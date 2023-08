Chef der Ärztekammer, der Ärzten wegen „Fehlinformationen“ die Zulassung entziehen wollte, im Bett mit PR-Firma, die mit CDC, Pfizer und Moderna verbunden ist

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Dr. Richard Baron, Präsident und CEO des American Board of Internal Medicine, ist ein Kunde von Weber Shandwick – einer PR-Firma, die ihr Team als Experten für „Fehlinformation und Desinformation“ bezeichnet, wie der investigative Journalist Paul D. Thacker am Mittwoch berichtete.

Der Leiter einer nationalen Ärzteorganisation, der öffentlich dazu aufrief, Ärzten die Approbation zu entziehen, wenn sie nicht die Aussagen der Regierung zu COVID-19-Behandlungen und Impfstoffen unterstützten, verheimlichte seine Beziehung zu einer PR-Firma, zu deren Kunden auch Pfizer, Moderna und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gehören.

Dr. Richard Baron, Präsident und CEO des American Board of Internal Medicine (ABIM), ist ein Kunde von Weber Shandwick, wie der investigative Journalist Paul D. Thacker am Mittwoch berichtete.

Ende 2021 drängte Baron öffentlich darauf, dass Ärzte, die „Fehlinformationen“ über COVID-19 und die Impfstoffe verbreiten, ihre Approbation und Zulassung verlieren sollten. Baron sagte damals, dass es während einer Pandemie unethisch und gefährlich sei, eklatante Fehlinformationen zu verbreiten“.

Weber, die zweitgrößte PR-Firma der Welt, hat ihr Team als Experten für „Fehlinformationen und Desinformation“ bezeichnet und sagt, sie biete ihren Kunden Dienstleistungen an, um ihnen dabei zu helfen, mit den Bedrohungen fertig zu werden, die von den Verbreitern solcher Informationen ausgehen.

Das Unternehmen hat Konferenzpanels zum Thema „medizinische Fehlinformationen“ organisiert, an denen Baron teilnahm.

Letztes Jahr schlug Baron gemeinsam mit Weber Shandwick ein South by Southwest (SXSW) Panel mit dem Titel „When Doctors Prescribe Misinformation“ vor. Der Vorschlag wurde angenommen, und das Panel fand am 13. März auf der SXSW in Austin, Texas, statt.

Laut Thacker „wurde das Panel von Weber Shandwick mit Dr. Baron von den Mitarbeitern der PR-Firma breit beworben“, einschließlich Sarah Mahoney, Executive Vice President, Healthcare Communications, Strategy & Planning bei Weber Shandwick, die in einem LinkedIn-Post schrieb, sie „kann sich im Moment kein wichtigeres Thema vorstellen“.

Das National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) der CDC erteilte Weber im September 2020 einen 50-Millionen-Dollar-Vertrag, um „die Impfung von Kindern, Schwangeren und Grippegefährdeten zu fördern und die allgemeine Akzeptanz und Verwendung von Impfstoffen zu erhöhen“, heißt es auf der Website des PR-Unternehmens.

Im Rahmen des Vertrags wurden Weber-Mitarbeiter in das NCIRD eingegliedert, um „die Risiken und empfohlenen Maßnahmen für Ausbrüche zu kommunizieren und Impfempfehlungen an Gesundheitsdienstleister weiterzugeben“, so Thacker.

Die Medizin war schon immer „im Bett mit Big Pharma“

Gegen mehrere Ärzte wurden von den staatlichen Ärztekammern Disziplinarmaßnahmen eingeleitet, weil sie angeblich „Fehlinformationen“ verbreiteten. Eine von ihnen ist die Internistin und Epidemiologin für biologische Kriegsführung Dr. Meryl Nass, Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses von Children Health Defense.

Nass verklagte am Donnerstag die Zulassungsbehörde von Maine, die ihr im Januar 2022 die Zulassung entzog.

Die Suspendierung durch die Zulassungsbehörde geht auf eine Stellungnahme der Federation of State Medical Boards (FSMB) zurück, in der Ärzten, die Fehlinformationen über den COVID-19-Impfstoff verbreiten, mit der Suspendierung oder dem Entzug ihrer Zulassung gedroht wird.

