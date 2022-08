CDC lässt Quarantäne und Abstandsregeln fallen, während 1,3 Millionen COVID-Impfschäden an VAERS gemeldet wurden und Todesfälle weiter steigen

Anmerkung des Herausgebers: In früheren wöchentlichen VAERS-Updates konzentrierte sich The Defender in den Abschnitten, in denen die Meldungen nach Altersgruppen und Arten von Zwischenfällen aufgeschlüsselt sind, ausschließlich auf Meldungen aus den USA. Durch den Ausschluss ausländischer Meldungen aus diesen Kategorien werden jedoch Tausende von Impfstoffverletzungen, die dem System gemeldet wurden, nicht berücksichtigt, so dass diese Abschnitte nun alle – US-amerikanische und ausländische – Meldungen enthalten, die VAERS in den angegebenen Kategorien übermittelt wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 5. August 2022 insgesamt 1.379.438 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg von 7 964 unerwünschten Ereignissen gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 30.162 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 181 gegenüber der Vorwoche – und 251.075 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.959 gegenüber der Vorwoche.

Von den 30.162 gemeldeten Todesfällen werden 19.462 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 8.038 Fälle Moderna, 2.613 Fälle Johnson & Johnson (J&J), und für Novavax wurden noch keine Fälle gemeldet.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 5. August 2022 854.084 unerwünschte Ereignisse, darunter 13.972 Todesfälle und 87.488 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 5. August gemeldeten 13.972 Todesfällen in den USA traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 54 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 3. August 604 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 357 Millionen Dosen von Pfizer, 228 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 5. August 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

2.975 unerwünschte Ereignisse, darunter 140 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 5 gemeldete Todesfälle.

4 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor man die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

20 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

38 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 5. August 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

13.364 unerwünschte Ereignisse, darunter 620 als schwerwiegend eingestufte und 22 gemeldete Todesfälle.

45 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

64 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

169 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 5. August 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

32.945 unerwünschte Ereignisse, darunter 4.189 als schwerwiegend eingestufte und 118 gemeldete Todesfälle.

Nach Angaben der CDC umfassen die der Öffentlichkeit zugänglichen VAERS-Daten nur die Daten der Erstmeldung an VAERS. Aktualisierte Daten, die Daten aus medizinischen Aufzeichnungen und Korrekturen, die während der Nachuntersuchung gemeldet wurden, enthalten, werden von der Regierung für die Analyse verwendet. Aus zahlreichen Gründen, einschließlich der Datenkonsistenz, sind diese geänderten Daten jedoch nicht öffentlich zugänglich.“

268 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 94 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

1.304 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, von denen 650 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

298 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei 275 Fälle Pfizer zugeschrieben werden.

26 Fälle von posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 5. August 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

55 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 5. August meldeten 12.010 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 4.801 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 16.124 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 75 % auf Impfungen von Pfizer zurückgeführt, 23 % auf Moderna und 4 % auf J&J.

2 881 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 66 % der Fälle auf Pfizer, 20 % auf Moderna und 17 % auf J&J zurückgeführt wurden.

9.884 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

4.663 Berichte über Myokardinfarkte.

42.180 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 28.921 Berichte Pfizer, 9.445 Berichte Moderna und 3.754 Berichte J&J zugeschrieben.

23.535 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 17.890 Fälle Pfizer, 5.226 Fälle Moderna und 399 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

64 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 51 Fälle Pfizer, 12 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

493 Fälle von POTS, von denen 375 auf Pfizer, 109 auf Moderna und 21 auf J&J zurückgeführt werden.

Neue CDC-COVID-Anleitung hebt Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften auf

Die CDC hat am Donnerstag im Rahmen ihrer Bemühungen um eine Überarbeitung ihrer COVID-19-Leitlinien weitreichende neue Empfehlungen veröffentlicht.

„Dieser Leitfaden erkennt an, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, hilft uns aber auch, einen Punkt zu erreichen, an dem COVID-19 unser tägliches Leben nicht mehr ernsthaft stört“, sagte Greta Massetti von der CDC in einer Pressemitteilung.

