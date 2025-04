ChatGPT rettet die Welt

Todd Hayen

Oh je, was, ich soll mir Sorgen machen? Worüber müssen wir uns denn Sorgen machen? Die Welt steht am Rande der Zerstörung, wir können jeden Moment in den Dritten Weltkrieg eintreten, die Wirtschaft bricht wegen der bösen Zölle des Orangenmannes zusammen, der böse KGB-Mann in Russland (auch bekannt als Sowjetunion) steht kurz davor, in Europa einzumarschieren, weil er und der Orangenmann in einer übernatürlichen Bruderliebe verstrickt sind.

Zelenskyy ist der neue Held der Welt, weil er es in der Debatte mit dem Orangenmann aufnimmt, mit seinem Augenrollen und seiner schlampenhaften Körpersprache. Wir sind dem Untergang geweiht!

Nein! Ruft ChatGPT an, damit es alles für uns klärt! Er/Sie/Es kennt die Antworten! Es kann jede Frage beantworten, die wir ihm stellen! Genau wie Gott es für uns getan hat, kann ChatGPT es jetzt tun! Alles Wissen, alle Weisheit, alle Perfektion! Problem gelöst!

Obwohl ich mir sicher bin, dass all das inzwischen in der verschwommenen und durchsichtigen Vergangenheit verblasst ist, war es damals in den sozialen Medien ein alltäglicher Anblick, wie Menschen das Loblied auf ChatGPT und seine Sichtweise des Zelenskyy/Trump/Vance-Debakels sangen, das nun schon lange Geschichte ist. Aufgeregte Kommentare wie: „Sie haben die ganze Sache durch ChatGPT laufen lassen, und es hat eindeutig gesagt, dass Trump ein unverbesserlicher Tyrann und Zelenskyy ein vollendeter Held ist!!!“ Es war, als hätte jemand Jesus selbst heraufbeschworen, um seine Meinung zu der Debatte zu hören. Wie schön.

Zunächst einmal bezweifle ich ernsthaft, dass das gesamte Interview in das große KI-Orakel eingegeben wurde. Und selbst wenn, wäre es nur eine Transkription ohne visuelle Hinweise, die in die Analyse einfließen könnten – die Körpersprache aller Beteiligten wäre ziemlich wichtig, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Auch der Tonfall hätte einen Einfluss auf einige sehr wichtige Elemente im Verhalten der Teilnehmer. Und wer traut schon einer Computer-KI zu, das menschliche Verhalten und den Charakter zu beurteilen? Ich würde das ganz sicher nicht tun. Was für eine völlig beschissene Idee.

Aber es ist so typisch, nicht wahr? Wenn man bedenkt, dass diese Leute die Idee teilen, dass Trump ein böser Tyrann ist, gibt es keinen besseren Weg, um ihre ziemlich verrückte Wahrnehmung von Trumps Verhalten zu überprüfen, als mit einer beschissenen KI, die nicht einmal die richtigen oder vollständigen Informationen erhält, um eine Einschätzung zu treffen.

Versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass ChatGPT brillant ist (ich habe jetzt Grok 3 entdeckt, von dem ich noch mehr beeindruckt bin), aber ich würde niemals auf ein System zurückgreifen, das so leicht manipuliert werden kann, dass es voreingenommene Antworten gibt (man muss es nur so programmieren, dass es Trump hasst, und schon ist es fertig). Außerdem – wie könnte sich jemand mit gesundem Verstand auf einen Computer verlassen, der ihm sagt, wer ein Tyrann ist und wer nicht? Jeder, der das tut, scheint seine Menschlichkeit ein wenig verloren zu haben.

Das alles bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass die ganze KI-Chatbot-Sache das erste Stück Technologie sein wird, das erfolgreich zerstört, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, dass es die physischen Roboter sind, die die Welt beenden werden – die Terminator-Typen mit ihrer physischen Stärke und ihrer Fähigkeit, durch Wände zu gehen, über Gebäude zu springen und alles zu töten, mit dem sie in Kontakt kommen. Das wird das Ende sein. Vielleicht ist daran etwas Wahres dran, aber überlegene Körperlichkeit kann mit größeren Waffen, stärkerer Verteidigung und vielleicht sogar mit einem klügeren Verstand bekämpft werden.

