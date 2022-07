Chemische Kriegsführung: Die Gesundheit des Gegners zu stören ist eine uralte militärische Taktik

Die Biden-Regierung gibt in diesem Winter fast 5 Milliarden Dollar für 171 Millionen ungeprüfte und nicht zugelassene mRNA-Spritzen zu je 29 Dollar aus, um sie der amerikanischen Bevölkerung zu injizieren. Sie hat die Möglichkeit, weitere 600 Millionen Spritzen zu kaufen, wenn der Kongress mehr Mittel zur Verfügung stellt. Die kumulative Wirkung mehrerer Injektionen führt bereits zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Jede Diskussion über Angriffe auf die Menschheit durch Big Pharma, Big Government, das Weltwirtschaftsforum, die Vereinten Nationen usw. wird sofort als Verschwörungstheorie gebrandmarkt und von den sogenannten „Faktenprüfern“ rundweg dementiert. Dies zeigt, dass die Gegenerzählung wahr und die „offizielle“ Erzählung falsch ist. Dies ist eine harte Realität, die die Amerikaner begreifen müssen, bevor unsere Nation aus den Fugen gerät. TN-Redakteur

Viele Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die Aktualisierung der Impfstoffe, die auf Omikron BA.4 und BA.5 abzielen, in diesem Herbst einen dauerhafteren Schutz vor Infektionen bieten wird.

Die USA haben sich bereit erklärt, 66 Millionen Dosen der neuen Impfstoffformel von Moderna im Wert von 1,74 Milliarden Dollar zu kaufen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Die Moderna-Bestellung kommt zu einer 3,2-Milliarden-Dollar-Vereinbarung über den Kauf von 105 Millionen Dosen der aktualisierten Impfstoffe von Pfizer hinzu, die auf Omicron abzielen.

Das HHS rechnet damit, dass die ersten Lieferungen von Pfizer und Moderna im Frühherbst eintreffen werden. Die neuen Impfstoffe, die auf Omicron abzielen, müssen noch von der Food and Drug Administration (FDA) genehmigt und von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) freigegeben werden.

Die FDA hat Pfizer und Moderna im vergangenen Monat aufgefordert, Impfstoffe mit einer neuen Formel zu entwickeln, die neben dem ursprünglichen Covid-Stamm, der 2019 erstmals in Wuhan (China) auftrat, auch auf die Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 abzielt.

Omikron BA.4 und BA.5, die bisher ansteckendsten Covid-Varianten, haben im Sommer eine Infektionswelle ausgelöst, die zu einem Anstieg der Krankenhausaufenthalte geführt hat. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und Wissenschaftler befürchten, dass die USA im Herbst mit einer noch größeren Infektionswelle konfrontiert werden, wenn die Immunität gegen die ursprünglichen Impfstoffe nachlässt und die Menschen in die Häuser gehen, wo sich das Virus leichter ausbreitet, um der Kälte zu entkommen.

Omikron BA.5 ist für fast 82 % der Neuinfektionen in den USA verantwortlich, während BA.4 etwa 13 % der neuen Fälle verursacht. Nach Angaben der CDC meldeten die USA bis Mittwoch im Durchschnitt mindestens 126 000 Neuinfektionen pro Tag. Die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen ist jedoch wahrscheinlich weitaus höher, da so viele Menschen Covid-Tests zu Hause durchführen, die von den offiziellen Daten nicht erfasst werden.

Nach Angaben der CDC wurden am Dienstag durchschnittlich mehr als 6.300 Menschen pro Tag mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert. Den Daten zufolge starben am Mittwoch im Durchschnitt noch immer mehr als 360 Menschen pro Tag an dem Virus.

Die aktuellen Impfungen von Moderna und Pfizer basieren ausschließlich auf dem Originalstamm von Covid, der vor mehr als zwei Jahren in China auftauchte. Das Virus hat sich seitdem dramatisch verändert, sodass die Impfstoffe die Infektion nicht mehr wirksam abwehren können. Präsident Joe Biden hat sich kürzlich mit Covid, wahrscheinlich BA.5, infiziert, obwohl er vollständig geimpft und zweimal aufgefrischt wurde. Die aktuellen Impfstoffe sind jedoch immer noch wirksam, um schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern. Der Präsident erholte sich innerhalb weniger Tage, nachdem er auch Paxlovid, ein orales Virostatikum von Pfizer, eingenommen hatte.