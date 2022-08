US-Behörde CDC entfernt heimlich wichtige Passage über mRNA-Impfstoffe von der Website

Bis vor kurzem hieß es auf der Website des CDC, des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt der USA, dass die mRNA und das Spike-Protein nach der Corona-Impfung „nicht lange im Körper bleiben“. Hier im Archiv zu finden.

„Unsere Zellen bauen die mRNA aus diesen Impfstoffen ab und scheiden sie innerhalb weniger Tage nach der Impfung wieder ab. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Spike-Protein, wie auch andere Proteine, die unser Körper herstellt, bis zu mehreren Wochen im Körper verbleibt“, heißt es auf der Website der Agentur.

Dieser Abschnitt ist plötzlich verschwunden. Es scheint, dass die CDC diesen Abschnitt von ihrer Website entfernt hat. Hier die aktuelle Webseite.

Unten auf der Website gibt es jedoch noch einen anklickbaren Link mit dem Titel „Wie lange bleiben mRNA und Spike-Proteine im Körper“, der auf Nebraska Medicine verweist. Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie die Meldung, dass die CDC nicht für die Richtigkeit einer nicht-bundesstaatlichen Website garantieren kann.

Zwei weitere „Fakten“ über die mRNA-Impfstoffe sind immer noch auf der CDC-Website zu finden, aber die Frage ist, für wie lange diese „Fakten“ online sind: Sie können bei anderen kein Covid oder andere Krankheiten verursachen und sie können unsere DNA nicht beeinflussen.