Ein Computer, der mit der Art und Weise konkurriert, wie wir Worte zusammensetzen, führt die bei weitem mächtigste Waffe – die Feder ist stärker als das Schwert, wie man sagt. Es ist der Verlust des Verstandes, der Verlust des Denkens und der Verlust der Kommunikation durch das geschriebene Wort, der uns schneller töten wird als ein Bazillus. Die Chatbots, die schneller recherchieren können als das Licht, die schneller mit detaillierten Fakten aufwarten, als sie sie eintippen können, und die tatsächlich ein Gespräch mit Ihnen führen, werden den menschlichen Verstand im Laufe der Zeit obsolet machen – und das wahrscheinlich schon in sehr kurzer Zeit.

Ich denke, das wird schneller gehen als der Verlust unserer Seele, die auch durch KI in der Kunst und Musik und durch eine Fülle anderer technologischer Errungenschaften beeinträchtigt wird. Der Verlust des menschlichen Geistes und der menschlichen intellektuellen Fähigkeiten durch Chatbots wird, so glaube ich, für unser Bewusstsein ein langsamer Tod sein – und wahrscheinlich ein ziemlich schmerzhafter. Langfristig wird es aber schnell gehen.

Bald werden alle Arten des Schreibens den Bots überlassen werden. Nicht nur Sachbücher (die natürlich als erstes verschwinden werden), sondern auch Belletristik. Alle Stile werden künstlich sein. (Ich bin sicher, dass wir als Nächstes Romane sehen werden, die „im Stil von“ geschrieben sind.) Zuerst werden die klassischen Künstler des öffentlichen Lebens von jeglichem Anstand befreit – Dickens, Shakespeare, Hemingway –, dann die zeitgenössischen Literaten wie Danielle Steele, Stephen King, John Grisham und andere. Es wird nichts mehr herauskommen, was man als „menschlichen Stil“ bezeichnen könnte – die menschliche Meinung, das menschliche Denken und das menschliche literarische Schaffen werden für immer verloren sein. Und das Lustige daran ist, dass es niemandem auffallen wird, und ganz sicher wird sich niemand auch nur ein Mückenstichhaar darum scheren. Bumm. Erledigt.

Wenn man ein Nihilist wäre (wie ich es bald werde), wäre es ziemlich lustig, zuzusehen, wie das alles untergeht. Die Menschen beklagen sich, dass Gott tot ist, dass, wenn es einen Gott gäbe, er dies niemals zulassen würde. Das größte Geschenk, das Gott seiner menschlichen Schöpfung gemacht hat, war der freie Wille, und der Verstand, um zu entscheiden, was die beste Vorgehensweise ist, die der freie Wille uns bietet. Ich glaube nicht, dass Gott ein Nihilist ist, also glaube ich nicht, dass er lacht, aber er schüttelt wahrscheinlich den Kopf und fragt sich, warum seine Schöpfung so dumm ist.

Ich hatte einmal einen Traum, in dem Ratten die Welt eroberten. Es waren so viele, dass nichts mehr übrig war außer Ratten. Der Planet selbst existierte gar nicht mehr, weil die Ratten ihn komplett aufgefressen hatten. Da war nur dieser riesige runde Ball aus reinen Ratten, die sich durch den Kosmos schlängelten.

Natürlich fingen sie an, einander aufzufressen, und schließlich war nach einiger Zeit nur noch eine einzige Ratte übrig. Und die starb vor Einsamkeit. Die arme Ratte. Gott hat sie nicht gerettet. Gott dachte einfach, er würde wieder von vorn anfangen. „Vielleicht gebe ich den Menschen dieses Mal keinen freien Willen“, dachte er. Das sollte genügen.