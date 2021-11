Cancel Culture: Die Neuerschaffung der Regierung

Von Kathleen Marquardt

Übersetzung©: Andreas Ungerer

5. November 2021, American Policy Center

Die meisten Menschen, die wach und sich der Agenda 21/Nachhaltige Entwicklung bewußt sind, wissen darüber Bescheid, was sie ist und wie sie zum Bundesgesetz wurde, ohne daß die Menschen oder ihre „repräsentativen“ Regierungsvertreter im Kongreß jemals darüber abgestimmt hätten. Und viele wissen sogar, daß die Agenda 21 bis in die kleinsten Behörden Amerikas vorgedrungen ist, da der President’s Council on Sustainable Development* [Rat für nachhaltige Entwicklung des Präsidenten] genutzt wird, um lokale und bundesstaatliche Politiker mit Subventionsgeldern zu „kaufen“, die mit Ketten aus Titan versehen sind.

Was jedoch nur wenige wissen ist, daß Clinton gleichzeitig ein Zwillingsprogramm ins Leben gerufen hat, das auch Vizepräsident Al Gore in die Tat umsetzen sollte. Hierbei handelte es sich um die National