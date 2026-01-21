China bereitet sich auf Krieg mit den USA im Jahr 2026 vor

Von Hua Bin

Trump und das US-Regime sind in Bewegung.

Nachdem er Maduro entführt (oder, wie manche es nennen, „umgekehrt ICE-ing“) hat, ruft er offen dazu auf, Grönland zu annektieren und den Iran wegen seiner unterdrückten Bevölkerung anzugreifen (im Ernst? Nicht wegen der Juden?).

Er droht, Truppen nach Mexiko zu schicken und sich um Kolumbien und Kuba zu kümmern.

Der orangefarbene Pirat aus dem Golf der USA droht außerdem mit 50 % Zöllen auf alle EU-Importe und hat speziell Spanien ins Visier genommen, indem er droht, es für Verteidigungsausgaben „doppelt so viel bezahlen“ zu lassen.

Er führt einen neuen Zoll von 25 % für Importeure von iranischem Öl ein, was speziell China betrifft, da Peking über 90 % der iranischen Ölexporte kauft.

Das ist Trumps Art, seinen Deal mit Präsident Xi vom letzten Oktober zu brechen. Eine Schlange bleibt eine Schlange, also nichts Ungewöhnliches.

Don Trump hat offensichtlich auch seine unehrlichen Bemühungen aufgegeben, „Frieden“ zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

Ähnlich wie sein Wahlversprechen, „den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden“, ist sein Versprechen, keine „Regimewechselkriege“ zu führen, nur eine weitere Lüge, an die sich seine MAGA-Anhängerschaft langsam gewöhnen muss.

Wählt einen Betrüger zum Präsidenten – damit macht ihr nicht den Betrüger zum Präsidenten, sondern ihr macht das Präsidentenamt zu einer verdammten Farce.

Ich bin mir nicht sicher, ob dieser erwiesene Kriegsverbrecher immer noch auf den Friedensnobelpreis aus ist.

Aber angesichts der Erfolgsbilanz des Nobelkomitees könnten sie ihm diesen Preis durchaus verleihen – als ob der Friedensnobelpreis irgendetwas bedeuten würde!

Fragt einfach Obama.

Gestern hielt es der Oberbefehlshaber der USA für angebracht, eine gefälschte Wikipedia-Seite zu veröffentlichen, auf der er sich selbst zum „amtierenden Präsidenten Venezuelas” ernannte. Auf seiner (alternativen) Truth-Medienplattform. Ironie in voller Kraft.

Selbst Hitler hatte den Anstand und den gesunden Menschenverstand, sich NICHT zum Präsidenten Polens, der Niederlande oder Frankreichs zu ernennen.

Hitler hat diese Länder tatsächlich erobert. Trump hat lediglich Sturmtruppen geschickt, um einen verschlafenen, übergewichtigen Mann zu entführen, nachdem er mit gezielten Bestechungsgeldern dafür gesorgt hatte, dass ihm das Tor geöffnet wurde.

Auf meiner Reise nach Spanien habe ich mir die Ausstellung „Ink against Hitler“ im Museu Nacional d’Art de Catalunya angesehen, in der satirische Zeichnungen des katalanischen Künstlers Mario Armengol gegen das Dritte Reich gezeigt wurden.

Es ist schwer, in den alten Propagandakarikaturen nicht die heutige Welt zu sehen.

Einige moderne Online-Cartoons fangen die Stimmung des Augenblicks ein.

Während sich diese Eskapaden Tausende von Kilometern von China entfernt abspielen, reagiert Peking mit Vorsicht und Geduld.

In den chinesischen sozialen Medien werden jedoch zunehmend Forderungen laut, sich auf einen Krieg mit den USA im Jahr 2026 vorzubereiten.

Nicht nur auf einen erneuten Handelskrieg oder einen anhaltenden Technologiekrieg. Sondern auf einen heißen Krieg.

