China gegen USA

armstrongeconomics.com: Der neue Bericht über die Ursprünge von COVID zeigt mit dem Finger auf eine undichte Stelle in einem Labor in Wuhan. China wehrt sich und warnt, dass dies nur zu Rassismus in den Vereinigten Staaten führen wird. Ich stimme China voll und ganz zu, aber ich rate ihnen, weitere Nachforschungen anzustellen. Höchstwahrscheinlich gab es ein Leck im Labor, aber nach allen mir vorliegenden Informationen war es mindestens seit November 2019 bekannt. Ich behaupte nach wie vor, dass dies kein Zufall war, und wenn wir dem Geld folgen, werden wir die wahre Quelle und die Hinterleute des chinesischen Komplotts erkennen.

Das ist wie der Versuch, einen Zeugen zu diskreditieren, indem man ihn fragt, wann er das letzte Mal seine Frau geschlagen hat. Das Thema dreht sich dann um ein solches Ereignis, das er leugnen wird. Wenn er versucht, seine Frau als Zeugin aufzurufen, dass er sie nie angefasst hat, wird der Staatsanwalt einfach sagen: „Natürlich wird sie sagen, dass er sie nie angefasst hat, weil sie Angst hat, dass er sie wieder schlägt.“ Das ist ein Szenario, bei dem man nicht gewinnen kann. Der einzige Ausweg besteht darin, sich nicht auf Rassismus oder Vorurteile zu berufen, sondern gegen den Beschuldigten zu ermitteln. Dies war NICHT die US-Regierung, sondern private Quellen, die von diesem ganzen COVID-Betrug profitieren.

Am 30. Dezember starb Li Wenliang, ein Arzt außerhalb des Labors in Wuhan, an COVID, nachdem er dort Menschen behandelt hatte, die sich auf einem örtlichen Fischmarkt angesteckt hatten. CNN stellte ihn sofort so dar, als sei er zum Schweigen gebracht worden, und behauptete dann, COVID wäre unter Kontrolle gewesen, wenn er nicht zum Schweigen gebracht worden wäre.

David Relman, Mikrobiologe an der Stanford University, schrieb in einem Brief an die Zeitschrift Science: „Das hat nichts mit Schuld zu tun“. In diesem von 18 Wissenschaftlern unterzeichneten Brief in der Zeitschrift Science vom Mai 2021 wird eine transparente Untersuchung aller denkbaren Szenarien gefordert, zu denen auch die Theorie des Laborlecks gehört. Der Brief forderte Labore und Gesundheitsbehörden auf, ihre Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Es geht um mehr als nur einen Wissenschaftler oder ein Institut oder ein Land – jeder, der über solche Daten verfügt, muss sie veröffentlichen“, erklärte Dr. Relman.

Die Weltgesundheitsorganisation, die zum großen Teil von Bill Gates finanziert wird, hat das Labor sofort entlastet. Einem Bericht des US-Geheimdienstes zufolge haben sich drei Forscher des Labors in Wuhan im November 2019 in einem Krankenhaus behandeln lassen, nachdem sie erkrankt waren. Die Gates-Stiftung kaufte erstmals im September 2019 eine Position in BioNTech, einem Hersteller von Impfstoffen. Das war nur zwei Monate vor der Ankündigung, dass COVID im Dezember 2019 in Wuhan freigegeben wurde.

Unser Computer begann im August 2019, ungewöhnliche Bewegungen im Kapitalfluss zu erkennen. Dies entpuppte sich als die Repo-Krise, bei der US-Banken plötzlich nicht mehr bereit waren, europäischen Banken über Nacht Geld zu leihen, was die Federal Reserve zwang, einzugreifen und als Marktmacher aufzutreten. Ich stand auf unserer Weltwirtschaftskonferenz 2019 auf und verkündete, dass sich in den Kapitalströmen, die im August begannen, etwas Seltsames abspielte. Tatsächlich erreichte der Markt rechtzeitig seinen Höhepunkt, der Absturz ähnelte eher der LTCM-Krise (Long-Term Capital Management), und das Jahr 2020 endete mit einem Tiefpunkt, von dem aus wir wieder zu neuen Höchstständen aufgestiegen sind, wie es nach der LTCM-Krise der Fall war.

Irgendetwas stimmt nicht, und genau das hat unser Computer festgestellt. In den versteckten E-Mails von Fauci, deren Freigabe die Biden-Administration verweigert, wurde von Anfang an klar gesagt, dass dieser Virus anscheinend „konstruiert“ wurde, was nur zwei Schlussfolgerungen zulässt:

Wurde es in das Labor in Wuhan gebracht und absichtlich freigesetzt?

Wurde es nach Wuhan gebracht und dort absichtlich freigesetzt, um einen Konflikt zwischen dem Westen und China auszulösen?

Ich glaube nicht, dass dies vom US-Militär inszeniert wurde, und ich glaube auch nicht, dass dies absichtlich von China durchsickert. Wäre dies ein Komplott Chinas gewesen, hätten sie es den USA, Großbritannien oder Deutschland zugespielt und sie dafür verantwortlich gemacht. Hinter diesem Betrug steckt eine PRIVATE Organisation, und solange wir nicht aufhören, mit dem Finger auf Regierungen zu zeigen, werden wir NIE die Wahrheit herausfinden. Es kommt immer darauf an, wer das Motiv hatte, selbst in einem Krimi oder einem „Who-done-it“-Film.