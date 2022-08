Lebensversicherer sehen sich mit einem steilen Anstieg der Sterblichkeit konfrontiert: „Es ist erstaunlich“.

Zu Beginn dieses Jahres schlug Scott Davison, CEO des Lebensversicherers OneAmerica, wegen der stark gestiegenen Zahl von Todesfällen unter Berufstätigen Alarm. Die Zahl der Todesfälle war um nicht weniger als 40 Prozent gestiegen.

Er deutete an, dass auch andere Lebensversicherer betroffen sind. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm es ist: Eine Katastrophe, die sich alle 200 Jahre ereignet, würde zu einem Anstieg von 10 % führen. Vierzig Prozent sind einfach bemerkenswert, so Davison. Bemerkenswert ist auch, dass er sagte, der Impfstoff könnte der Schuldige sein.

In der von Del Bigtree moderierten Sendung The Highwire wurden Zahlen von anderen Lebensversicherern gezeigt. Die Metropolitan Group hat im Jahr 2021 genauso viel ausgezahlt wie im Jahr 2020. Und das, obwohl man eigentlich einen Rückgang erwarten würde. Schließlich war der „Impfstoff“ der Ausweg.

MassMutual stieg von 2,65 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf etwa 3,1 Milliarden Dollar im Jahr 2021. New York Life Group von 2,75 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 3,1 Milliarden Dollar im darauf folgenden Jahr. Die Prudential of America Group zahlte im Jahr 2020 etwas mehr als 3 Milliarden Dollar und im Jahr 2021 etwa 3,4 Milliarden Dollar aus.

Zu guter Letzt stieg die Northwestern Mutual Group von 5 Milliarden Dollar auf satte 6 Milliarden Dollar. „Eine Milliarde Dollar mehr als in dem Jahr, in dem wir eine vermeintlich tödliche Pandemie hatten“, sagte er. Die Abhilfemaßnahme ist im Gange. Jetzt wird eine Milliarde Dollar mehr ausgezahlt als in jenem Jahr. Es ist wirklich erstaunlich“, antwortete Del Bigtree.

Die New York Life Group zahlte über 30 Prozent mehr aus, die Northwestern Mutual Group 35 Prozent, MassMutual fast 45 Prozent, die Prudential of America Group fast 20 Prozent und die Metropolitan Group 25 Prozent.