Hier sind die wichtigsten Änderungen der CDC-Richtlinien:

Für Ungeimpfte gelten jetzt die gleichen Richtlinien wie für Geimpfte.

Diejenigen, die dem Virus ausgesetzt sind, müssen nicht mehr in Quarantäne gehen, unabhängig vom Impfstatus.

Schüler dürfen am Unterricht teilnehmen, auch wenn sie mit COVID-19 infiziert sind.

Ein sozialer Abstand von sechs Fuß wird nicht mehr empfohlen.

Die Ermittlung von Kontaktpersonen und routinemäßige Überwachungstests bei symptomatischen Personen werden in den meisten Bereichen nicht mehr empfohlen.

Nach Angaben der New York Times hat die CDC monatelang an den neuen Leitlinien gearbeitet, die auf früheren Leitlinien vom Februar aufbauen, in denen die Isolationszeiten für Personen, die mit COVID-19 infiziert sind, verkürzt wurden.

Die Behörde sagte, sie ändere ihre Richtlinien jetzt, weil „Impfungen und frühere Infektionen vielen Amerikanern einen gewissen Schutz gegen das Virus gewährt haben und Behandlungen, Impfstoffe und Auffrischungen zur Verfügung stehen, um das Risiko einer schweren Erkrankung zu verringern.“

Laut The National Law Review:

„Die Betonung der individuellen Verantwortung durch die CDC, die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften, die Aufhebung der Quarantäneempfehlungen und die Diskussion über das Tragen von Masken als individuelle Verantwortung sind gute Nachrichten für Arbeitgeber, die eine Lockerung der COVID-19-Anforderungen am Arbeitsplatz in Erwägung ziehen.

„Dies wird wahrscheinlich nicht das letzte sein, was wir von der CDC zu diesem Thema hören. Die CDC hat nämlich erklärt, dass sie beabsichtigt, spezifischere Leitlinien für Bereiche wie das Gesundheitswesen, das Zusammenleben und das Reisen herauszugeben.“

Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs bei Teenagern lässt 27 Tage nach der zweiten Dosis nach

Eine am 8. August in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie zeigt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech gegen symptomatische Infektionen bei Jugendlichen „im Laufe der Zeit rapide abnimmt“ und bereits 27 Tage nach der zweiten Dosis nachlässt.

Die Forscher analysierten die Daten von 503.776 COVID-19-Tests bei 2.948.538 Jugendlichen – im Alter von 12 bis 17 Jahren – in Brasilien vom 2. September 2021 bis zum 19. April 2022 und 127.168 Tests bei 404.673 Jugendlichen in Schottland vom 6. August 2021 bis zum 19. April 2022.

Die Studie zeigte, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs in beiden Ländern 27 Tage nach der zweiten Dosis abzunehmen begann und in Brasilien auf 5,9 % (95 % CI 2,2-9,4) und in Schottland auf 50,6 % (95 % CI 42,7-57,4) nach 98 Tagen nach der zweiten Dosis abfiel.

Während der Schutz vor symptomatischen COVID-19-Erkrankungen in beiden Ländern weniger als einen Monat nach der zweiten Dosis drastisch abnahm, blieb der Schutz vor schweren Erkrankungen – definiert als Krankenhausaufenthalt oder Tod innerhalb von 28 Tagen – in Brasilien von 28 Tagen bis 98 Tage und darüber hinaus bei über 80 %.

Die Autoren versuchten, den Schutz vor schweren Erkrankungen in Schottland zu bewerten, konnten dies jedoch nicht tun, da während des Studienzeitraums nur wenige Fälle von schweren COVID-19-Erkrankungen bei Jugendlichen in Schottland gemeldet wurden.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass zwei Dosen nicht ausreichen, um den Schutz vor symptomatischen Erkrankungen bei Jugendlichen aufrechtzuerhalten, und empfahlen weitere Untersuchungen zur Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen.

