen Maxwell und Epstein Mädchen verkauften.

Der Kampf um die Herausgabe der Namen von Epsteins Kunden und der Personen, die mit seinem Privatjet reisten, ist weiterhin nicht beendet.

Die Frage der Flugprotokolle spitzte sich letzte Woche im Kongress zu, wie Slay News berichtete.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat warfen den Demokraten vor, bei ihren Forderungen nach den Dokumenten zu „mauern“.