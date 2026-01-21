Wie man mit einem Regimewechsel ein Vermögen macht!

Von James Corbett

Die Leute stellen mir Fragen. Und eine der Fragen, die sie mir stellen, lautet: James, wie kann ich mit all diesen gewalttätigen, blutigen Regimewechseln, die Uncle Sam der Welt aufzwingt, Geld verdienen? (Nein, das ist kein Scherz. Das fragen sie mich wirklich!)

Gute Frage!

Haben Sie schon von den spannenden Investitionsmöglichkeiten in Afghanistan gehört?

Nun, schade. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr.

OK, wie wäre es dann mit dem guten alten amerikanischen Weg, Milliarden zu scheffeln? Sie wissen schon, indem man eine private Sicherheitsfirma gründet und die Ölfelder für Exxon und Chevron bewacht?

Pech gehabt. Um in diesen Bereich einzusteigen, muss man ein ewiger Sumpfbewohner sein, der mit der Washingtoner Clique verbunden ist.

Wenn Sie trotzdem schnell reich werden wollen, könnten Sie etwas hinterhältiger vorgehen. Kaufen Sie einfach eine Menge Aktienoptionen von Fluggesellschaften, Rüstungsunternehmen und Bürogebäuden, bevor Sie einen spektakulären Terroranschlag inszenieren. Wir alle wissen schließlich, wie gut sich der Insiderhandel am 11. September für bestimmte [REDACTED] Investoren ausgezahlt hat….

aber das ist eine Menge Arbeit.

Was wäre, wenn ich Ihnen stattdessen sagen würde, dass Sie mit dem Blutvergießen Geld verdienen könnten, während Sie sich vor Ihrem Computer mit Twinkies vollstopfen? Würde Sie das interessieren?

Nun, dann habe ich gute Nachrichten! Genau das ist einer „glücklichen” Person passiert, die kurz vor dem spektakulären Regimewechsel am 2. Januar eine äußerst glückliche Wette auf den Sturz von Maduro abgeschlossen hat!

Möchten Sie wissen, wie Sie selbst daran teilhaben können? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden!

LERNEN SIE POLYMARKET KENNEN

Kurz bevor die Supersoldaten der Delta Force Maduros Sicherheitskräfte regelrecht überrannten, schloss ein anonymer Nutzer von Polymarket eine Wette in Höhe von 32.537,28 Dollar ab, dass Maduro bis zum 31. Januar 2026 nicht mehr an der Macht sein würde. Als dies am 2. Januar tatsächlich eintraf, ging dieser Nutzer mit über 400.000 Dollar davon.

Nicht schlecht für eine einzige „glückliche“ Wette, oder?

Moment mal. Sie haben noch nie von Polymarket gehört? Dann verpassen Sie etwas!

Polymarket bezeichnet sich selbst als „den weltweit größten Prognosemarkt“ und rühmt sich damit, dass es Nutzern ermöglicht, „auf dem Laufenden zu bleiben und von Ihrem Wissen zu profitieren, indem Sie auf zukünftige Ereignisse zu verschiedenen Themen wetten“.

Auf dem Laufenden bleiben und von Ihrem Wissen profitieren? Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation.

Wie sieht ein solcher Prognosemarkt eigentlich aus?

Wenn Sie die Website von Polymarket besuchen, sehen Sie eine Reihe von weltweiten Ereignissen, auf die Sie Wetten platzieren können, von „Wird Khamenei bis zum 31. Januar als Oberster Führer des Iran abgesetzt?“ (7 % Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) über „Wen wird Trump als Fed-Vorsitzenden nominieren? “ (Kevin Warsh ist derzeit der Favorit) bis hin zu „Wird Jesus Christus vor 2027 wiederkehren?“ (derzeit nur eine Wahrscheinlichkeit von 3 % für die Wiederkunft, aber wenn Jesus tatsächlich wiederkehrt, werden Ihre atheistischen Freunde neidisch sein, wenn Sie in Ihrem göttlich erworbenen Ferrari vorbeifahren!

Wenn Sie sich die Dokumentation von Polymarket genauer ansehen, erfahren Sie, wie das alles funktioniert. Im Einzelnen:

Auf Polymarket können Sie Anteile kaufen und verkaufen, die zukünftige Ereignisergebnisse repräsentieren (z. B. „Wird TikTok in diesem Jahr in den USA verboten werden?“).

Aktien für Ereignisausgänge werden immer zu einem Preis zwischen 0,00 und 1,00 USDC gehandelt, und jedes Paar von Ereignisausgängen (d. h. jedes Paar von „JA“- und „NEIN“-Aktien) ist vollständig mit 1,00 USDC besichert.

