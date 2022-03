China baut erste Phase der neuen philippinischen Eisenbahn

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Chinesische Unternehmen haben einen Großauftrag für den Bau des ersten Abschnitts einer neuen Intercity-Eisenbahnstrecke auf der philippinischen Insel Luzon erhalten. Die Bahnlinie wird die Hauptstadt Manila mit Städten und Häfen auf der ganzen Insel verbinden.

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet in einem Artikel mit der Überschrift „Chinesische Bauunternehmer bauen die schnellste und längste Eisenbahn der Philippinen: Botschafter“:

Die philippinische Regierung hat einen Handelsvertrag im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar mit chinesischen Unternehmern unterzeichnet, um die „schnellste und längste Eisenbahn“ des Landes zu bauen, die die südlichen Luzon-Provinzen verbindet.

Der Artikel berichtet auch:

Der erste 380 km lange Abschnitt des PNR-Bicol-Projekts, der die Stadt Calamba in der Provinz Laguna mit der Stadt Legazpi in der Provinz Albay verbindet, ist eines der Vorzeigeprojekte im Rahmen des „Build, Build, Build“-Programms, das der philippinische Präsident Rodrigo Duterte ins Leben gerufen hat, um die Infrastrukturentwicklung in dem südostasiatischen Land zu fördern.

Schätzungen zufolge wird das Projekt bis zu 8 Stunden Fahrtzeit einsparen und jährlich bis zu 15 Millionen Reisende bedienen. Personenzüge werden mit bis zu 160 km/h fahren, während Güterzüge mit etwa 100 km/h unterwegs sein werden.

Chinesisches Bauen versus US-Blödsinn

Das Infrastrukturprojekt stellt einen großen Sprung nach vorn in den Beziehungen zwischen China und den Philippinen dar. China ist bereits jetzt der größte Handelspartner der Philippinen, auf den fast 21 % aller philippinischen Exporte und bis zu 31 % aller Importe entfallen.

Das Projekt verdeutlicht auch, wie realitätsfern die Politik Washingtons in der indo-pazifischen Region ist – eine Politik, bei der die USA weiterhin versuchen, die Nationen der Region zu einer einheitlichen Front gegen China zu vereinen. Anstatt die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit im Handel zu verbessern oder Alternativen zu den von China gebauten Infrastrukturprojekten anzubieten, haben sich die USA darauf konzentriert, Feindseligkeit zwischen China und seinen Partnern zu erzeugen, indem sie antichinesische Oppositionsgruppen kultivierten, verschiedene Spannungspunkte in der Region militarisierten und große Mengen an Waffen verkauften.

The Diplomat behauptet in einem Artikel von Mitte 2021 mit dem Titel „US Clears F-16 Sale to Philippines as South China Sea Tensions Brew“:

Das US-Außenministerium hat in der vergangenen Woche Waffenverkäufe in Milliardenhöhe an die Philippinen genehmigt. Dies ist der jüngste Hinweis darauf, dass Washington bereit ist, seinen Vertragsverbündeten gegen die chinesische Aggression im Südchinesischen Meer zu unterstützen. Das vorgeschlagene Geschäft umfasst die Lieferung von 12 Kampfjets des Typs F-16 Block 70/72 sowie von Sidewinder-Luft-Luft-Raketen und Harpoon-Schiffsabwehrraketen. Die Philippinen sind auf der Suche nach Mehrzweckkampfflugzeugen, um ihre Präsenz im umkämpften Südchinesischen Meer zu verstärken.

Die Verstärkung der philippinischen Präsenz im Südchinesischen Meer und die „Unterstützung“ Washingtons gegen die „chinesische Aggression“ stehen in krassem Gegensatz zu einem China, das der größte Handelspartner der Philippinen ist und nun eine umfangreiche moderne Eisenbahnlinie von der philippinischen Hauptstadt aus bauen wird.

