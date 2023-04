Pentagon-Dokumente zeigen, dass der russische Geheimdienst mit den VAE gegen die USA und Großbritannien zusammenarbeiten sollen

US-Beamte haben die VAE in den vergangenen Monaten dafür kritisiert, dass sie die von den USA verhängten Sanktionen gegen Russland nicht durchsetzen.

Russische Geheimdienstoffiziere prahlten damit, dass sie mit den ölreichen Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine Vereinbarung getroffen hätten, „um gegen die Geheimdienste der USA und des Vereinigten Königreichs zusammenzuarbeiten“, heißt es in einem Dokument, das als Teil einer großen angeblichen Verletzung des US-Geheimdienstes online gestellt wurde, wie die AP am 11. April berichtete.

In dem von der AP eingesehenen Dokument heißt es: „Mitte Januar behaupteten Beamte des FSB [russischer Geheimdienst], dass Beamte des Sicherheitsdienstes der VAE und Russlands vereinbart hätten, gegen die Geheimdienste der USA und Großbritanniens zusammenzuarbeiten, und zwar auf der Grundlage von neu erworbenen Signalen“, was sich auf abgefangene Kommunikation wie Telefongespräche oder elektronische Nachrichten bezieht.

„Die Vereinigten Arabischen Emirate betrachten die Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst wahrscheinlich als eine Gelegenheit, die wachsenden Beziehungen zwischen Abu Dhabi und Moskau zu stärken und nachrichtendienstliche Partnerschaften zu diversifizieren, da sie einen Rückzug der USA aus der Region befürchten“, heißt es in dem Dokument weiter.

Zu den durchgesickerten Pentagon-Dokumenten erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, dass „wir nicht wissen, wer dahinter steckt, wir wissen nicht, was das Motiv ist“ und dass zumindest einige der Papiere „manipuliert wurden“.

Daraufhin gaben die VAE eine Erklärung ab, wonach die in dem Dokument enthaltenen Behauptungen über den FSB „kategorisch falsch“ seien.

„Wir weisen alle Behauptungen über eine Vereinbarung zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den VAE und den Sicherheitsdiensten anderer Länder gegen ein anderes Land zurück“, hieß es in der Erklärung. „Die VAE unterhalten tiefe und ausgezeichnete Beziehungen zu allen Ländern, die ihre Prinzipien der Offenheit, der Partnerschaft, des Brückenbauens und der Arbeit im Dienste der gemeinsamen Interessen von Ländern und Völkern zur Erreichung des internationalen Friedens und der Sicherheit widerspiegeln“.

In letzter Zeit haben die VAE und Russland ihre Beziehungen erheblich ausgebaut. Nach dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine haben die VAE nicht, wie von Washington gewünscht, Stellung gegen Moskau bezogen, sondern versuchen seitdem, zwischen der russischen und der ukrainischen Seite zu vermitteln.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Abu Dhabi im Energiebereich wurde verstärkt, obwohl Washington versucht hatte, die Golfstaaten unter Druck zu setzen, damit sie zur Isolierung Russlands beitragen.

US-Beamte haben die VAE in den vergangenen Monaten wegen der wirtschaftlichen Beziehungen des Landes zu Russland kritisiert, die es russischen Geschäftsleuten ermöglicht haben, den Auswirkungen der von den USA verhängten Sanktionen zu entgehen.

Die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens der VAE mit Russland gegen die USA und das Vereinigte Königreich ist jedoch gering, da die USA weiterhin mehrere Militärstützpunkte und Tausende von Truppen in der Region unterhalten, darunter den Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in Abu Dhabi und den Seehafen Jebel Ali in Dubai.

Die Zusammenarbeit zwischen den VAE und den USA während des von Saudi-Arabien unterstützten Krieges gegen Jemen hat ebenfalls zu den engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern beigetragen.