Der rote Faden, der sich durch Trumps theatralische Prahlereien zieht, weist in eine Richtung – China.

Seine Maßnahmen gegen Venezuela und den Iran zielen direkt darauf ab, Chinas Ölversorgung zu drosseln. Peking kauft über 80 % der Ölexporte Venezuelas und 90 % der Ölexporte des Iran.

Obwohl diese Käufe weniger als 10 % der gesamten Ölimporte Chinas ausmachen, stellt die Kontrolle der USA über die weltweite Ölversorgung eine echte Bedrohung für die Energiesicherheit Pekings dar.

Wenn die USA und Israel den Iran militärisch unterwerfen, wird dies tiefgreifende Auswirkungen auf die Golfregion haben. Die Scheichs am Golf werden dann vollständig unter der Kontrolle der USA und der zionistischen Interessen stehen.

Und China kauft viel Öl aus dem Golf.

Zusätzlich zur Ölblockade nutzt die USA auch Piraterie auf offener See, um Chinas globalen Handel zu stören.

Obwohl diese Nachrichten angesichts der sensationellen Razzia in Venezuela und der Rhetorik über Grönland aus dem Blickfeld geraten sind, verfolgen und entern die US-Küstenwache und die US-Marine aktiv Öltanker in internationalen Gewässern, darunter auch Schiffe unter russischer Flagge.

Einige dieser Tanker haben chinesische Häfen als Ziel.

In dem Bericht des US Navy Institute mit dem Titel „American Sea Power Project 2026 US-China Scenario” empfiehlt das Pentagon im Falle eines Krieges mit China um Taiwan eine „hybride Kriegsführung”.

Während darin davor gewarnt wird, dass die USA in einem Krieg entlang der chinesischen Küste wahrscheinlich eine Niederlage erleiden und es in einem langwierigen Krieg zu potenziellen großflächigen Zerstörungen auf US-amerikanischem Boden kommen könnte, wird dazu aufgerufen, den globalen Handel Chinas durch das Prisenrecht zu stören.

Das Prisenrecht ist ein Rechtskonstrukt, das zuletzt von den USA im Zweiten Weltkrieg angewendet wurde und es ihren Streitkräften erlaubt, während eines bewaffneten Konflikts offizielle „Besichtigungs- und Durchsuchungsoperationen” durchzuführen und Schiffe und Fracht des Gegners zu beschlagnahmen.

Der Plan umfasst

1) die Beschlagnahmung von Schiffen außerhalb der Verteidigungszonen Chinas, fernab von seiner A2AD-Blase;

2) China wichtige Ressourcen wie Öl und kritische Mineralien zu entziehen;

3) die gekaperten Schiffe zu stehlen, um die Kapazitäten der USA zu stärken, indem diese Schiffe zur Unterstützung der US-Kriegsoperationen eingesetzt werden, um so die Defizite bei der Seetransportkapazität zu beheben. Die Schiffbaukapazität der USA ist etwa 230 Mal kleiner als die Chinas.

Die Strategie wird in dem Artikel „Prize Law Can Help the United States Win the War of 2026” (Das Prisenrecht kann den Vereinigten Staaten helfen, den Krieg von 2026 zu gewinnen) in der Septemberausgabe 2024 der Zeitschrift Proceedings dargelegt.

Die Angriffe der US-Küstenwache und der US-Marine auf Öltanker in der Karibik und im Atlantik sind heute eine Generalprobe für solche Piraterie gegen chinesische Schiffe.

Um seinen Plan zur Annexion Grönlands zu rechtfertigen, lügt Trump unverhohlen über den chinesischen Einfluss in Grönland und behauptet, „der Ort sei voller russischer und chinesischer Schiffe”.

Diese Lüge ist offensichtlich lächerlich.

Chinas Gesamthandel mit Grönland belief sich 2024 auf 383 Millionen US-Dollar, was etwa 0,006 % des gesamten Außenhandels Chinas entspricht.

