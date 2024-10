Iran hat gerade einen großen strategischen Fehler begangen

Von Tyler Durden

Von Michael Every von der Rabobank

Wie ich gestern schon vermutete, hat der iranische Außenminister geblufft, als er andeutete, dass der Iran nicht auf die Angriffe Israels auf seine regionalen Stellvertreter reagieren würde. Über Nacht wurden erneut rund 200 ballistische Raketen aus dem Iran auf Israel abgefeuert, von denen die meisten mit Hilfe der USA, Großbritanniens und Jordaniens im Flug abgeschossen wurden. Andere trafen offene Gebiete in der Nähe von echten Zielen, wobei es nur ein einziges Opfer gab, einen Palästinenser. Wer jedoch glaubt, dass es sich hierbei um eine Wiederholung des „choreografierten“ iranischen Angriffs vom April handelt, auf den eine symbolische israelische Reaktion folgen wird, geht ein hohes Risiko ein.

Im April sagte ich, dass wir diese Episode mit schlimmeren Folgen noch einmal erleben würden, und hier sind wir nun. Für diejenigen, die es noch nicht bemerkt haben – dazu gehören Haniyeh und Nasrallah – hat sich die strategische Dynamik Israels geändert. Es geht nicht mehr darum, Schlagabtausch mit anderen innerhalb einer festgelegten Geographie und Größenordnung auszutragen, sondern darum, die Eskalationsleiter zu erklimmen, um seine Feinde zu zwingen, abzuspringen oder zerschmettert zu werden. Der Iran hat daher gerade einen großen strategischen Fehler begangen. In der Tat kann Premierminister Netanjahu, der die israelische Abschreckung wiederhergestellt hat, während er erklärte, dass es dafür in der Region keine roten Linien gibt, jetzt nicht zeigen, dass der Iran tabu ist. Dies gilt doppelt, wenn Zentralisrael die Nacht vor dem jüdischen Neujahrsfest in Luftschutzbunkern verbracht hat. Dreifach, wenn der Schutzschild des Iran durch die Hamas und Hisbollah aufgehoben wird. Vierfach, wenn sein neues Koalitionsmitglied ein Iran-Falke ist und sein mächtigster potenzieller politischer Rivale, der ehemalige Premierminister Bennet, twittert, dass es jetzt an der Zeit ist, den Kopf des iranischen Oktopus abzuschlagen. Fünffach, wenn westliche Staats- und Regierungschefs hinter Israel stehen.

Der niederländische Premierminister Wilders beleidigte den Obersten Führer Khamenei auf Hebräisch. Sogar die USA erklärten, dass sie bei „schwerwiegenden Konsequenzen“ für das, was der Iran gerade getan hat, helfen werden, anstatt Israel zu sagen, es solle „den Sieg davontragen“, wie berichtet wird. Die USA unterstützten auch den Schritt Israels gegen die Hisbollah. In der zweiten Debatte zwischen Harris/Walz und Trump/Vance ging es in der ersten Frage um den Nahen Osten. Walz sagte: „Denken wir daran, wo das alles angefangen hat,“ d. h. am 7. Oktober, und dass Israels Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, „absolut grundlegend“ sei. Vance stimmte zu: „Wir sollten unsere Verbündeten unterstützen, wo auch immer sie sind, wenn sie gegen die Bösen kämpfen.“ Walz wies darauf hin, dass der Iran kurz davor stehe, eine Atommacht zu werden, eine Aussage, die auch Vance hätte verwenden können.

Die Liste der israelischen Ziele, die in einem angemessenen Verhältnis zur Eskalation gegenüber der Hamas, der Hisbollah und den Huthis stehen, ist kurz:

Militärische Radarsysteme würden den Iran für Luftangriffe der israelischen Streitkräfte offen lassen. Das iranische Atomprogramm würde die Unterstützung der USA erfordern. Das einfachste Ziel ist die Ölinfrastruktur, um die Einnahmen zu beseitigen, mit denen das Regime und seine Stellvertreter ihre Waffen bezahlen, und um das Regime zu destabilisieren.

