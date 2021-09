Im US-Bundesstaat Georgia wird bald die Hölle los sein, sagte der Talkmaster John Fredericks in Bannons War Room. Es ist Filmmaterial aufgetaucht, das zeigt, wie etwa 240 Menschen im Bundesstaat während der US-Präsidentschaftswahlen 2020 Wahlurnen mit Stimmzetteln füllen.

Im Durchschnitt nahmen sie 23 bis 24 Briefkästen pro Person mit. Die Aufnahmen zeigen, wie sie mitten in der Nacht zu einer Wahlurne gehen und die Rucksäcke mit den Stimmzetteln leeren.

Laut Fredericks sind inzwischen 240 Personen als mögliche Verdächtige identifiziert worden. Einige füllten 10 von den Sammkerboxen, andere bis zu 50. „Das ist absolut illegal“, betonte er. Pro Person darf nur ein Stimmzettel in eine Wahlurne eingeworfen werden.

„Es gab Leute, die Handschuhe trugen und mitten in der Nacht Rucksäcke voller Stimmzettel in Briefkästen leerten“, sagte Fredericks. „Es waren jedes Mal dieselben 240 Personen, die durch den Staat zogen, insbesondere in den vier größten Bezirken – Gwinnett, Cobb, Fulton und DeKalb. Was bedeutet das?“

„Das ist genauso brisant wie die gefälschten Stimmzettel, die wir in Fulton County finden werden“, sagte er.

Anfang dieses Jahres wurde in Georgia ein neues Wahlgesetz verabschiedet, um „die Zuverlässigkeit der Wahlen zu erhöhen“.