China-Experte: Die Zahl der Toten nach der Abriegelung Shanghais wird die der COVID-Opfer bei weitem übersteigen

Steve Mosher warnt vor einer hohen Zahl von Toten infolge der Abriegelungen in Shanghai, die durch Verhungern oder andere nicht COVID-bedingte Ursachen verursacht werden.

Der China-Experte Steve Mosher warnte am Mittwoch, dass die Zahl der Todesopfer durch die anhaltenden Abriegelungen in Schanghai „viel höher“ sein wird als die Zahl der potenziellen Todesopfer durch COVID-19.

„Ich weiß nicht, wie viele Menschenleben sie durch das Coronavirus in Shanghai retten werden, aber ich garantiere, dass sie, wenn sie endlich in einige dieser Wohnungen gehen, in denen die Menschen drei oder vier Wochen lang eingesperrt waren, Leichen von Menschen finden werden, die verhungert sind, Menschen, die an Schlaganfällen und Herzinfarkten gestorben sind“, sagte der Autor von „Bully of Asia“ gegenüber Brian Kilmeade bei „Fox & Friends“.

Laut Qin Chen, einem Einwohner Shanghais, sind viele Stadtteile seit den ersten Märzwochen abgeriegelt, wobei die ersten Abriegelungen in den Vierteln oder Gemeinden zwischen dem 2. und 17. März erfolgten. Seitdem hat Schanghai die Abriegelungen für die gesamte Stadt angeordnet, und manchmal wird der Hausarrest durch das Versiegeln oder Verschließen von Türen erzwungen, wie CNN-Korrespondent David Culver berichtet hat.

Chen stellte am Dienstag fest, dass einige Einwohner Shanghais seit mehr als 40 Tagen eingesperrt sind. Die Stadt hat Berichten zufolge eine Mitteilung herausgegeben, in der die Bewohner darüber informiert werden, dass die Stadt bis mindestens zum 1. Mai abgeriegelt wird.

Kilmeade wies Mosher darauf hin, dass die Stadt, die von Peking angewiesen wurde, eine „Null-COVID“-Politik durchzusetzen, mit den Abriegelungen begann, nachdem mehr als 22.000 COVID-Fälle gemeldet wurden, von denen die meisten asymptomatisch waren.

„Aus epidemiologischer Sicht macht das keinen Sinn“, sagte Mosher. „Ein hochinfektiöses Atemwegsvirus, das sich so leicht ausbreitet, wird man niemals ausrotten können. Der Rest der Welt hat das erkannt“.

Er fügte hinzu: „Jedem ist klar, dass wir für immer mit dem Coronavirus leben müssen“, und spielte damit auf die nahezu einhellige Meinung der Immunologen an, dass COVID noch jahrelang als endemisches Virus weiter zirkulieren wird.

„Und was machen sie in Shanghai? Sie töten Hunde und Katzen, weil sie Träger des Coronavirus sein könnten. Sie sperren Menschen in ihren Häusern ein. Die Menschen verhungern buchstäblich“, sagte Mosher.

Fox News-Moderator Tucker Carlson wies am Montag darauf hin, dass nach dem ersten COVID-19-Ausbruch in Wuhan die Bewohner manchmal von Regierungsbeamten in ihren Häusern eingeschweißt wurden, wie Videos von Einheimischen zeigen, und dass einige von ihnen schließlich verhungerten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesundheit der Bürger der Vorwand für die Abriegelungen in Shanghai ist, fragte Kilmeade Mosher, was die wahre Erklärung für die Abriegelungen ist.

Laut Mosher gibt es mehrere Gründe für die Abriegelungen in Shanghai, von denen keiner tatsächlich auf die Besorgnis über COVID zurückzuführen ist. Er wies darauf hin, dass Chinas Leiter des nationalen Gesundheitswesens gesagt hat, dass sie „jetzt nicht aufhören können“, weil dann „alles, was sie in der Vergangenheit getan haben, umsonst gewesen wäre“.

„Nun, alles, was Sie in der Vergangenheit getan haben, war ein Fehler, also geben Sie es zu und machen Sie weiter“, sagte Mosher zu Kilmeade. „Aber das werden sie nicht tun, weil Politiker nie gerne einen Fehler machen.“

Mosher glaubt, dass die Abriegelungen zumindest zum Teil durch einen anhaltenden „Machtkampf“ verursacht werden: „Präsident Xi Jinping will Präsident auf Lebenszeit sein, und die Shanghaier Fraktion kämpft dagegen an“, sagte Mosher. „Nun, raten Sie mal? Shanghai ist jetzt abgeriegelt.“

Er betonte, dass es eine klassische totalitäre Taktik sei, die Bevölkerung durch gezielte Verfolgung einzuschüchtern, und wies darauf hin, dass es eine chinesische Redewendung gebe, die bedeute: „Man tötet den einen, um hunderte zu warnen.“

„Indem man 26 Millionen Menschen in Shanghai einsperrt, sagt man den anderen 1,4 Milliarden Menschen: ‚Wir haben das Sagen. Wir sind die Kommunistische Partei Chinas. Wir können mit eurem Leben machen, was wir wollen. Wir können diktieren, wie viel ihr esst, wann ihr esst und ob ihr verhungert oder nicht“, sagte Mosher.