China erklärt sich voll bereit zum Krieg um Taiwan. Die USA auch.

Das chinesische Staatsfernsehen hat eine Video-Animation gezeigt von einem großangelegten Angriff auf Taiwan, während Pekings Streitkräfte die Abriegelung der Insel übten. Pekings Militär hat drei Tage lang Übungen rund um die selbstverwaltete Insel durchgeführt, die es als Teil seines Territoriums betrachtet. Man erklärt, jederzeit bereit zu sein für Krieg, was nach westlichen Analysten ein Bluff sein könnte. Hohe US-Offiziere rechnen damit, dass China noch ein paar Jahre an Vorbereitungen benötigt und dass ein Überfall gewaltig schief laufen könnte. Nur ein größere Aktion, koordiniert mit Nordkorea und Russland, hat Aussichten auf deutlichen Erfolg. Der ehemalige US-Super-General Ben Hodges schrieb in seinem Buch „Future War“ über solche koordinierten Attacken. Also muss die derzeitige US-Führung so etwas auf dem Schirm haben.

Aber warum bereiteten die Amerikaner sich nicht deutlich früher und besser darauf vor? Es fehlt an wichtigen Munitions-