Im Jahr 2021 arbeiteten ABIM und FSMB zusammen, um die Erklärung zu verfassen, mit der Nass diszipliniert wird.

Nass erklärte gegenüber The Defender, dass es für die Zertifizierung durch Organisationen wie ABIM mehrere Anforderungen gibt, die sich in erster Linie auf den Nachweis der Kompetenz im eigenen Fachgebiet beziehen, einschließlich des Abschlusses einer Facharztausbildung, der Zertifizierung durch den Leiter der Facharztausbildung und der Bezahlung und des Bestehens der Prüfungen des Ausschusses.

Nass erklärte gegenüber The Defender, dass es mehrere Anforderungen gibt, um von Organisationen wie ABIM zertifiziert zu werden. Sie erklärte:

„Sie absolvieren eine Facharztausbildung in Ihrem Spezialgebiet. Der Leiter der Facharztausbildung bescheinigt Ihre Kompetenz und Ihren moralischen Charakter, und Sie müssen für die Prüfung bezahlen und diese bestehen, um zu zeigen, dass Sie Ihr Fachgebiet beherrschen. Wie kann man 20 oder 50 Jahre später die Regeln ändern und sagen: „Wir werden Ihnen jetzt die Zulassung entziehen, weil uns Ihr Standpunkt nicht gefällt?“, wenn man für die Zulassung bezahlt und alle Anforderungen erfüllt hat? „In den Unterlagen des Board of Internal Medicine stand nichts über Fehlinformationen oder andere Standards, die das Board bei der Erteilung von Zertifizierungen neben der Kompetenz zur Ausübung der Tätigkeit auferlegen kann.“

Dr. Richard Eggleston, ein pensionierter Augenarzt in Clarkston, Washington, sieht sich ebenfalls mit einem Disziplinarverfahren der Washingtoner Ärztekommission konfrontiert, das auf Artikel zurückgeht, die er 2021 in einer Lokalzeitung veröffentlichte und in denen er die offizielle Darstellung und die medizinischen Ratschläge in Bezug auf COVID-19 in Frage stellte.

Gegen Ärzte wird nicht nur wegen der Verbreitung von „Fehlinformationen“ vorgegangen – einige, wie Dr. Mary Kelly Sutton, eine Ärztin für integrative Medizin, wurden wegen ihrer weniger als 100-prozentigen Unterstützung für COVID-19-Impfstoffe ins Visier genommen.

Letzten Monat entzog die Ärztekammer von Massachusetts Sutton die Approbation, weil sie angeblich acht Kinder unzulässigerweise von den vorgeschriebenen Schulimpfungen befreit hatte. Dies geschah ein Jahr, nachdem auch Kalifornien Suttons ärztliche Zulassung widerrufen hatte.

Sutton sagte gegenüber The Defender: „Die Stimme der Medizin wird heute von der Marketing-Weisheit der Madison Avenue bestimmt, nicht von den fundierten Informationen der wissenschaftlichen Forschung.“

Sutton sagte, die gesamte Ausübung der Medizin beruhe auf der Weitergabe und Bereitstellung von Informationen, die für fundierte Entscheidungen und die Zustimmung erforderlich seien. Wenn Fachausschüsse vage Anschuldigungen erheben, handelt es sich um „Schikane“ und eine „ungeheuerliche Machtüberschreitung“ und behindert die Ausübung der Medizin.

Ein kalifornisches Gesetz, das darauf abzielt, Ärzte für die Bereitstellung von „Fehlinformationen“ an ihre Patienten zu bestrafen, befindet sich nach widersprüchlichen Entscheidungen staatlicher Gerichte Anfang des Jahres nun in der „juristischen Schwebe“, was sich auf die Fälle von Sutton und anderen kalifornischen Ärzten auswirken könnte, die vor Gericht verhandelt werden.

Diese Spur von Beweisen zeigt, dass die Ärztekammern nicht einfach eigenmächtig handeln, sondern in Absprache mit Landesregierungen, Bundesbehörden und Privatunternehmen.

