Am 13. Juni 2021 kann das Schweizervolk über das Covid-19-Gesetz abstimmen. Eine Annahme dieses Gesetzes würde die Selbstbestimmung der Schweizer massiv einschränken. Das Covid-19-Gesetz bringt beispielsweise Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte mit sich. Das stellt eine Verletzung der Grundrechte dar, wie sie in Artikel 8 und Artikel 10 der Schweizer Bundesverfassung festgehalten sind. Hören Sie mehr dazu in dieser Sendung.