Neue Rekrutierungsanzeigen des Mossad nutzen die Unruhen im Iran mit Hilfe eines US-Komikers aus

Von Max Blumenthal

Der Mossad nutzt die tödlichen Unruhen, die diesen Monat den Iran erschütterten, um über eine Reihe von Anzeigen in sozialen Medien Spione zu rekrutieren. In einer der seltsamsten Kooperationen der Geschichte hat der israelische Geheimdienst die Anzeigen über eine LLC gekauft, die dem in Atlanta ansässigen Stand-up-Comedian Desi Banks gehört.

Tage nachdem regierungsfeindliche Randalierer in iranischen Städten Chaos verbreitet hatten, veröffentlichte der israelische Mossad eine neue Reihe von Online-Stellenanzeigen in persischer Sprache. Der israelische Auslandsgeheimdienst hat sich teilweise für die tödlichen Unruhen verantwortlich erklärt und in einem Twitter/X-Beitrag vom 29. Dezember versprochen, dass seine Agenten „vor Ort“ mit den Demonstranten zusammenarbeiten würden. Jetzt verstärkt er seine Infiltrationsbemühungen, indem er Spione im Iran und in der gesamten persischen Diaspora anwirbt.

Eine der jüngsten Anzeigen erschien am 14. Januar auf einem mit dem israelischen Geheimdienst verbundenen Twitter/X-Account, @payameabi. Sie enthielt ein kurzes KI-Video, das einen iranischen Demonstranten zeigte, der trotzig mitten auf einer Straße saß und einer Phalanx von Staatssicherheitsbeamten auf Motorrädern gegenüberstand.

„Ihre Rolle, Iraner im Ausland, ist entscheidend“, heißt es in dem Tweet von @payameabi. „Die letzten Tage des Regimes sind gekommen. Wenn Sie jemanden kennen, der in sensiblen Branchen und Zentren arbeitet, rufen Sie uns an … Unsere Organisation steht Ihnen zur Seite.“

Dem Text folgt ein Link zu einem Google-Formular, über das sich potenzielle Rekruten als Mossad-Informanten bewerben können, wobei ihnen Schutz und lukrative Belohnungen versprochen werden. Im Mittelpunkt des Rekrutierungsformulars steht das Bild eines tätowierten Arms, der einen Müllsack mit dem Logo der Islamischen Republik Iran hält. Darauf steht: „Gestalte die Zukunft. Chancen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.“

Eine separate Stellenanzeige des Mossad, die ebenfalls am 14. Januar veröffentlicht wurde, nimmt ausdrücklich Bezug auf die gewalttätigen Unruhen im Iran: „Unsere Organisation hat die Stimme von Ihnen, dem iranischen Volk, gehört und plant den endgültigen Schlag gegen das Regime. Ihre Landsleute im Iran befinden sich in einem schicksalhaften Kampf, und wir wollen Ihnen helfen. Als Iraner fern der Heimat verspüren Sie derzeit verständlicherweise ein Gefühl der Hilflosigkeit, aber einige von Ihnen können in dieser Phase eine entscheidende Rolle spielen.“

Ähnliche Aufrufe erscheinen auf einem Telegram-Kanal namens BlueMessage. Einer, der diesen Monat inmitten der Unruhen erschien, die den Iran erschütterten, zeigt ein weiteres KI-generiertes Bild, auf dem ein traurig dreinblickender junger Mann abseits einer grimmigen städtischen Menschenmenge aus strengen Iranern steht. „Ihre Rolle ist entscheidend“, heißt es in dem Aufruf des Mossad. „Wir können Ihnen und dem Iran helfen.“

Mossad rekrutiert iranische Agenten über die Firma eines Stand-up-Comedians aus Atlanta

Der Mossad hat mehrere Stellenanzeigen auf YouTube und anderen sozialen Medienplattformen von Google über Desi Banks Productions LLC geschaltet, eine gleichnamige Firma, die einem schwarzen Comedian aus Atlanta gehört. Banks, der für seine Stand-up-Comedy mit urbanen Themen und Online-Videosketche wie „How Them Pimps Used to Be Back in the Day”, „Going to Yoga with a White Girl for the First Time” und „How it Be When a Skinny Dude is With A Big Girl” bekannt ist, scheint auf den ersten Blick der unwahrscheinlichste Vermittler für hochsensible Mossad-Operationen zu sein. Andererseits könnten das unpolitische Profil des Komikers und sein wahrscheinlicher Bedarf an Produktionsunterstützung ihn zum perfekten Kandidaten für einen Geheimdienst gemacht haben, der seine Spuren verwischen will.