Studie zeigt verblüffende Verbindung zwischen Pfizer-Impfstoff und Myokarditis bei Jugendlichen

Eine Preprint-Studie, die während der nationalen COVID-19-Impfkampagne in Thailand durchgeführt wurde, zeigte einen Zusammenhang zwischen Myokarditis und dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech, den ein Arzt als „verblüffend“ bezeichnete.

In der Studie wurden 301 Teilnehmer im Alter von 13 bis 18 Jahren untersucht, die nach der ersten Impfdosis gesund und ohne auffällige Symptome waren. Teilnehmer mit einer Vorgeschichte von Kardiomyopathie, tuberkulöser Perikarditis oder konstriktiver Perikarditis und schweren allergischen Reaktionen auf den COVID-19-Impfstoff wurden von der Studie ausgeschlossen.

Die Forscher stellten fest, dass 18 % der 301 untersuchten Jugendlichen nach der zweiten Pfizer-Dosis ein abnormales Elektrokardiogramm (EKG) aufwiesen, 3,5 % der Männer entwickelten eine Myoperikarditis oder subklinische Myokarditis, zwei wurden ins Krankenhaus eingeliefert und einer wurde wegen Herzproblemen auf der Intensivstation behandelt.

Zu den während der Studie beobachteten kardiovaskulären Nebenwirkungen gehörten Tachykardie (7,64 %), Kurzatmigkeit (6,64 %), Herzklopfen (4,32 %), Brustschmerzen (4,32 %) und Bluthochdruck (3,99 %).

Vierundfünfzig Jugendliche hatten nach der Impfung abnorme Elektrokardiogramme, drei Patienten hatten einen minimalen Perikarderguss mit Befunden, die mit einer subakuten Myoperikarditis vereinbar waren, und sechs Patienten hatten einen Mitralklappenprolaps.

Alle Patienten waren männlich und hatten abnorme Elektrokardiogramme, insbesondere Sinustachykardie. Laut den Forschern war der klinische Verlauf in allen Fällen mild.

Militär verwendet „Comirnaty“-Impfstoff, der in einer nicht von der FDA zugelassenen Einrichtung hergestellt wurde

In einem Exklusivinterview mit The Defender hat ein Angehöriger der US-Küstenwache (USCG) behauptet, dass das US-Verteidigungsministerium (DOD) COVID-19-Impfstoffe aus Fläschchen des Pfizer-Impfstoffs Comirnaty verabreicht, die nicht in einer von der FDA zugelassenen Anlage hergestellt wurden.

Leutnant Chad R. Coppin hat in einer Erklärung vom 30. Juli, die er Senator Ron Johnson (R-Wis.) unter Androhung von Meineid vorgelegt hat, seine persönlichen Nachforschungen über die Verfügbarkeit und Herkunft von mit Comirnaty gekennzeichneten COVID-19-Impfstofffläschchen in US-Militäreinrichtungen detailliert beschrieben.

Coppin gab seine Bedenken in einem Interview mit The Defender weiter, ebenso wie Holly Freincle, die Ehefrau eines in Fort Detrick, Maryland, stationierten Angehörigen der US-Streitkräfte, die Coppins Behauptungen bestätigte, dass mit Comirnaty gekennzeichnete Impfstofffläschchen in Militäreinrichtungen auftauchen.

Bisher hat das Verteidigungsministerium behauptet, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech, der im Rahmen einer Notfallgenehmigung verabreicht wird, mit dem vollständig lizenzierten Impfstoff Comirnaty von Pfizer austauschbar“ sei – der bis vor kurzem in Militäreinrichtungen angeblich nicht erhältlich war.

In seiner Erklärung vom 30. Juli berichtete Coppin, der seit März 2002 bei der USCG dient, dass der „Comirnaty“-Impfstoff nach einer langen Zeit der Nichtverfügbarkeit seit Juni in den US-Militäreinrichtungen erhältlich ist.