„Es gibt niemanden, der ein ‚Fehlinformations‘- oder ‚Desinformations‘-Experte ist, dessen Meinung nicht mit der Regierung und den Konzernen übereinstimmt“, sagte Thacker gegenüber The Defender. „Das ist es, was sie zu ‚Experten‘ macht.“

„Was schon immer wahr war, ist, dass die Medizin mit Big Pharma unter einer Decke steckt“, fügte er hinzu. „Jetzt wird es viel transparenter. Diese Beziehungen sind viel transparenter.“

„Ein sehr politischer Versuch, Menschen von alternativen Standpunkten auszuschließen“

Laut Thacker begann Baron seinen „Kreuzzug für die biopharmazeutische Industrie“ im September 2021. In einem Beitrag für den ABIM-Blog sagte Baron: „Ich möchte unmissverständlich klarstellen, dass die ABIM unabhängig von den staatlichen Zulassungsbehörden Maßnahmen ergreifen kann und dies auch tut, um Ärzten wegen unprofessionellen und unethischen Verhaltens die Zulassung zu entziehen.“

Für Thacker wurde Barons Besorgnis über „Fehlinformationen“ erstmals ausgelöst, als Ärzte sich gegen die Sicherheit, Wirksamkeit und Nebenwirkungen des Impfstoffs COVID-19 aussprachen. „Dies sind dieselben Bedenken, die auch Weber Shandwick hegt, dem Pfizer und Moderna viel Geld für die Werbung für ihre Impfstoffe zahlen“, sagte er.

„Barons Beziehung zu Weber Shandwick wurde von JAMA nicht offengelegt“, sagte Thacker, „auch nicht in einem begleitenden Standpunkt, den Baron für JAMA schrieb.“

Nach einer Anfrage von Thacker sagte die Chefredakteurin von JAMA, Kirsten Bibbins-Domingo: „Wir haben Anfang dieser Woche unsere interne Untersuchung eingeleitet, in Übereinstimmung mit unseren Standardverfahren für Behauptungen über die Nichtoffenlegung von Konflikten.“

„Es ist bemerkenswert, dass Baron sein Bestes getan hat, um die Öffentlichkeit und andere Ärzte über sein Handeln in die Irre zu führen“, sagte Nass. „Er behauptet, die ABIM versuche, ‚die Legitimität des medizinischen Fachwissens zu schützen‘, anstatt Standpunkte zu zensieren, die ihr nicht gefallen.“

Nass sagte, Baron „beschwört Beispiele dafür herauf, was das Board zensieren könnte“. Sie wies auf einen Artikel im New England Journal of Medicine (NEJM) vom 23. Februar 2023 hin, den Baron zusammen mit dem Anwalt Carl J. Coleman verfasst hatte und in dem es hieß:

„Wenn ein zugelassener Arzt darauf besteht, dass Viren keine Krankheiten verursachen oder dass COVID-19-Impfstoffe Menschen magnetisieren oder sie mit Mobilfunkmasten verbinden, müssen die Berufsverbände in der Lage sein, Maßnahmen zu ergreifen, um Fakten und eine evidenzbasierte Praxis zu unterstützen.“

„Doch das ist eine Fälschung“, sagte Nass und fügte hinzu:

„Stattdessen hat Dr. Baron, der jährlich etwa 1,2 Millionen Dollar von der ABIM und der ABIM Foundation verdient, die Dr. Peter McCullough, Paul Marik und Pierre Kory – allesamt gefeierte, veröffentlichte und geschätzte Ärzte auf ihrem Gebiet – dezertifiziert. „Keiner von ihnen hat irgendeinen Hokuspokus über Mobilfunktürme, Magnetismus oder eine nicht-virale Ätiologie für COVID-19 von sich gegeben. Allen wurde die Zulassung entzogen, weil sie ihre Ansichten geäußert haben – Ansichten, die von der medizinischen Fachliteratur mehrheitlich unterstützt werden.“

