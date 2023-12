Paul Craig Roberts

Es ist paradox, dass Jack Smith, der meiner Meinung nach weniger Integrität besitzt als der berüchtigte stalinistische Ankläger Andrei Vyshinsky, der Stalins Schauprozesse gegen die Bolschewiki leitete, zum Direktor des Büros für öffentliche Integrität des Justizministeriums (sic) ernannt wurde. Vielleicht erkannte Merrick Garland, der schlechteste Generalstaatsanwalt in der Geschichte der Vereinigten Staaten, Smiths mangelndes Interesse an Gerechtigkeit und hetzte Jack Smith gegen Präsident Trump und Trump-Anhänger, die an der Trump-Kundgebung teilnahmen, die von den Hurenmedien und der Demokratischen Partei als „Aufstand“ bezeichnet wurde.

Smith wurde verurteilt, weil er das Gesetz absichtlich falsch anwandte, um unschuldige Menschen zu einem Deal zu zwingen, indem er ihnen 20 Jahre Gefängnis androhte. Mit anderen Worten, er zwang Menschen durch vorsätzlichen Rechtsmissbrauch dazu, sich selbst zu belasten, indem sie sich selbst belasteten, was ein „plea bargain“ ist.

Bundesrichter Carl Nichols wies die Anklage gegen drei Angeklagte wegen Smiths unrechtmäßiger Anwendung des Rechts zurück. Dies führte zu einer Situation, in der der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten gestern ankündigte, sich mit der Klage der Angeklagten zu befassen, dass Jack Smith das Gesetz zur Manipulation von Beweisen unrechtmäßig angewandt habe, um Trump-Unterstützer zu verfolgen und sie zu zwingen, sich selbst zu belasten, um eine 20-jährige Haftstrafe zu vermeiden. Der Druck, den Smith auf einen der Angeklagten, Matthew Perna, ausübte, führte dazu, dass dieser Selbstmord beging. Meiner Meinung nach sollte Jack Smith wegen Mordes angeklagt werden.

Verteidiger Joseph McBride sagte, dass der Rechtsmissbrauch des Justizministeriums „in Korruption und politischem Hass wurzelt“.

Verteidiger William Shipley prophezeite, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, den Fall anzunehmen, den Prozess gegen Trump beenden werde: „Die heutige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Berufung im Fall 1512 ‚Behinderung eines offiziellen Verfahrens‘ anzunehmen, bedeutet, dass der Fall Trump D.C. nicht vor Gericht kommen wird“.

Nach der Weigerung des Obersten Gerichtshofs, sich mit der eindeutig unrechtmäßigen Verurteilung von Derek Chauvin zu befassen, habe ich nicht so viel Vertrauen wie Shipley in das Interesse des Obersten Gerichtshofs an Gerechtigkeit. Aber ich hoffe, dass Shipley Recht hat, denn das Ergebnis wird die Freilassung von Hunderten unschuldiger Amerikaner sein, die meiner Meinung nach vorsätzlich zu Unrecht von einem völlig korrupten Justizministerium verurteilt wurden.