Aktien werden geschaffen, wenn sich die gegnerischen Seiten auf Quoten einigen, sodass die Summe, die jede Seite zu zahlen bereit ist, 1,00 USDC entspricht.

Wenn der Markt entschieden ist – d. h. wenn „UMA Optimistic Oracle, ein auf Smart Contracts basierendes optimistisches Orakel“ entscheidet, dass es ein eindeutiges Ergebnis für das Ereignis gibt, auf das gewettet wurde – werden die Gewinne in USDC ausgezahlt, der Ethereum-Stablecoin, die (angeblich) durch US-Dollar gedeckt ist.

Darüber hinaus rühmt sich Polymarket gerne damit, dass „die Gegenpartei jedes Handels ein anderer Polymarket-Nutzer ist“, was bedeutet, dass Anteile verkauft werden können, bevor der Markt entschieden ist, und dass es im Gegensatz zu Sportwetten „kein ‚Haus‘ gibt, das Sie für zu hohe Gewinne sperrt“.

Nun, das klingt alles völlig seriös und legitim! Was könnte da schon schiefgehen?

Ach ja, genau. Das.

Ja, wie sich herausstellte, hat Peter Thiels Founders Fund im Juni letzten Jahres eine Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Millionen Dollar für Polymarket angeführt. Für diejenigen, die nicht verstehen, warum das ein Problem ist, habe ich einiges zum Lesen (Die seltsame Geschichte von Peter Thiel Teil eins / Teil zwei / Teil drei), zum Anschauen (Antichrist oder Armageddon?) und zum Anhören (Iain Davis enthüllt den technokratischen dunklen Staat)!

OK, das ist also die Verbindung zwischen Thiel und Polymarket. Aber was könnte sonst noch schiefgehen?

Ah, ja. Polymarket hat Donald Trump Jr. im August letzten Jahres als Berater hinzugezogen, nachdem sein 1789 Capital VC-Fonds eine beträchtliche Investition in das Unternehmen getätigt hatte.

Beginnen Sie zu verstehen, warum diese ganze Online-Wettbörse Polymarket eine sehr schlechte Idee sein könnte?

Nein? Noch nicht? Dann lassen Sie es mich Ihnen erklären.

WARUM IST DAS WICHTIG?

Langjährige Leser dieser Kolumne erinnern sich vielleicht an meinen Leitartikel aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „How to Bet on Absolutely Anything” (Wie man auf absolut alles wetten kann), in dem ich Augur, ein damals brandneues „Prognosemarktprotokoll” im Kryptowährungsnetzwerk Ethereum, und Intrade, einen irischen Online-Marktplatz, der 2012 von den US-Aufsichtsbehörden geschlossen wurde, weil er es Menschen ermöglichte, auf Rohstoffpreise zu wetten, ohne die vorgeschriebenen CFTC-Auflagen zu erfüllen, vorstellte.

Obwohl das Schreckgespenst von Attentatsmärkten und unreguliertem Aktienhandel ausreicht, um jeden staatsgläubigen Autoritären vor Angst ins Bett zu machen (und jeden bombenwerfenden Anarchisten vor Aufregung in die Hose machen zu lassen), entstand die Idee, wie ich in meinem Leitartikel von 2018 dargelegt habe, nicht bei Online-Krypto-Cypherpunks und Freiheitsfanatikern. Stattdessen begann sie bei der DARPA.

Richtig, am 28. Juli 2003 kündigte die Defense Advanced Research Projects Agency (ja, die gute alte DARPA) den Policy Analysis Market (oder „PAM“) an. Ähnlich wie Polymarket wurde PAM entwickelt, um Händlern zu ermöglichen, auf Staatsstreiche, Attentate, Terroranschläge, Kriege und andere wichtige Ereignisse zu wetten. Die Theorie dahinter war, dass dieser Marktmechanismus den Planern im Pentagon helfen würde, die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse vorherzusagen.

Wie reagierten nun die Öffentlichkeit, die Presse und sogar die Kongressabgeordneten auf diese wunderbare Idee? So:

„Die Idee einer bundesweiten Wettannahmestelle für Gräueltaten und Terrorismus ist lächerlich und grotesk“, sagte Senator Wyden. Senator Dorgan bezeichnete sie als „nutzlos, beleidigend und unglaublich dumm“. Er sagte, er habe Schwierigkeiten gehabt, andere davon zu überzeugen, dass es sich nicht um einen Scherz handelte. „Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie der König von Jordanien wären und erfahren würden, dass das US-Verteidigungsministerium Wetten darauf annimmt, dass Sie innerhalb eines Jahres gestürzt werden?“, fragte er.

Tatsächlich war die Ablehnung dieser Idee so groß, dass das Projekt noch am selben Tag wieder verworfen wurde. (Ja, noch am selben Tag!) Es führte sogar dazu, dass der wegen der Iran-Contra-Affäre in Ungnade gefallene John Poindexter sein Amt als Direktor der DARPA niederlegte.