In einem Artikel für Health Affairs vom Januar 2022 schrieb Coleman: „Zulassungsstellen sind staatliche Behörden, die dem Ersten Verfassungszusatz unterliegen, und als solche sind sie in ihrer Fähigkeit eingeschränkt, Ärzte aufgrund des Inhalts ihrer Äußerungen zu bestrafen.“

In einem von Baron mitverfassten NEJM-Artikel aus dem Jahr 2022 wird jedoch argumentiert, dass „Meinungsverschiedenheiten in der Medizin für den Fortschritt notwendig sind … es gibt einige Meinungen, die durch die vorhandenen Beweise so gründlich widerlegt worden sind, dass sie als definitiv falsch angesehen werden müssen.“

„Das ganze Geld schwappt jetzt für die Desinformationsforschung herum“

Laut Thacker „bewegen sich PR-Firmen nach Jahrzehnten der Täuschung im Auftrag verschiedener Branchen nun in den Bereich der ‚Desinformation'“, wobei Weber Shandwick „Ende 2021 in den Bereich der Desinformation expandiert“ und Taktiken fördert, die „Marken bei der Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformationen, die sie belasten könnten, helfen“.

Dr. Aaron Kheriaty, Direktor für Bioethik am Ethics and Public Policy Center, sagte im Gespräch mit Thacker: „Die ABIM ist eindeutig Teil dieser ‚medizinischen Fehlinformation‘, die von Pharmaunternehmen und ihren PR-Verbündeten orchestriert wird“ und die „den Interessen von Big Pharma dient.“

Mit Blick auf die Anwesenheit eines „medizinischen Fehlinformations“-Panels auf dem SXSW, das seit langem als Musik-, Film- und Technologiefestival bekannt ist, sagte Thacker gegenüber The Defender: „Jeder und jede wird in ‚Fehlinformation‘ und ‚Desinformation‘ verwickelt.“

„Baron hat zum Beispiel einen TED Talk gehalten. Warum ist TED Talks in diese Sache verwickelt?“, fragte er.

2019 hielt Baron bei TEDx Chicago einen Vortrag mit dem Titel „Please Don’t Confuse Your Google Search with My Medical Degree.“

Für Thacker hat die Antwort mit finanziellen Interessen zu tun. „Das ganze Geld schwappt jetzt für die ‚Fehlinformations‘-Forschung herum. Jeder kann auf und ab hüpfen und sagen: ‚Ich bin Experte für Fehlinformation und Desinformation, verschafft mir einen Zuschuss, bringt mich in ein Gremium‘,“ sagte er.

Weber hat Mitarbeiter in die CDC eingeschleust, während er Pfizer und Moderna vertrat

Thacker schrieb, dass er, bevor er Barons Verbindungen zu Weber Shandwick entdeckte, die Verbindungen der PR-Firma zu den COVID-19-Impfstoffherstellern Pfizer und Moderna bestätigt habe.

Diese Verbindungen hinderten die CDC nicht daran, Weber Shandwick im September 2020 den 50-Millionen-Dollar-Auftrag zu erteilen, um für Impfstoffe zu werben. Die Daily Mail berichtete anschließend über Thackers Erkenntnisse.

Medical Marketing and Media berichtete, dass Weber Shandwick dem NCIRD zehn Mitarbeiter für die Gesundheitskommunikation vor Ort, sieben Spezialisten für Gesundheitskommunikation, zwei Spezialisten für Gesundheitsforschung und einen Spezialisten für soziale Medien zur Verfügung stellt sowie Story-Ideen entwickelt, Artikel verteilt und Nachrichten-, Medien- und Unterhaltungsorganisationen kontaktiert“.

Im Oktober 2020 wurde in einem Blogbeitrag von Stacy Montejo, Senior Vice President bei Weber Shandwick, bekannt gegeben, dass Pfizer zu den Kunden des Unternehmens gehört. Einen Monat später, als der Impfstoff COVID-19 von Moderna auf eine Notfallzulassung wartete, beauftragte das Unternehmen Weber Shandwick mit der Werbung für den Impfstoff, wie PR Week berichtet.

