CEO von Pfizer greift wieder einmal diejenigen an, die es wagen, den experimentellen Impfstoff infrage zu stellen: „Sie kosten buchstäblich Leben… Sie sind Kriminelle“ – (VIDEO)

Bereits im November hatte der CEO von Pfizer, Albert Bourla, in einem Interview mit dem CEO des Atlantic Council, Frederick Kempe, seine grenzenlose Verachtung für diejenigen gezeigt, die es wagen, das Narrativ rund um die experimentellen Covid-Impfstoffe in Frage zu stellen, indem er Impfskeptiker als Kriminelle“ bezeichnete.

Jeder, der sich der Verbreitung so genannter „Fehlinformationen“ schuldig macht, sollte als ungesetzliches Mitglied der Gesellschaft betrachtet werden. Damit impliziert er, nicht gerade subtil, dass Andersdenkende mit Gefängnis und/oder anderen außergerichtlichen Strafen belegt werden müssen.

In einem kürzlich geführten Interview mit CBC wiederholte Bourla seine früheren Äußerungen. Als er direkt nach den Gründen für diesen extremen Vergleich gefragt wurde, konnte Bourla seine Verachtung wieder einmal nicht zurückhalten.

„Ich habe gehört, wie Sie diejenigen, die absichtlich mit Fehlinformationen hausieren gehen, als Kriminelle bezeichnet haben. Ist das etwas, zu dem Sie stehen? Ist das etwas, an das Sie glauben?“, fragte Interviewer Andrew Chang.

Es überrascht nicht, dass Bourla sofort seine früheren Aussagen bekräftigt und hinzufügt, dass er glaubt, dass das Verbrechen, das frei denkende Menschen begangen haben, einem Mord gleichkommt.

Sie wissen, dass das, was sie sagen, eine Lüge ist.“…. „Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Dieser Größenwahnsinnige nennt sogar einen konkreten Fall von angeblicher „Fehlinformation“, in dem ein Mann den Tod seiner Frau nach der Impfung – die er dazu überredet hatte, sich impfen zu lassen – als Warnung an andere nutzte, die Risiken der experimentellen Impfung zu bedenken, anstatt sie einfach blindlings zu nehmen, weil „Experten“ wie Fauci und Bourla dies sagten.

Ist der besorgte Mann, der seine Frau verloren hat, ein Krimineller? Oder ist der Mann, der diese experimentellen Impfstoffe vorantreibt, während er von der Hand in den Mund profitiert und einen Berg von Warnsignalen ignoriert, derjenige, der die Verbrechen begeht?

Laut Bourla sollte die tragische Geschichte des Mannes über seine Frau einfach vergessen werden, ein Leben ist nichts im Vergleich zu der nicht nachweisbaren Anzahl von Menschen, die gestorben sind, weil sie den Impfstoff nicht genommen haben, was er als sehr hoch einstuft.

„Das sind also Kriminelle“, schließt Bourla.

„Wenn wir nur ein Leben retten, ist es das wert“ – das war nie der Fall.

Pfizer CEO Albert Bourla about why he calls people who spread vaccine misinformation ‘criminals.’ pic.twitter.com/SdokP8WzRy