In Telegram-Chatgruppen des iranischen Staates und in einem Interview mit einem iranischen Literaturprofessor (!) mit der BBC heißt es jedoch, wenn ihr Öl getroffen wird, werden sie saudisches, kuwaitisches, emiratisches, bahrainisches und aserbaidschanisches Öl verbrennen – eine Eskalationsdrohung, die wir seit dem 7. Oktober als Fat-Tail-Risiko bezeichnen. (Anmerkung: Katar, ein wichtiger Lieferant von Flüssigerdgas für die EU, fehlt auf dieser Liste, obwohl es angeblich ein wichtiger Verbündeter der USA ist …) Daher könnten die USA auch gegen diesen Schritt sein: Das bedeutet aber nicht, dass er nicht stattfinden wird. Natürlich könnte ein zu harter Schlag Israels gegen den Iran einen Krieg bedeuten, der andere mit hineinzieht; dennoch sieht Israel wahrscheinlich mehr Risiko darin, bei seinem nächsten Schlag zu wenig zu tun, als zu viel.

Für die Märkte besteht das Risiko daher auch darin, wo die eigenen Angriffe stattfinden. Der Ölpreis ist gestern um etwa 5 % gestiegen und seitdem nur leicht gesunken. In der Tat mag das oben Genannte immer noch nur ein Restrisiko sein – ein Literaturprofessor ist schließlich ein Experte für Belletristik –, aber es ist so groß wie nur möglich.

Auch im Fernen Osten braut sich Ärger zusammen. Der japanische Premierminister Ishiba, den ich gestern als außenpolitischen Falken bezeichnet habe, der eine asiatische NATO mit regionalen Atomwaffen befürwortet, macht heute Schlagzeilen, weil er die Schaffung einer „Asien-NATO“ zur Abschreckung Chinas, Russlands und Nordkoreas mit Atomwaffen – amerikanischen oder anderen (!) – unterstützt. Dies hat enorme Auswirkungen.

Der Streik im Hafen von ILA an der Ostküste hat begonnen und hat besorgniserregende Auswirkungen auf die globalen Lieferketten, die bereits durch die Huthis, die gestern zwei Schiffe getroffen haben, belastet sind. Einige der Folgen, die von einem Experten genannt werden, sind: Reedereien erklären höhere Gewalt und werfen Container auf der ganzen Welt ab; Staus an den wichtigsten Terminals; in den USA angedockte Schiffe, die dort festsitzen; und Verzögerungen bei der Rückgabe leerer Container nach Asien, sodass die Engpässe zunehmen. Berichten zufolge bilden sich bereits vor der Ostküste Schiffsstaus, die bald ihren Covid-Höchststand überschreiten könnten. Kurz gesagt, es geht hier nicht um „5 Milliarden Dollar pro Tag“ in einer 29-Billionen-Dollar-Wirtschaft der USA, wie einige Erbsenzähler es ausdrücken. Die Folgewirkungen sind weitaus größer, exponentiell und unvorhersehbar. Vermutlich wird die ILA eine enorme Gehaltserhöhung erhalten, aber da dies die arbeitnehmerfreundlichste US-Präsidentschaft seit langem ist und der ehemalige Präsident Trump gerade getwittert hat, dass er ihre Forderungen unterstützt, hat die Gewerkschaft es möglicherweise nicht eilig, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.

