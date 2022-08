Chang: China bereitet sich auf einen Krieg vor

Letzten Monat erzählte mir ein chinesischer Unternehmer, der medizinische Geräte für Verbraucher herstellt, dass lokale Beamte von ihm verlangt hätten, seine Produktionslinien in China umzustellen, damit sie Artikel für das Militär herstellen können. Kader der Kommunistischen Partei, so sagte er, erteilten ähnliche Befehle an andere Hersteller.

Außerdem sagen chinesische Akademiker insgeheim, dass die anhaltende Ausweisung ausländischer Kollegen von Chinas Universitäten eine Vorbereitung auf Feindseligkeiten zu sein scheint.

Die Volksrepublik China bereitet sich auf einen Krieg vor, und sie versucht nicht, ihre Bemühungen zu verbergen. Mit den am ersten Tag des vergangenen Jahres in Kraft getretenen Änderungen des nationalen Verteidigungsgesetzes werden Befugnisse von zivilen auf militärische Beamte übertragen.

Im Allgemeinen wird die Rolle des Staatsrats der Zentralregierung durch die Verlagerung von Befugnissen auf die Zentrale Militärkommission der Kommunistischen Partei (CMC) eingeschränkt. Insbesondere wird der Staatsrat nicht mehr die Mobilisierung der Volksbefreiungsarmee überwachen.

Wie Zeng Zhiping von der Soochow-Universität gegenüber der South China Morning Post in Hongkong erklärte,

Der CMC ist nun formell für die Festlegung der nationalen Verteidigungspolitik und -grundsätze zuständig, während der Staatsrat lediglich eine Durchführungsbehörde zur Unterstützung des Militärs ist.

In gewisser Weise waren diese Änderungen nur Augenwischerei. „Die jüngsten Änderungen des chinesischen Verteidigungsgesetzes, die die Befugnisse des Staatsrats beschneiden, sind größtenteils politisches Getue“, erklärte mir Richard Fisher vom International Assessment and Strategy Center in Virginia kurz nach Inkrafttreten der Änderungen. „Die Kommunistische Partei Chinas und insbesondere der ihr unterstellte CMC hatten schon immer die oberste Entscheidungsgewalt in Bezug auf Krieg und Frieden“.

Warum interessieren uns dann die Änderungen des nationalen Verteidigungsgesetzes?

Die Änderungen, so Fisher, „deuten auf Chinas Bestreben hin, ein ‚gesamtes Volk‘ militärisch zu mobilisieren, um Kriege zu führen, und geben dem CMC die formale Macht, die zukünftigen chinesischen Fähigkeiten für globale militärische Interventionen zu kontrollieren.“

Das überarbeitete Nationale Verteidigungsgesetz verkörpert auch das Konzept, dass jeder an der nationalen Verteidigung beteiligt sein sollte“, berichtet die Global Times der Kommunistischen Partei und fasst die Worte eines ungenannten CMC-Beamten zusammen. „Alle nationalen Organisationen, Streitkräfte, politischen Parteien, zivilen Gruppen, Unternehmen, sozialen Organisationen und andere Organisationen sollten die Entwicklung der Landesverteidigung unterstützen und sich daran beteiligen, die Aufgaben der Landesverteidigung erfüllen und die Aufgaben der Landesverteidigung gemäß dem Gesetz ausführen.

Wie Fisher diesen Monat gegenüber 19FortyFive erklärte: „Seit 40 Jahren bereitet sich die Kommunistische Partei Chinas auf einen brutalen Krieg vor, und jetzt beschleunigt die herrschende Organisation ihre Pläne.“

Die Partei überlässt nichts dem Zufall, während sie sich auf den Kampf vorbereitet. Im März erließ die Zentrale Organisationsabteilung eine interne Richtlinie, die es den Ehepartnern und Kindern von Ministerialbeamten verbietet, ausländische Immobilien oder im Ausland registrierte Aktien zu besitzen. Das Verbot scheint auch für diese Beamten selbst zu gelten, da es Berichte über den Verkauf von Auslandsvermögen gibt. Außerdem dürfen diese Beamten und ihre unmittelbaren Familienangehörigen nur unter bestimmten Umständen Konten bei Finanzinstituten in Übersee eröffnen.

Die Richtlinie, die kurz nach der Verhängung von Sanktionen gegen russische Beamte wegen der „besonderen Militäroperation“ in der Ukraine erlassen wurde, soll offenbar dazu dienen, chinesische Beamte vor Sanktionen zu schützen.

J-10 Fighter.

Außerdem versucht die Zentralregierung, sich vor Sanktionen zu schützen. Am 22. April trafen sich Beamte des Finanzministeriums und der Zentralbank mit Vertretern von Dutzenden von Banken, darunter auch HSBC, um zu erörtern, was Peking im Falle der Verhängung von Strafmaßnahmen gegen China tun könnte.

Die Abhaltung der „Krisensitzung“, über die die Financial Times berichtet, ist ominös.

Die Beamten und Teilnehmer nannten keine konkreten Szenarien, aber ein möglicher Auslöser für derartige Sanktionen könnte eine chinesische Invasion in Taiwan sein“, so die FT.

Die Tatsache, dass chinesische Beamte das Treffen abhielten, ist ein klarer Hinweis darauf, dass Peking kriegerische Handlungen plant.

„Seid bereit für die Schlacht.“ So fasste die South China Morning Post aus Hongkong den ersten Befehl des chinesischen Machthabers Xi Jinping an das Militär im Jahr 2019 zusammen. Im Januar dieses Jahres hielt er vor der CMC eine große Rede zur Kriegsvorbereitung, die anschließend landesweit ausgestrahlt wurde.

Ausländische Analysten diskutieren darüber, ob China in absehbarer Zeit in einen Krieg ziehen wird. Das chinesische politische System ist im Laufe der Zeit weniger transparent geworden, sodass nicht klar ist, was die Führungsspitze denkt.

Bild des J-20 Kampfflugzeugs. Bildnachweis: Chinesisches Internet.

Doch es ist klar, was die hochrangigen Führer tatsächlich tun. Sie bereiten ihre Truppen auf einen weiteren Vorstoß unterhalb der tatsächlichen Kontrolllinie in Ladakh vor und bereiten sich darauf vor, weiteres indisches Territorium im Himalaja zu erobern. Im November letzten Jahres und im Juni dieses Jahres versuchten sie erneut, die Versorgung eines philippinischen Außenpostens am Second Thomas Shoal im Südchinesischen Meer zu blockieren. Ende Juli befahlen sie vier Schiffen, in Japans Hoheitsgewässer um die umstrittenen, aber von Japan kontrollierten Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer einzudringen. In der Umgebung Taiwans kommt es immer wieder zu Provokationen, darunter Anfang Februar zu einer Verletzung des souveränen Luftraums der Insel.

Und noch etwas ist unübersehbar: Xi und führende Politiker bereiten Chinas Bürger auf einen Krieg vor.

Die Kriegsübungen machen es deutlich: China bereitet sich auf eine Invasion Taiwans vor.

Gordon G. Chang, Redakteur bei 19FortyFive, ist der Autor von The Coming Collapse of China und The Great U.S.-China Tech War. Folgen Sie ihm auf Twitter @GordonGChang.