China importiert Fisch- und Krustentierprodukte aus Grönland im Wert von 377 Millionen US-Dollar. Es exportiert Waren, Gummi und Spielzeug im Wert von 6 Millionen US-Dollar.

Welche chinesischen Schiffe sind also überall in Grönland zu finden?

Die Erwähnung Chinas und Russlands im Zusammenhang mit Grönland hat nichts mit ihrer Präsenz vor Ort oder ihrem Einfluss auf die Insel zu tun.

Es geht darum, Russland und China angesichts des Abschmelzens der Eiskappen alle potenziellen Routen durch die Arktis zu versperren.

Fazit: Die vielen scheinbar zusammenhanglosen Abenteuer, die Trump und das US-Regime verfolgen, zielen alle auf China ab.

Natürlich wird China wegen Venezuela, Iran oder Grönland keinen Krieg mit den USA führen. Diese liegen außerhalb der Machtprojektionsfähigkeit Chinas und außerhalb seiner Kerninteressen. Im Gegensatz zu den USA kennt China seine Grenzen.

Allerdings wird Peking den USA diese Schritte nicht ohne Gegenleistung durchgehen lassen.

Kommentatoren in China fordern, dass sich das Land darauf vorbereiten soll, 2026 Maßnahmen gegen Taiwan zu ergreifen.

Da der neue japanische Premierminister erklärt hat, Japan würde im Falle eines Taiwan-Szenarios militärisch intervenieren, werden Chinas Vorbereitungen auch einen Krieg gegen Japan umfassen.

Anstatt Washington das Tempo der Konfrontation zwischen den USA und China diktieren zu lassen, würde ein beschleunigter Konfliktzeitplan im westlichen Pazifik die Pläne der USA, die westliche Hemisphäre und den Nahen Osten zu verschlingen, durchkreuzen.

China hat die entscheidenden Ressourcen zur Durchsetzung seiner A2AD-Strategie mit neuen Großkampfschiffen, Stealth-Kampfflugzeugen, unbemannten Luft- und Unterwasser-Kampffahrzeugen sowie einem großen Vorrat an Hyperschallraketen fertiggestellt.

Die Chancen stehen in einem Konflikt mit den USA und ihren Vasallen im westlichen Pazifik stark zu Gunsten Chinas. Und das US-Militär weiß das.

Es gibt mehrere klare Vorteile, jetzt in Taiwan zu handeln.

Erstens würde die Ausschaltung des schwachen taiwanesischen Militärs vor der Lieferung der jüngsten US-Waffen im Wert von 11 Milliarden Dollar die Kosten für spätere Operationen senken.

Zu den US-Waffen gehören ATACMS-Raketen, die chinesische Städte treffen können. Obwohl sie leicht abzufangen sind, kann China nicht zulassen, dass Taiwan über Waffen verfügt, die das Festland potenziell bedrohen könnten.

Zweitens könnte die Übernahme Taiwans die Versorgung der USA mit hochentwickelten Chips unterbrechen, während Washington seine wirtschaftliche Zukunft auf KI setzt.

Taiwan liefert nach wie vor 80 bis 90 % der weltweit modernsten Chips aus den TSMC-Fabriken in Hsinchu. Wenn Washington die Ölversorgung drosseln will, kann Peking die Versorgung mit Halbleitern unterbrechen.

Es ist kein Geheimnis, dass Washington bereits Pläne entwickelt hat, um diese Fabriken im Falle einer Übernahme Taiwans durch China zu zerstören. Sie sind wahrscheinlich bereits für die Sprengung vorbereitet und stehen definitiv ganz oben auf der Zielliste für US-Raketen.

Aber selbst wenn diese Fabriken zerstört werden, ist der Verlust für China begrenzt. Schließlich wurden China durch den Druck der USA bereits die modernsten TSMC-Chips verweigert. Das Land macht rasante Fortschritte bei der Entwicklung eigener Chip-Lieferketten.