Wie viele andere südostasiatische Länder versuchen die Philippinen, ihre Beziehungen zwischen Ost und West auszubalancieren und haben Zugang zu den weltweiten Märkten. Eine entschiedene Parteinahme für die USA oder China in jeder Art von regionaler Konfrontation kommt für Regierungen, die die besten Interessen ihrer Länder verfolgen, nicht in Frage.

Viele der Streitigkeiten, die die Philippinen oder andere Kläger im Südchinesischen Meer mit China haben, werden auch untereinander ausgetragen. Diese Streitigkeiten sind zwar manchmal hitzig oder werden als politisches Ablenkungsmanöver in der Innenpolitik eingesetzt, sind aber unbedeutend und können durch bilaterale Gespräche leicht beigelegt werden.

Dennoch würde der Diplomat behaupten:

Die Vereinigten Staaten sehen die Philippinen als entscheidend für die Bekämpfung der chinesischen Aggression im Südchinesischen Meer an. Duterte wurde jedoch heftig kritisiert, weil er eine zu weiche Haltung gegenüber China eingenommen hat. Einem Bericht des US-Geheimdienstes Simularity zufolge wurden letzte Woche mehr als 100 zusätzliche Schiffe in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Philippinen im Südchinesischen Meer gesichtet. Dabei handele es sich „wahrscheinlich um chinesische Schiffe“, hieß es in dem Bericht.

Die USA versuchen, sich in diese Streitigkeiten einzumischen und sie zu einem regionalen oder sogar globalen Krisenherd eskalieren zu lassen, ähnlich wie es die USA in Osteuropa getan haben.

So wie die USA in Bezug auf „Sicherheitsbedenken“ in Europa vorgehen, wollen sie Manila dazu bringen, geringfügige Streitigkeiten im Südchinesischen Meer stattdessen als „große Bedrohung“ und „Aggression“ zu interpretieren, um Washingtons wachsenden Wunsch zu rechtfertigen, die Region zu militarisieren, um China einzukreisen und einzudämmen.

Anstatt sich auf bilaterale Gespräche mit Peking einzulassen, müsste sich Washington an die Vereinigten Staaten und „internationale“ Mechanismen wenden, die die USA nutzen können, um China auf der Weltbühne auszugrenzen und zu isolieren.

Solange die philippinische Führung verhindern kann, dass die von den USA unterstützten Oppositionsgruppen und die entsprechenden politischen Parteien die Macht an sich reißen, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Philippinen ihren wirtschaftlichen Wohlstand aufgrund ihrer engen und wachsenden Beziehungen zu China wegen der Ansprüche im Südchinesischen Meer aufs Spiel setzen.

Die bevorstehenden Wahlen bieten den Vereinigten Staaten eine weitere Gelegenheit, politische Kreise an die Macht zu bringen, die Washingtons Interessen auf Kosten der Philippinen vertreten und verfolgen werden. Es ist klar, dass in einem solchen Szenario nach Provokationen gesucht wird, die als Vorwand dienen sollen, um das Eisenbahnprojekt zu streichen und die Philippinen ohne moderne Infrastruktur und stattdessen mit US-Raketen, die auf Manilas größten Handelspartner, China, gerichtet sind, zurückzulassen.

China hat in den letzten Jahren bereits bewiesen, dass die Zusammenarbeit zwischen ihm und den Ländern der Region von gegenseitigem Nutzen sein und die Entwicklung ankurbeln kann, die der Region über Generationen hinweg durch die europäische und dann die amerikanische Vorherrschaft vorenthalten wurde. Dieses bevorstehende Eisenbahnprojekt steht für die mögliche Zukunft, die sowohl die Philippinen als auch die Region angesichts der wachsenden Beziehungen zu China erwartet. Umgekehrt haben die USA drei Nationen in der Region mit nicht explodierten Sprengkörpern überzogen, die als bleibende Erinnerung an den unbestrittenen Einfluss der USA in der Region dienen.