China schlägt Alarm: Wir stehen am Rande eines großen Krieges. Die Situation hängt an einem seidenen Faden

Fu Cong , Chinas ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, spricht am 2. Oktober 2024 im UN-Hauptquartier in New York beim Briefing des UN-Sicherheitsrats zur libanesisch-israelischen Situation. Der chinesische Gesandte rief den UN-Sicherheitsrat am Mittwoch auf, dringend Maßnahmen zur Deeskalation der libanesisch-israelischen Situation zu ergreifen. (Xinhua/Xie E)