Auf der anderen Seite werden die Auswirkungen auf die US-Technologieindustrie enorm sein. Vielleicht sogar fatal.

Die westlichen Medien werden behaupten, dass China diese Fabriken zerstört hat, und dabei dieselbe Erzählung wie im Fall von Nord Stream verwenden.

Aber sobald die Kugeln fliegen, wird die Erzählung irrelevant. Was zählt, ist die physische Realität. Mit Lügen gewinnt man keine Kriege.

Der dritte Vorteil einer Militäroperation gegen Taiwan besteht darin, Tokios Plan zur Remilitarisierung zu zerstören.

Takaichi und die extreme Rechte in Japan hoffen, die Situation in Taiwan als Vorwand zu nutzen, um die Verfassung zu ändern und eine Remilitarisierung durchzuführen, sogar um Atomwaffen zu erwerben.

Trump und das US-Regime haben Japan dazu gedrängt, als ihr Stellvertreter gegen China zu kämpfen.

Takaichi äußerte sich kurz nach ihrem ersten Treffen mit Trump im vergangenen Oktober, dass Taiwan eine „Existenzfrage” sei.

Japan hat kürzlich Pläne angekündigt, seine Militärausgaben um 100 % von 1 % des BIP auf 2 % zu erhöhen.

Anstatt auf die Früchte des giftigen Baumes zu warten, kann China im Falle eines Krieges um Taiwan die von den Vereinten Nationen sanktionierten Feindstaatenklauseln in Bezug auf die besiegten Länder des Zweiten Weltkriegs geltend machen und sich mit Japan auseinandersetzen, bevor es vollständig remilitarisiert ist, falls Tokio in den Konflikt eintritt.

Der letzte Vorteil kommt den Nationen zugute, die derzeit von den USA bedroht sind. Eine Taiwan-Operation im Jahr 2026 wird den imperialen Expansionsplänen der USA einen Dämpfer versetzen.

Die „Donroe-Doktrin” wird als „Moron-Doktrin” in die Geschichte eingehen.

Eine Niederlage in einem direkten Krieg zwischen China und den USA um Taiwan wird Washington etwas Demut lehren. Erinnern Sie sich an Korea?

Wenn die USA feige sind und nicht kämpfen, dann ist ihre Glaubwürdigkeit als oberster Tyrann vorbei.

Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Weg für China, Ländern wie Venezuela, Iran, Kolumbien oder Kuba zu helfen, die China als wertvolle Mitglieder einer multipolaren Weltordnung betrachtet.

Trump hat kürzlich angekündigt, dass die USA im nächsten Jahr 1,5 Billionen Dollar für ihr Militär ausgeben werden. Damit steigen die Kriegsausgaben von 3,5 % des BIP auf ganze 5 %.

Ein Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar bedeutet, dass die USA mehr für Kriegführung ausgeben werden als der Rest der Welt zusammen.

Das Land hat bereits eine beneidenswerte Verschuldung von 38 Billionen Dollar. Da sind ein paar Billionen mehr keine große Sache.

Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort: „Ein totes Schwein hat keine Angst vor kochendem Wasser“. Wir wissen, wer das tote Schwein ist. Mein Mitleid gilt seinen Gläubigern.

China gibt derzeit weniger als 1,7 % seines BIP für Verteidigung aus. Um das US-Ausgabenniveau von 5 % zu erreichen, müsste China über ein Verteidigungsbudget von 1 Billion Dollar verfügen.

Da die Einkaufsabteilung des Pentagon zugegeben hat, dass die Kaufkraft Chinas im Verteidigungsbereich im Vergleich zu den USA 3 zu 1 beträgt, hätte China damit ein Verteidigungsbudget, das effektiv doppelt so hoch ist wie das der USA.

Jetzt ist es Zeit, die Handschuhe auszuziehen. Lasst die Party beginnen.