Abgesehen von der moralischen Empörung ist die Praxis, auf Staatsstreiche, Regimewechsel, Attentate, Kriege und andere chaotische Ereignisse zu wetten, vor allem wenn es um echtes Geld geht und die Wetten von anonymen Personen abgeschlossen werden, eine zutiefst fehlerhafte Idee. Sie ermöglicht es nicht nur, von spektakulären Gewalttaten zu profitieren, und sie ermöglicht es nicht nur Insidern, von ihrem Vorwissen über solche Taten zu profitieren, sondern sie motiviert aktiv diejenigen in Machtpositionen, sonst unwahrscheinliche Ereignisse herbeizuführen, um einen riesigen Gewinn zu erzielen.

Wenn Sie beispielsweise der leibliche Sohn des US-Präsidenten wären und schnell eine halbe Million Dollar als zusätzliches Taschengeld verdienen wollten, wäre es relativ trivial, eine schnelle Wette auf die große Militäroperation zu platzieren, von der Papa immer am Esstisch spricht.

Oder wenn Sie ein milliardenschwerer vampirischer Technokrat wären und Ihre Kriegskasse auffüllen wollten, warum sollten Sie dann nicht Ihr KI-System nutzen, um der IAEO falsche Informationen über das iranische Atomprogramm zu liefern, um einen Militärschlag gegen den Iran anzuregen, und dann schnell zu Polymarket springen, um eine Wette auf diesen Schlag abzuschließen?

Und der Dritte Weltkrieg? Für die Menschheit würde das vielleicht nicht so gut ausgehen, aber bei den richtigen Marktquoten könnte vielleicht ein General, der gerade Pech hat, dazu überredet werden, hier eine Rakete abzufeuern oder dort einen Krieg zu beginnen.

Und selbst wenn die Dinge nicht zu Ihren Gunsten laufen – wenn beispielsweise der oberste Regimewechsler Zweifel an dem von Ihnen erhofften Regimewechsel im Iran bekommt –, können Sie jederzeit die sozialen Medien von Polymarkets nutzen, um Fake News zu verbreiten und die Situation weiter anzuheizen!

Beginnen Sie zu erkennen, warum diese „Online-Prognosemärkte” eine sehr schlechte Idee sein könnten?

Falls nicht, kann Ihnen der US-Kongressabgeordnete Ritchie Torres, der letzte Woche den „Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026” vorgelegt hat, um das Polymarket-Fiasko anzugehen, dies erklären:

„Der korrupteste Ort in Washington, D.C. ist wahrscheinlich die Schnittstelle zwischen Prognosemärkten und der Bundesregierung – wo Insiderhandel und Selbstbereicherung keine theoretischen Risiken mehr sind, sondern nachweisliche Gefahren. Wir ignorieren diese offensichtliche Korruption auf eigene Gefahr. Stellen Sie sich einmal vor, ein Mitglied der Trump-Regierung würde eine Wette platzieren, um ein Ereignis wie die Absetzung von Nicolás Maduro vorherzusagen. Als Insider der Regierung und Teilnehmer an den Prognosemärkten würde diese Person einem perversen Anreiz ausgesetzt sein, persönlich Maßnahmen voranzutreiben, die ihr eigene Taschen füllen. Die Spekulation auf Prognosemärkten durch Insider der Regierung muss verboten werden – Punkt.“

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Okay, genug mit dieser moralischen Philosophie. Haben wir nicht von Anfang an klargestellt, dass es hier nur ums Geldverdienen geht?

Genau. Also, hier ist die nächste Frage: Was kommt als Nächstes? Und das führt uns zur eigentlichen Frage: Welche unwahrscheinliche, weltverändernde Katastrophe bietet uns die besten Chancen auf Polymarket?

Ein Regimewechsel im Iran?

Monero 10.000 Dollar?

Trump nutzt das Aufstandsgesetz, um (Vor-)Wahlen abzusagen?

Treten Sie näher und geben Sie Ihre Wetten ab!

…aber denken Sie daran: Wenn Sie keine Insiderinformationen haben – oder eine Möglichkeit, Ihr unwahrscheinliches Ereignis zu verwirklichen –, werden Sie in den meisten Fällen Geld verlieren.

Wenn Sie sich dennoch Sorgen machen, machen Sie sich keine Gedanken! Ich bin mir sicher, dass Ritchie Torres und seine Kollegen im Kongress diesem Albtraum selbst erfüllender Online-Vorhersagen über Kriege, Regimewechsel und Attentate ein schnelles Ende bereiten werden.

Ich halte jetzt gespannt den Atem an…