Diese Beziehungen haben sich bis heute gehalten. Im Juni kündigte Moderna eine neue Kommunikationsstrategie an, um die Welt über die mRNA-Technologie von Moderna und ihr Versprechen, die Zukunft der menschlichen Gesundheit zu verändern, aufzuklären.

Die Bemühungen werden von Laura Schoen geleitet, „die manchmal als Präsidentin des globalen Gesundheitswesens bei Weber Shandwick und manchmal als Chief Healthcare Officer bei IPG DXTRA, der Muttergesellschaft von Weber Shandwick, bezeichnet wird“, schrieb Thacker.

Lucy Rieck, eine Mitarbeiterin von Weber Shandwick, hatte zuvor öffentlich getwittert, dass sie ein von Moderna für die diesjährige SXSW vorgeschlagenes Panel mit dem Titel „COVID, Monkeypox, Disease X, What’s Next?“ unterstützt. Dieser Vorschlag wurde anscheinend nicht zur Präsentation angenommen.

Interessenkonflikte zwischen Weber Shandwick, der CDC und NCIRD sowie Pfizer und Moderna wurden offenbar nicht offengelegt.

Im Oktober 2022 schickte Senator Rand Paul (R-Ky.) einen Brief an die CDC, in dem er sich nach der Beziehung zu Weber Shandwick erkundigte und „Informationen über die Art von Webers Arbeit für das NCIRD“ verlangte. Es ist unklar, ob die CDC dieser Bitte nachgekommen ist.

Todd S. Richardson, einer der Anwälte, die Eggleston vertraten, sagte gegenüber The Defender: „Es ist sicherlich verständlich, dass Regierungsbehörden PR-Firmen beauftragen, um ihnen zu helfen, ihre Botschaft zu verbreiten … es ist für mich wirklich besorgniserregend, wenn diese Agenturen oder Leute, die in den Agenturen arbeiten, versuchen, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die anderer Meinung sind.“

Laut Thacker erstreckt sich das Beziehungsgeflecht von Weber Shandwick nicht nur auf große Pharmaunternehmen, die CDC und ihre Agenturen oder auf Ärzte wie Baron. Akademiker wie Claire Wardle, Ph.D. von der Brown University, eine Schlüsselfigur auf dem Gebiet der „Fehlinformationsforschung“, haben an einigen Veranstaltungen des Unternehmens teilgenommen.

Wardle, eine Professorin für Gesundheitsdienste, -politik und -praxis an der Brown University, die keine wissenschaftlichen oder medizinischen Referenzen vorweisen kann, nahm im Oktober 2020 an einem von Weber Shandwick organisierten Online-Treffen teil, bei dem es um „Wahlfehlinformationen“ ging.

In der Folge spielte Wardle eine wichtige beratende Rolle in der Biden-Administration, bei Bundesbehörden, Social-Media-Plattformen und Ivy-League-Institutionen, als diese versuchten, Inhalte zu zensieren, die dem COVID-19-Narrativ der Regierung zuwiderliefen.

Laut Thacker half sie „bei der Organisation vieler der heutigen Campus-Desinformationsgruppen … mit finanzieller Unterstützung von Google“ und schickte später einen Bericht an Twitter, der der „wachsenden Bedrohung des Vertrauens in COVID-19-Impfstoffe durch Desinformation“ entgegenwirken sollte.

Thacker sagte, die biopharmazeutische Industrie sei „die cleverste, wenn es darum geht, Desinformationen zu verbreiten. Welcher andere Industriezweig hat die medizinische Gemeinschaft und die wissenschaftliche Gemeinschaft gekauft? „Sie haben die Forscher, die Regierung und die akademischen Fachzeitschriften gekauft“.

Thacker sagte, er glaube, dass vieles von dem, was in der Medizin und der akademischen Forschung als „Fehlinformation“ bezeichnet werde, „in Wirklichkeit nur Unternehmens-PR ist“, und dass „der Kongress die Finanzierung der ‚Fehlinformationsforschung‘ genauer unter die Lupe nehmen muss.“