Aber zurück zur Vizepräsidentschaftsdebatte. Für die Märkte waren nur drei weitere Punkte erwähnenswert:

Erstens sagte Vance, Trumps Wirtschaftsplan sei „nicht nur ein Plan, sondern auch ein Rekord“ , und dieser Plan werde von Menschen angegriffen, die zwar einen Doktortitel, aber keinen „ gesunden Menschenverstand“ hätten.„ Walz antwortete: “Ökonomen kann man nicht trauen. Der Wissenschaft kann man nicht trauen. Auch den Leuten von der nationalen Sicherheit kann man nicht trauen. Wenn man Präsident werden will, hat man nicht alle Antworten parat. Donald Trump glaubt, dass er das hat. Mein Tipp des Tages lautet: Wenn Sie eine Herzoperation benötigen, hören Sie auf die Leute von der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, und nicht auf Donald Trump. Und das Gleiche gilt hier.“ Das stimmt. Andererseits ist es nun mal ein Teil der Debatte um diese Wahl, dass die neoklassische Wirtschaftstheorie falsch ist; und dass die Wissenschaft darauf abzielt, Dinge als falsch zu beweisen ; und dass eine Menge Leute, die für die nationale Sicherheit zuständig sind, sich sehr geirrt haben, wenn man bedenkt, wo wir jetzt stehen.

Zweitens: In Bezug auf den Wohnungsbau schien Walz anzudeuten, dass Häuser zum Wohnen und nicht zur Spekulation bestimmt sind ( vielleicht hat er das bei einem Besuch in China aufgeschnappt?); er betonte, wie wichtig es sei, Zugang zu Hypotheken zu erhalten; dass die Vergabe von 25.000 Dollar an neue Hauskäufer den Preis für neue Häuser nicht um 25.000 Dollar in die Höhe treiben würde; und eine hohe Einwanderung auch nicht. Vance, der laut Moderator den Bau neuer Häuser auf Bundesgrundstücken vorschlägt, konnte nicht sagen, wo, und betonte stattdessen, wie wichtig es sei, die illegale Einwanderung, die Energiepreise und die Regulierung zu senken, um schnellere Lösungen für günstigeren Wohnraum zu finden.

Drittens betonte Vance, dass das Herzstück des Trump-Plans hohe Zölle und niedrige Steuern für die US-Produktion seien, wobei die Zolleinnahmen für Sozialausgaben wie Steuergutschriften für Kinder verwendet werden. Walz argumentierte, dass Zölle keine Möglichkeit seien, Einnahmen zu erzielen, und es besser sei, die Reichen dazu zu bringen, „ihren gerechten Anteil" zu zahlen, ohne Einzelheiten darüber, wie dies geschehen solle. Selbst neoklassische Ökonomen verstehen, dass das Bundesdefizit auf dieser Grundlage wahrscheinlich größer und nicht kleiner wird.

Was die Wahl angeht, so vermute ich, dass sich nicht viel bewegt hat, auch wenn Vance in einigen Umfragen zu gewinnen scheint. Es hat jedoch deutlich gemacht, wie sehr sich die Republikanische Partei verändert hat und dass beide Vizepräsidentschaftskandidaten mit weitaus größerer Klarheit denken, sprechen und debattieren als die Spitzenkandidaten ihrer Parteien. Dies war eine echte Debatte; höflich; und es gab sogar Bereiche, in denen die beiden Männer einer Meinung waren.

All dies steht im Zusammenhang mit den gestern in der US-amerikanischen ISM-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe besonders schwachen Komponenten Beschäftigung und gezahlte Preise, auch wenn die Zahl der offenen Stellen nach oben tendiert: Das reichte aus, um die Leute, denen Powell nur „2 * 25“ sagte, dazu zu bringen, wieder über „50 – 50“ zu sprechen. Andererseits gilt das für alles.

Unterdessen betteln Hedgefonds darum, in einen chinesischen Bullenmarkt einzusteigen, und Bloomberg sagt, dass chinesische Immobilienkäufer Schlange stehen, um wieder über Hauskäufe nachzudenken. Ich bin vielleicht zynisch, aber *wenn* dies der Fall ist, wird die globale Inflation der Rohstoffe noch viel höher steigen; und daher werden die Zinssätze der OECD nicht viel niedriger werden können.

An diesem Punkt werden nicht nur die ILA streiken oder ostdeutsche und österreichische Politiker der Mitte aus dem Amt sein …