Der in Atlanta ansässige Komiker und Content Creator Desi Banks

Ist Banks sich bewusst, dass sein Unternehmen für den Kauf von Mossad-Stellenanzeigen bei Google verantwortlich ist? Oder hat sich der israelische Geheimdienst auf eine andere Instanz verlassen, um Banks zu täuschen?

The Grayzone besuchte die in den Unternehmensunterlagen von Desi Banks Productions angegebene Adresse in der Hoffnung, den Komiker befragen zu können. Wir gelangten zu einer heruntergekommenen Wohnanlage in der Milton Terrace SE 1195 im Stadtteil Chosewood in Atlanta. Niemand schien zu Hause zu sein, und es war auch nicht möglich, eine Nachricht im Briefkasten zu hinterlassen, um Banks um eine Stellungnahme zu bitten.

Banks antwortete nicht auf eine Anfrage von Jack Poulson aus dem September 2025, dem Reporter, der als Erster die offensichtliche Rolle des Komikers in der Werbekampagne des Mossad aufgedeckt hatte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Stand-up-Comedian auf Tournee in Philadelphia, Pennsylvania. Eine von Banks für den 18. Januar geplante Afterparty im Nachtclub NoTo Philly wurde offenbar in letzter Minute abgesagt.

Laut einem Bericht von Poulson und Lee Fang aus dem September 2025 sind die Rekrutierungsanzeigen des Mossad in 19 Ländern weltweit erschienen, aber das einzige Land, in dem jede einzelne Anzeige erschien, war Deutschland. Dort hat der Mossad Informationen von Familienangehörigen iranischer Atomwissenschaftler eingeholt.

Der Mossad hat nicht nur eine zentrale Rolle bei den Aufständen beansprucht, die im Januar dieses Jahres Chaos im Iran verbreitet haben, sondern auch Anerkennung für die Unruhen vom ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo erhalten, der auf seinem Twitter/X-Account erklärte: „Frohes neues Jahr an alle Iraner auf den Straßen. Auch an alle Mossad-Agenten, die neben ihnen herlaufen …“

Tamir Morag, Korrespondent des israelischen Senders Channel 14, schloss sich Pompeo an. „Wir haben heute Abend auf Channel 14 berichtet: Ausländische Akteure bewaffnen die Demonstranten im Iran mit scharfen Waffen, was der Grund für die Hunderte von getöteten Regimeangehörigen ist“, erklärte er auf Twitter/X. „Jeder kann frei raten, wer dahintersteckt.“

Obwohl der Komiker Desi Banks zu der offensichtlichen Rolle seines Unternehmens als Mossad-Deckmantel geschwiegen hat, hat zumindest einer seiner Kollegen Verdacht hinsichtlich seiner Aktivitäten geäußert. In einem Interview mit Wallace „Wallo“ Peeples, einem Motivationsredner und ehemaligen Langzeitgefangenen, der für seine Kommentare zu „dem Spiel“ bekannt ist, war Banks sichtlich unbehaglich, als er gefragt wurde, ob „jemand“ ihn besucht habe, „um Ihnen zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen“.

„Man sieht vielleicht jemanden, der nicht besonders talentiert oder witzig ist oder was auch immer, und plötzlich ist er ganz oben angekommen, und man versucht herauszufinden, wie das passiert ist … Hat dich jemand besucht?“, fragte Wallo Banks.

„Neeee“, antwortete Banks und wandte seinen Blick ab. „Ich glaube nicht, dass sie das versuchen werden. Auf keinen Fall.“